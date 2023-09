La afición del Granada había visto ya debutar a Álvaro Carreras -ha decidido que luzca su segundo apellido en su camiseta- y hasta golear a Lucas Boyé, pero no ha sido hasta este jueves cuando ha podido escuchar su primera comparecencia. Los dos futbolistas, las últimas incorporaciones del cuadro nazarí, han sido presentados ante varias decenas de hinchas en Los Cármenes, donde se estrenaron el pasado lunes, ya partícipes del devenir del equipo. Han transmitido optimismo, a pesar de la situación deportiva. "No hay que dramatizar", ha tranquilizado el ariete, convencido de que "no hay duda de que van a venir las victorias". "Estando juntos, con compromiso y sacrificio, los resultados van a llegar", ha coincidido el zaguero.

"Nos hubiera encantado verles mucho antes aquí", ha afirmado el director deportivo, Nico Rodríguez, encargado de presentar a los dos futbolistas. "Son dos operaciones que guardan similitudes. Las dos se han dilatado mucho en el tiempo. Lo que destaco en los dos perfiles es que ellos querían estar aquí. Han hecho lo imposible. Eran nuestras primeras opciones", ha afirmado. "Uno quiere, cuando está el interés, llegar al otro día, pero en esto del fútbol vamos aprendiendo que siempre hay trabas. Quería estar entrenando lo antes posible, pero lo tomé como algo normal en una negociación", ha abundado en este sentido Lucas Boyé. Álvaro Carreras, por su parte, también reconoció que "costó" concretar la operación, antes de también desvelar que "el Manchester United rechazó" la posibilidad de incluir una opción de compra.

El zaguero, cedido por tanto durante un curso, ha aclarado que, a pesar de tener experiencia como carrilero, su posición natural es más retrasada. "El año pasado me tocó un míster diferente, que jugaba con 3-5-2 y no rotaba mucho. Me notaba cómodo, pero me siento lateral izquierdo", ha definido el defensa. No obstante, ha avanzado su vocación ofensiva. "Me gusta ir profundo, estar con el balón. Paco (López) me ha dicho que esté preparado para cualquier cosa. Aquí estaré para todo lo que sea ayudar al equipo", ha ahondado.

"Veo un vestuario muy bonito y acogedor, con gente buena y talento", ha expuesto Álvaro Carreras, quien ha agradecido "la confianza" que el club ha depositado en él. "Tenía un proyecto muy bonito que me presentaron el entrenador y todo aquel con quien me puse en contacto. Ojalá sea un bonito año", se ha extendido.

Boyé, que sí se incorporó en propiedad, ha asegurado estar "muy contento". "La forma de jugar del míster es ir a buscar, protagonizar. A los delanteros nos viene muy bien. Lo dicen los números también, pues, aunque encajamos mucho, hicimos muchos goles", ha argumentado el argentino, que ya suma dos dianas con la elástica rojiblanca. "Obvio que, para un delantero, alcanzar la mayor cantidad de goles posible es siempre su prioridad. Si eso sucede, ayudaré mucho al equipo", ha comentado al respecto. Cuestionado sobre la situación en que se encuentra el cuadro granadinista, ha restado tensión. "Recién está arrancando esto. No hay que dramatizar, sí ocuparnos, porque hay errores y cosas sobre las que trabajar", ha sostenido.

"Me encontré con un vestuario bárbaro", ha definido el delantero, quien, conocedor de distintos ambientes a lo largo de su carrera, ha asegurado tener "gran percepción" de lo que ha hallado en el Granada. "Los conozco desde hace apenas tres semanas, pero estoy seguro de que me encontré un buen grupo", ha insistido, antes de, posteriormente, tratar de nuevo de transmitir positividad sobre la dinámica del plantel en la competición. "Hemos hecho bastantes cosas buenas y hay muchísimas a las que nos podemos agarrar", ha afirmado, tras lo que ha aclarado que se siente "cómodo jugando con dos puntas o con dos extremos". Hasta ahora, ha formado con Uzuni, pichichi del curso pasado en Segunda. "La relación con Myrto es perfecta. Me ha recibido muy bien. Es un personaje", ha indicado sobre su encaje el albanés.

Sin más fichajes

El foco, no obstante, continuaba situado sobre la confección de la plantilla, en especial tras la contundente derrota del pasado lunes frente al Girona. Nico Rodríguez ha insistido en el argumento que tanto él como el director general del Granada, Alfredo García Amado, han defendido durante estos días: "A día de hoy creemos que lo que tenemos a disposición no mejora lo que tenemos. Si aparece algo que creemos que nos va a hacer mejores, abiertos estamos". "Siempre hemos tenido la percepción de que cada día que hemos venido a esta sala de prensa era para ser mejores que el día anterior", ha expuesto, para poner a Lucas Boyé y Álvaro Carreras como ejemplo. "Confiamos muchísimo en nuestro cuerpo técnico, encabezado por nuestro líder, Paco López. Estamos ocupados en mejorar, encontrar lo antes posible por dónde tenemos que hacerlo, pero, sobre todo, confiados en la gente que tenemos".

El director deportivo del club ha recordado que en el pasado mercado de fichajes se hicieron "seis incorporaciones" y que "ninguno supera los 30 años", con lo que queda "una plantilla joven con un margen de mejora tremendo". "Creemos ciegamente en ella. Estamos ilusionados. Cada día es para ellos una oportunidad de mejorar y sabemos que para nosotros es un examen en el que tenemos que estar concentrados al cien por cien", ha ahondado.

Por último, en relación a la situación deportiva que vive el Granada, Nico Rodríguez ha asegurado que "más que preocupación, hay ocupación". "Ha habido decisiones arbitrales con las que no estamos de acuerdo", ha puntualizado, si bien ha reconocido que la "mejora" rojiblanca "está en darle solución a la parcela defensiva". "Sabemos que en la parcela ofensiva estamos bien, asentados", ha concluido.