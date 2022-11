Karanka: "Con la calidad que tenemos, seguro que el gol va a llegar"

Otro duelo sin ver puerta no ha despertado la preocupación en Aitor Karanka sobre la falta de gol, o, al menos, así lo ha expresado en su rueda de prensa posterior al empate a cero del Granada frente al Levante. "Con esta plantilla, seguro que vamos a marcar. Lo importante es que el equipo esté como está en el campo. Con otro equipo, estaría preocupado por el hecho de no meter goles, pero, con la calidad que tenemos, seguro que va a llegar", ha sostenido el técnico rojiblanco, convencido de que el de este jueves "ha sido un partido totalmente controlado" por el cuadro nazarí, salvo en "diez minutos". "Los cinco hasta que me he decidido por los cambios de los tres jugadores de arriba y otros tantos que les ha costado entrar en juego", ha matizado.

"Lo importante es seguir sumando y sumar jugadores como Perea o Neva. Seguir progresando", ha acentuado Karanka, quien ha recordado que los nazaríes tuvieron "la ocasión de Bryan Zaragoza para hacer el 1-0". "Les he dicho en el descanso que creía que podíamos y que debíamos ganar el partido. Aun estando bien, quizás, siendo un poquito más agresivos, hubiésemos llegado más", ha analizado el técnico nazarí, insatisfecho. "El resultado no me deja conforme porque creo que hemos merecido ganar. Si nos ponemos a sumar puntos de partidos que hemos merecido más, tendríamos muchos más", ha lamentado.

En busca de una visión positiva, ha incidido en el hecho de "que no te hayan tirado ni siquiera a gol". "Es fundamental para construir que no te metan gol y ser fuerte en tu estadio. Seguimos invictos, con la portería a cero. A partir de ahí, es mucho más fácil ganar los partidos", ha abundado en esta línea, para seguidamente afirmar que "el equipo da cada vez más imagen de seriedad". "Trabajando así, los goles llegarán y sumaremos de tres en tres", ha hecho hincapié, antes de recordar que "el rival también juega, y era el Levante, que venía de cuatro partidos ganados seguidos y de Primera".

En lo que respecta a esta evolución del conjunto rojiblanco, Karanka ha asegurado estar "viendo" al equipo que quiere y que esto "se nota". "Es un equipo totalmente reconocible. Cuantos más jugadores tienes, más fácil es poder sacar once, sacar a cuatro o cinco del banquillo. Estamos intentando que la gente que ha estado lesionada se vaya recuperando y que no vuelva a haber recaídas", ha expuesto el preparador, que no duda que, en el momento en el que disponga de todos sus pupilos, el plantel será "mucho más sólido". "Sin haber estado bien del todo en los tres primeros partidos, sumamos nueve puntos. La idea es esa, seguir trabajando juntos y tan comprometidos como estamos, que al rival le cueste hacernos gol. Con toda la plantilla, seguro que los tres puntos llegarán en muchos partidos", ha añadido.

Cuestionado sobre los movimientos que ha realizado en el equipo durante el partido, ha explicado que Uzuni, Melendo y Puertas "acusaban un poco el cansancio", lo que ha motivado la entrada de Jorge Molina, Perea y Bryan Zaragoza. Sobre este último, ha revelado que tuvo "en la cabeza que iba a ser titular", pero cambió de idea "porque el Levante es un equipo con muchísima experiencia". "Cuando ha salido del banquillo, lo ha hecho muy bien. Creo que es importante que la gente de la cantera sume, aporte", ha agregado. Del manchego, por otro lado, esperaba "desequilibrio, llegada y esa circulación que tiene que, por las lesiones, hasta ahora no ha podido demostrar". "Ha sido el rato en el que ha aportado lo que es, ha demostrado la calidad que tiene. Creo que los tres han dado lo que se esperaba de la gente que ha salido del banquillo. Ha sido una pena que no se haya materializado en gol".

Quien ha sido titular ha sido Carlos Neva, a quien el técnico ha visto "espectacular". "El otro día dio un pasito. Hoy, titular otra vez. Es importante que, aparte de lo que aporta cuando no está, aporte dentro también", ha señalado, antes de echar un ligero vistazo a la visita al Carlos Tartiere. "Voy a tratar de sacar los once más frescos o mejores para ganar en Oviedo", ha concluido.

Calleja

Por su parte, Calleja, su homólogo en el banquillo del Levante, ha considerado que el encuentro ha sido de "máxima igualdad". "Para mí, ha habido una parte para cada equipo. Ellos han dominado en los primeros 45 minutos. Hemos sufrido, pero hemos sabido defender bien. El que se hacía con el dominio del balón era el que tenía más ventaja. En la segunda parte, lo hemos conseguido, pero hemos tenido hándicaps que te hacen no estar todo lo fresco para dar un buen espectáculo", ha analizado, para seguidamente asegurar que valora "mucho" el punto "porque es un campo complicadísimo". "Es prácticamente imposible sacar algo de aquí y nosotros lo hemos conseguido", ha zanjado.