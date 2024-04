Las entradas del Granada CF- Real Madrid, a disposición de los abonados desde este jueves

El Granada CF ha informado que sus abonados podrán retirar sus entradas para el encuentro ante el Real Madrid desde este jueves 2 de mayo, a las 10:00 horas hasta el próximo viernes 10 de mayo, a las 12:00 horas.

Las taquillas abrirán en los siguientes horarios: desde el jueves, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas -excepto el viernes 10 de mayo que será desde las 10:00 hasta la finalización del plazo a las 12:00 horas-.

También se habilitará la posibilidad de conseguir la entrada en el Área de Abonado. El plazo de venta online será desde el jueves 2 de mayo a las 12:00 hasta el viernes 10 de mayo a las 12:00 horas.

Los abonados pagarán 30 euros por las entradas del Granada CF-Real Madrid. Los que tenga abono bonificado, salvo infantil, pagarán 15 euros. El abono infantil no tiene que pagar por la entrada, que se emitirá a coste 0 en el Área de Abonado o se retirará de manera presencial en las taquillas del estadio. I

"Sólo se podrá acceder al recinto presentando la entrada física retirada en taquillas o descargada en el dispositivo móvil, en el caso de quienes la obtengan online. Los abonos no tienen validez. Transcurrido el plazo, se liberarán para su venta las localidades de aquellos abonados que no hubiesen emitido su entrada. Fuera de este plazo e independientemente de que su localidad ya no estuviera disponible, los abonados podrán retirar cualquier otra entrada libre de su zona al mismo precio de las de abonados. Esta gestión está sujeta a disponibilidad y únicamente se podrá tramitar de manera presencial en las taquillas del estadio", ha informado el club.

Las entradas de venta general para el Granada CF – Real Madrid

El miércoles 8 de mayo, a las 12:00 horas, se activará la venta general de entradas únicamente de forma online. La venta online permanecerá activa desde las 12:00 horas del día 8 hasta el propio partido o hasta agotar existencias.

Una vez finalizado el plazo de retirada de entradas de los abonados, las localidades no retiradas saldrán a venta general, en este caso ya tanto de manera presencial como online -viernes 10 de mayo a partir de las 14:00 horas-.

Precios de las entradas del Granada CF - Real Madrid

Fondos: Adulto 80€ - Infantil 40€

Esquinas: Adulto 95€ - Infantil 40€

Preferencia: Adulto 120€ - Infantil 40€

Tribuna: Adulto 200€ - Infantil 40€

Para este partido no está habilitada la cesión de abono al ser un partido fuera de abono.