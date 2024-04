Alivio rojinegro por males ajenos a expensas de un calendario poco favorable

La suerte no ha estado tan en contra del Covirán Granada como podría. La derrota de este pasado sábado ante el Río Breogán en el Palacio de Deportes no solo dejaba unas sensaciones preocupantes en el equipo, sino que tenía una repercusión directa en la lucha por la permanencia, dejando a los granadinos en serios aprietos.

El posible triunfo ante los gallegos daba media salvación a los de Pablo Pin, pero la derrota hace que la confirmación de la continuidad en la ACB se retrase, como poco, dos jornadas más. Breogán ya ha alcanzado al Covirán en la clasificación, empatados ambos con nueve triunfos cada uno, aunque la ventaja la tienen los gallegos al llevarse el average por siete puntos.

La "fiesta" podría haber sido completa, pero la lógica reinó y el Monbus Obradoiro cayó derrotado en el Wizink Center ante el Real Madrid. No fue una victoria fácil para los de Chus Mateo que llegaron a ir por debajo en el marcador en algunos momentos del encuentro. No fue hasta el último periodo cuando los blancos dieron el golpe definitivo para dejar a los de Moncho Fernández estancados en las ocho victorias tras caer por 79 a 69.

Con este resultado, el Covirán necesitaría que Obradoiro no ganase ni el próximo fin de semana ante MoraBanc Andorra ni el siguiente ante Zunder Palencia. Si esto se produce, los rojinegros no necesitarían sumar ningún triunfo en las últimas tres jornadas de la temporada ya que, tanto el triple empate como el empate simple con Obradoiro lo beneficia.

Enfrentamientos complejos para unos y factibles para otros

No cabe duda de que el Covirán Granada se ha complicado la vida más de lo deseado con la derrota ante Breogán. Lo que podía ser casi un camino de rosas en las tres jornadas que aun quedan por disputarse, se ha convertido en otro final de temporada tortuoso y donde se buscará la épica para continuar un año más en la Liga Endesa. Los rojinegros tienen en su horizonte dos partidos a domicilio ante el Real Madrid, en plena lucha por el liderato, y un Casademont Zaragoza que, con la salvación ya prácticamente firmada, buscará quedar lo más alto posible para conseguir puestos europeos. La última jornada será en el Palacio, al igual que el pasado año, pero esta vez ante un Gran Canaria que, probablemente, deberá pelear hasta el último segundo por ser cabeza de serie en los Playoffs de la ACB.

En cuanto a los rivales directos, Río Breogán recibirá el domingo al Lenovo Tenerife. El conjunto isleño viene de perder la final de la BCL ante Unicaja y tendrá que disputar este mismo miércoles su duelo correspondiente a la Jornada 31, atrasado por la disputa de los últimos encuentros de la competición europea en Belgrado. Doble jornada en el Pazo para los gallegos que recibirán el viernes 10 de mayo a un MoraBanc Andorra que ya no se juega nada al confirmar su salvación este pasado fin de semana. Eso sí, su posible entrada en Europa aun está abierta por lo que en la mente de los de Natco Lezkano podría estar el alcanzar puestos más altos en la tabla. Por último, Breogán cerrará la temporada ante UCAM Murcia en tierras murcianas. Los de Sito Alonso también estarán enfrascados en la lucha por ser cabezas de serie de los Playoffs.

Por último, Monbus Obradoiro, peor posicionado en la tabla, es quien presenta un calendario más asequible. Este fin de semana recibirá en el Fontes do Sar a un MoraBanc Andorra liberado de la presión por la salvación, mientras que en la penúltima jornada visitará a un Zunder Palencia ya descendido. Dos rivales que no se juegan nada, especialmente los palentinos, ante otro que pone su vida en juego en los próximos tres partidos. La esperanza de los rojinegros reside en las aspiraciones de los del Principado y en el orgullo de los de Luis Guil que jugarán su último partido de ACB ante su público contra Obradoiro. La última bala de los gallegos será en su pabellón ante Joventut, un rival que, muy probablemente, ya no tenga opciones de entrar en los Playoffs llegado ese momento.

Se complica y mucho el final de temporada para un Covirán Granada que debe rezar para que MoraBanc Andorra le haga el favor del año venciendo en dos jornadas consecutivas a ambos conjuntos gallegos. También esperar que los equipos de la zona alta cumplan con las expectativas y no caigan en la misma piedra que el Barcelona este pasado domingo. La permanencia sigue siendo factible para el Covirán Granada, pero el final relajado y plácido que muchos esperaban hace apenas unos días se ha esfumado de un plumazo. Tocará sufrir una vez más.