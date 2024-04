El Parlamento Europeo deja fuera del Corredor Mediterráneo a Motril

Motril ha quedado excluido definitivamente de la línea de tren del Corredor del Mediterráneo tras la resolución oficial por parte del Parlamento Europeo en la que ya se confirman las directrices para culminar en 2030 la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y en la que no se incluye la línea entre Motril y Granada como puntos de unión entre el principal puerto de la provincia y su capital.

El Corredor Mediterráneo se trata de una gran infraestructura ferroviaria que tiene como objetivo conectar la costa mediterránea española desde la frontera con Francia hasta el puerto de Algeciras, un gran proyecto estratégico para hacer que Europa esté conectada a través de la costa mediterránea y que sirva para mejorar la comunicación logística, turística y comercial entre los países que pertenecen a ella.

La primera edil motrileña considera que, de nuevo, la Costa Tropical y Motril "han sido ninguneados por parte del Gobierno central y las instituciones europeas" en un proyecto final que "socaba todas las falsas promesas que las instituciones han tenido con Motril a lo largo de estos años" en un proyecto de conexión ferroviaria provincial que lleva mu-cho tiempo planteado pero que "no recibe ni el apoyo ni la financiación por parte de las instituciones gubernamentales que deben financiarlo" por lo que "parece que no interesa conectar Motril con la Granada y el resto de España".

"Lamentamos profundamente que, una vez más, las instituciones europeas con el beneplácito del Gobierno central de España hayan decidido que nuestra ciudad no sea incluida en el proyecto del Corredor Mediterráneo, rompiendo con el interés general de los motrileños y toda la comarca de la Costa Tropical y ninguneando a los miles de habitantes que se beneficiarían de este proyecto el cual ha supuesto un gran varapalo para todos nosotros" ha aseverado la alcaldesa de Motril.

Esta lucha lleva años de vaivenes entre instituciones, la última en noviembre cuando la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical sumó un gran número de apoyos por parte de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Motril, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada, la Autoridad Portuaria de Motril o la Cámara de Comercio de Motril, entre otras, con la renovación de la alianza común entre todas por conseguir que Motril estuviera incluido en el proyecto del Corredor Mediterráneo y que supondría por fin la conexión entre Granada y Motril.

Luisa García Chamorro no ha dudado en ser tajante y afirmar que "desde el Ayuntamiento de Motril y con el apoyo de muchas instituciones, como ya hemos demostrada otras veces, y grandes empresarios locales y con todos los medios que tengamos a nuestra mano, seguiremos luchando por Motril y sus intereses, no permitiremos que nuestra ciudad sea un lugar menor para el Gobierno de España ni para sus políticos, los cuales siguen sin tener en cuenta a nuestra ciudad para los grandes proyectos como esta conexión entre Motril y Granada" lo que la alcaldesa ha recordado que "siempre encontrarán en nosotros una oposición fuerte mientras Motril no tenga las mismas condiciones que el resto de España".