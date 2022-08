El Granada ha apuntalado su centro con la incorporación de Sergio Ruiz. El club rojiblanco anunció este martes la llegada del mediocentro cántabro, que eleva la nómina de activos con los que cuenta Aitor Karanka en la franja ancha, la menos poblada en la plantilla hasta el momento. Son cuatro, por ahora, los jugadores de los que dispone el técnico vitoriano, aunque Isma Ruiz se encuentra en la rampa de salida.

El cántabro se une a Yann Bodiger y Petrovic para elevar también la competencia en la medular, en la que, por el momento, impera el tándem que conforman el francés y el serbio. Son actualmente los jugadores de los que cuelga la etiqueta de titulares en el doble pivote de Karanka, a la espera de comprobar cómo se integra Sergio Ruiz en la dinámica del grupo. Conoce la Segunda División, lo que es un plus, pero los dos mediocentros han comenzado a asentarse.

En cualquier caso, ya los últimos compromisos de la pretemporada dejaron entrever que necesitan relevos para afrontar el curso en condiciones óptimas. Sergio Ruiz supone tras su llegada una alternativa que permite la rotación y el refresco en lo que se aclimata, además de integrar en el vestuario un perfil distinto. No obstante, la medular granadinista aún requiere retoques. El club no desiste en su interés por Víctor Meseguer. Durante el fin de semana, la entidad y el Mirandés acercaron posturas por su traspaso, todavía distantes el pasado viernes. Aunque desde la dirección deportiva de Anduva subrayan que al cierre de esta edición "no está cerrado el acuerdo, ni mucho menos", la operación está muy encaminada.

Su fichaje por el Granada, si nada se tuerce a última hora, se cerraría por una cantidad fija que ronda los 1,5 millones de euros, como avanzó Ideal y ha podido contrastar este periódico, además de una cuantía en variables que se movería cerca de los 500.000 euros, aproximadamente. Una cifra que se aleja de los alrededor de tres ‘kilos’ estipulados en la cláusula de rescisión del futbolista, pero que eleva la puja inicial rojiblanca, de algo más de un millón, que fue rechazada de forma tajante por el Mirandés. Del mismo modo, la entidad ha evitado una gestión similar a la que llevó a Milla al Getafe. "No vamos a meter a ningún jugador en la operación", insisten desde Anduva. Ello no cierra la puerta del conjunto jabato a Isma Ruiz, por cuyo fichaje todavía mantienen conversaciones. El mediocentro desea tener minutos y ello le encamina a una cesión que le permita crecer.

Experiencia en Segunda

Los dos futbolistas incorporados para actuar en esta parcela son jugadores que tienen experiencia en la categoría. Yann Bodiger, el primer movimiento de la dirección deportiva rojiblanca en la presente ventana de traspasos, ha jugado 93 partidos en Segunda, durante sus etapas en Córdoba, Cádiz, Castellón y Cartagena, titular en la mayoría de ellos. También Sergio Ruiz ha jugado 74 encuentros en la categoría de plata, como pieza importante del Racing y de Las Palmas. Es el perfil que ha priorizado Nico Rodríguez en la búsqueda de efectivos para el centro del campo, en el que encaja también Víctor Meseguer, que ha jugado 76 compromisos con el Mirandés en el segundo escalón del fútbol nacional. Complementan a Petrovic, cuyos únicos 15 encuentros en España, con el Granada, fueron en Primera.

Con Víctor Meseguer, de concretarse finalmente, y Sergio Ruiz, el doble pivote de Karanka contaría con opciones suficientes para doblar posiciones. Además, duplica también los efectivos por perfil, lo que amplía las posibilidades de alineación del técnico vitoriano. No obstante, todavía tendrá que esperar para conocer definitivamente con qué efectivos trabajará durante el curso en la sala de máquinas.