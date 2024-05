Sandoval: "Los jugadores están deseando que esto acabe lo antes posible"

"Los jugadores están deseando que esto acabe lo antes posible, que el accidente pase y quedemos ilesos", ha reconocido José Ramón Sandoval en su rueda de prensa previa al último partido de Liga. El entrenador del Granada ha admitido el cansancio anímico del plantel, además de advertir de que viaja a Girona con muchas incógnitas en cuanto a la disponibilidad. "Cada vez se está estrechando más el cuello de la camisa. Cada vez hay más bajas. Vamos a llevar a los que realmente el parte médico me diga. Hay bastantes con muchas dudas, porque esta semana no hemos entrenado con la totalidad. Ayer tuvimos que subir a cinco chicos del filial. Estoy esperando al resultado del entrenamiento para ver qué somos capaces de juntar para irnos a jugar", ha señalado.

El técnico madrileño ha vuelto a incidir en su trabajo al ser cuestionado por su futuro. "Yo vine a intentarlo. Al final, el que lo hace con el corazón, si no consigue el objetivo, tiene que volver otra vez a intentarlo", se ha encogido, antes de señalar que pretende en Girona "ganar un partido fuera de casa". "Es lo que me queda por mejorar en registros a otros entrenadores que han estado aquí esta temporada. No tengo otro objetivo más", ha apuntado. "Tengo una conversación muy fluida con la gente del club, pero cada uno sabe que ahora lo más importante es acabar y volver a empezar por el bien del Granada. Una vez que acabe esto, esa conversación llevará a puerto o a cualquier conversación más", ha agregado.

En la misma línea se ha expresado sobre lo que sucederá tras la visita a Montilivi, tras la que, según ha revelado, el equipo no volverá a entrenar. "Creemos que es lo mejor, porque es desde donde el club tiene que partir a sembrar una base. Empezar a hablar con la gente que crea, que empiece a ver el proyecto del año que viene, y los que no, cuanto antes empiecen a liberar sus cabezas, mejor", ha argumentado el técnico, quien considera que "terminar esta agonía es lo más importante". "El día del partido del Sevilla, ya en la charla, notábamos en los jugadores que pelear por dicho objetivo era en vano", ha reconocido. "El esfuerzo no nos recompensó y a partir de la segunda parte ya vinieron todos los fantasmas de atrás y vi al equipo, y con mucha lógica, bajar anímicamente los brazos", ha extendido. "Cuando tú peleas por un objetivo, está viva la cosa y tu mensaje llena mucho. Cuando se va, ya quedan objetivos individualizados".

En lo que respecta estrictamente al encuentro, Sandoval ha señalado que el éxito del conjunto catalán radica en "un cúmulo de muchos aciertos". "Cuando un entrenador estaba perseguido por todo el mundo por los resultados, creyeron en su trabajo en los momentos más difíciles y apostaron por un proyecto", ha incidido, antes de pronosticar que "esto no acaba aquí". "Es muy difícil encontrar un punto débil del Girona porque se sienten ganadores dentro del terreno de juego. Son descarados, son sinvergüenzas a la hora de tener el balón. Van a por ti. Incluso, les da lo mismo quedarse en unas posiciones intermedias. Te llevan a tal punto que te hacen, incluso, desordenarte", ha elogiado.

"Vamos a intentar ser así. Aunque sea nuestro último partido, morir con el pecho", ha expresado Sandoval. "Estoy buscando que mis jugadores también tengan ese puntito de sinvergüenza a la hora de tener el balón y se atrevan", ha insistido, antes de asegurar que no contempla la opción de que su equipo cierre la Liga como último clasificado. "No me preocupa la posibilidad de ser colista porque no la tengo en mente. Creo en que dependemos de nosotros mismos y es por lo que va a luchar mi equipo con orgullo, defender la segunda posición por abajo. Vamos a ir a luchar por quedar lo mejor posible por el bien del club y por el nuestro", ha zanjado.