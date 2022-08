Granada apaga sus edificios públicos mientras bares y comercios implantan también las medidas de ahorro energético

Este miércoles, a las 00:00 horas, ha entrado en vigor el Decreto Ley de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana con el que se pretende reducir el gasto energético un 7%. Una de las medidas anunciadas que se debe cumplir es establecer un máximo y mínimo de temperatura en los aparatos de aire acondicionado y calefacción hasta el 1 de noviembre de 2023, con una mínima en verano de 27 grados y una máxima en invierno de 19, medida que afecta a edificios públicos, tiendas, centros comerciales, cines o estaciones de transporte. No se aplica esta medida en aquellos espacios en los que las condiciones labores permitan una excepción, como es el caso de los bares y restaurantes. Además, los edificios públicos y los escaparates de tiendas deben estar apagados a partir de las 22:00 horas, otra de las medidas principales del plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno. Así, Granada ha apagado sus edificios públicos desde las 00:00 horas de este miércoles, mientras que los escaparates de los negocios de la ciudad también se han quedado sin iluminación y bares y restaurantes han bajado la temperatura del aire acondicionado a 25 grados, la temperatura que finalmente se ha fijado para este tipo de establecimientos.

Gregorio García, el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, considera que es “complicado” que los bares y restaurantes estén a 25 grados porque eso supone “bajar la temperatura mucho más, porque el calor de la cafetera o la presencia de gente sube la temperatura”. “Es la norma, habrá que cumplirla e intentaremos mantener los 25 grados”, señala. También cree que a esta temperatura “hace calor en un establecimiento”, pero que “poco a poco” se tendrá que acostumbrar y “acatar la norma”.

Las tiendas también acatan la norma de apagar las luces de sus escaparates. Lo tendrán que hacer cada día a las 22:00 horas, aunque esto las hace “menos atractivas para el turista”, como destaca Ángel Rodríguez, el presidente del Centro Comercial Abierto de Granada. “Una ciudad apagada es una ciudad muerta, y lo único que genera es inseguridad”, añade. Sin embargo, la presidenta de la Federación Provincial de Comercio de Granada, María Castillo, considera que esta medida no va a afectar demasiado a las pequeñas tiendas, si no más bien a las franquicias, ya que son muchas las tiendas que han decidido apagar sus escaparates cuando cierran o unas horas después, sobre las 23:00 horas, “desde que la factura de la luz es tan elevada”. “El comercio de cercanía también mira por su bolsillo”, apunta.

El presidente del Centro Comercial Abierto de Granada tampoco está de acuerdo con la medida de mantener el aire acondicionado a 27 grados en verano y la calefacción en invierno a 19 grados en las tiendas. “Este es el peor julio en turismo en cinco años y a los pocos clientes que tenemos les ponemos más difícil venir a nuestras tiendas. Además, no quiero ni pensar en invierno con 19 grados. En un comercio hace frío y no te puedes quitar el abrigo, pero cuando vayas a un restaurante te pones a almorzar con la bufanda”, indica Ángel Rodríguez, quien considera que el Gobierno antes de legislar algo que afecta a un colectivo determinado como son los pequeños establecimientos, debería preguntar al sector. “En Europa recomiendan, pero aquí obligan”, lamenta. También la presidenta de la Federación Provincial de Comercio de Granada considera que muchos establecimientos no pueden estar a 27 grados de temperatura porque tienen productos a los que les afecta, como puede ser el caso de su floristería. “Es una medida demasiado tajante y considero que cada sector tendrá que ir adaptándose”, añade.

Los comercios del centro de Granada también deberán establecer un sistema de cierre automático de sus comercios como otra de las medidas de ahorro energético, algo con lo que el presidente del Centro Comercial Abierto tampoco está de acuerdo ya que hay muchos establecimientos que no pueden hacer esto. “Exigir ahora una inversión a los comercios que llevamos unos años tan malos, no toca. En algunos no existen esas puertas y es difícil poner el cierre automático, como no sea con un muelle de toda la vida, que es algo mecánico, no automático. Es una inversión nueva que hay que hacer en un momento en el que las ventas no están bien. Creo que hay muchos sitios donde recortar en este país y tendrían que dar ejemplo y no echarle todo al mismo sector, que no protesta, que no puede cerrar para ir a protestar porque si no, no comemos y siempre la presión va sobre los mismos”, explica.

La fachada del Ayuntamiento de Granada también ha apagado su iluminación a las 00:00 horas y deberá hacerlo diariamente a las 22:00 horas hasta el 1 de noviembre de 2023. Otros edificios públicos de Granada que apagan su iluminación son el de las Hermanitas de los Pobres, que es la sede de Urbanismo y Medio Ambiente. La alcaldesa en funciones, Raquel Ruz, precisó que ya en el interior de los edificios municipales se adaptaron a estas medidas de ahorro desde el año 2019, cuando se instalaron unos sensores de movimiento que apagan la luz y los aparatos de aire acondicionado en el caso de que en la estancia no haya ninguna persona. Además, ahora el aire acondicionado de todos los edificios municipales se ha fijado en 27 grados, tal y como dicta la nueva norma de ahorro energético.

Estas medidas de ahorro energético supondrán para el Ayuntamiento de Granada un ahorro entre un 5 y 6% del consumo de energía total, lo que se puede cifrar en unos 200.00 euros de ahorro anual, según ha especificado Raquel Ruz.

El consistorio también ha tomado la decisión de apagar las fuentes una hora antes como medida de ahorro energético, a excepción de las fuentes recreativos que usan los niños para refrescarse en esta época estival. “Estimamos que esas fuentes recreativas deben mantener su horario. Las demás si lo harán una hora antes de lo que lo hacen habitualmente”, precisó la alcaldesa en funciones.

Por otro lado, las fachadas de los monumentos quedan fuera de lo que exige el decreto del Gobierno en tanto luz ornamental y, por lo tanto, monumentos como la Alhambra y el Generalife continúa con su iluminación exterior con la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético. Otros monumentos cuya iluminación depende de la red pública, y por tanto del Ayuntamiento de Granada, como es el caso del Palacio de los Córdova, la Huerta de San Vicente, la Casa Zafra o la estatua de Isabel La Católica seguirán iluminándose también.