Investigan la reacción alérgica de varios niños con alergia a la leche en el comedor de un colegio de Granada

Padres del colegio Sierra Nevada de Granada han denunciado que varios alumnos del centro alérgicos a la proteína de la leche sufrieron reacciones alérgicas este miércoles, uno de ellos de gravedad, tras ingerir unas croquetas preparadas con leche en el comedor. Por estos hechos, la Junta de Andalucía ha abierto una investigación.

Salma Benkirane, la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del centro, ha explicado a GranadaDigital que un alumno de tres años tuvo que ser trasladado a Urgencias para que se le inyectara adrenalina para evitar que llegara al shock anafiláctico. "Por suerte no fue a más, si no estaríamos hablando de una desgracia hoy. Se cogió al niño a tiempo y se le inyectó adrenalina", ha comentado.

La presidenta del AMPA del colegio Sierra Nevada ha asegurado que el comedor del colegio es muy conocido en Granada con cocina propia, en el que desde hace más de diez años ha trabajado una cocinera y cinco ayudantes de cocina. En este curso solo cuenta con cuatro ayudantes de cocina para atender a un grupo de 509 niños. "Para agravar más esta historia, nos hemos enterado de que, a partir del lunes, vamos a tener solo dos ayudantes de cocina, porque se acaban los contratos", ha señalado.

Benkirane ha comentado que una delegación de los padres ha acudido este jueves a la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, donde les han dicho que "van a buscar soluciones, pero que no hay previstas contrataciones". "Hemos mandado un comunicado a las familias del centro y si no tenemos respuestas y soluciones, para el lunes vamos a convocar manifestaciones y vamos a movilizarnos", ha avanzado. "Un comedor con 509 comensales no pueden llevarlo dos personas", ha incidido.

Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía han indicado a la agencia Europa Press que se ha abierto "una investigación para aclarar lo sucedido", y apuntan a que podría haberse debido a un "error humano". En cuanto al problema de personal al que alude el AMPA, desde Desarrollo Educativo han asegurado que "se trabaja en coordinación con Función Pública para que el servicio pueda funcionar con normalidad lo antes posible".