Paco López: "Si tenemos alguna posibilidad de ganar, pasa por dejarse el alma sin la pelota"

El entrenador del Granada, Paco López, espera este domingo a un Barcelona "dominador", tal y como ha expuesto en su rueda de prensa previa al encuentro. "Si tenemos alguna mínima posibilidad u opción de poder ganar, pasa por ser un equipo que se deje el alma sin la pelota, porque no me veo en un partido en el que seamos dominadores, sino todo lo contrario", ha argumentado el preparador rojiblanco, quien afirma que el plantel nazarí pasará "muchísimos minutos sin balón". El técnico ha avanzado la vuelta de Jesús Vallejo a una convocatoria en la que no estarán Raúl Fernández ni Víctor Díaz, además de subrayar el "gran potencial" de la plantilla culé, aun sin Robert Lewandowski.

Disponibilidad de la plantilla: "Jesús (Vallejo) ha entrenado durante toda la semana. Lo normal es que venga convocado. Las únicas bajas seguras son las de Raúl Fernández y Víctor Díaz. El resto, en principio, bien, con las molestias que vienen arrastrando algunos jugadores estas semanas, pero no hay ninguna baja definitiva más".

Experiencia frente al Barça: "Si de una jornada a otra cambian mucho las situaciones, imagina de unas temporadas a otras, y de características de jugadores, de contextos y demás. Que hayamos tenido en el pasado con nuestros respectivos equipos algún éxito contra estos equipos no deja de ser anecdótico, porque estamos en una nueva temporada, en una situación diferente. Lo que sí queda claro, sea la temporada que sea, es que equipos de nuestro perfil ganar a equipos como el Barça son situaciones muy difíciles. Si tenemos alguna mínima posibilidad u opción de poder ganar, pasa por ser un equipo que se deje el alma sin la pelota, porque no me veo en un partido en el que seamos dominadores, sino todo lo contrario. Lo que suele hacer el Barça contra todos sus rivales es ser muy dominador. Vamos a estar muchísimos minutos, prácticamente todo el partido, sin balón. Tenemos que ser muy exigentes, nos tenemos que dejar el alma, ser un equipo muy ordenado e intenso. A partir de ahí, crecer si queremos tener opciones de ganar a un equipo como el Barcelona".

Sin Lewandowski: "En la plantilla del Barça da igual. Si no está Lewandowski, está Ferran, internacional con España. Está Balde, Joao Félix, Oriol Romeu, Gavi, Íñigo Martínez si juega, Christensen, Cancelo… Si es que da lo mismo, tienen un gran potencial y en la teoría son muy superiores. De lo que hay que tratar es de minimizar todo eso y pensar, sobre todo, insisto, en hacer un gran partido sin balón".

Posibilidad de cambio de sistema y entrada de Petrovic: "Hemos trabajado durante la semana varias estructuras. Lo que sí está claro, insisto, es que va a ser muy exigente. Necesitamos jugadores con piernas y, también, que cuando recuperemos la pelota le den un buen uso en los primeros pases. Vamos a tratar de tener un plan desde inicio, un plan B y, por supuesto, pensando en el durante, en los minutos siguientes cuando hay un desgaste previo, los jugadores suplentes que nos dan otras cosas. Al final, es tratar de equilibrar al equipo, que sea muy solidario. Por supuesto, no podemos sacar un equipo con muchísimos jugadores que tienen buen pie y les faltan piernas para lo otro. Igual ese es un segundo plan, dependiendo de cómo vayamos. Afortunadamente, tenemos jugadores de diferentes características, una plantilla heterogénea en ese sentido. Trataremos de pensar en lo que mejor nos puede venir en el inicio del partido y en el durante".

Evolución de Myrto Uzuni: "Los servicios médicos están gestionando eso y nosotros estamos entendiendo los plazos que va teniendo Myrto, las cargas de su problema de pubalgia. Esta semana se ha perdido menos entrenamientos que, por ejemplo, la anterior. Los servicios médicos confían mucho en que no es una pubalgia muy avanzada y que el tratamiento que está llevando sin dejar de entrenar puede venir bien y puede ir desapareciendo".

Factor emocional: "Evidentemente, tenemos que seguir mejorando y aprendiendo de lo que nos está pasando. Al final, se trata de mejorar y ver qué es lo que pasa en determinados momentos. En alguna acción puede ser una desconexión, otras veces puede ser que emocionalmente llevamos muy mal los minutos posteriores a encajar un gol y otras es un error propio, que nos están penalizando demasiado. Es un análisis general. Hay que insistir en la mejora. Si entendiésemos que solamente hay un factor, iríamos a por él, pero en fútbol unos partidos puede ser una cosa y en otros, otra. Llevamos varios partidos así y tenemos que seguir aprendiendo".

Álvaro Carreras como carrilero: "Es una posibilidad. Por eso soy partidario de no encasillarte en una estructura solamente, de que el futbolista entienda el juego, más allá de la estructura que emplees. Eso te da la posibilidad de poder entender el juego desde otra estructura diferente a la que juegas habitualmente. Nos vino bien para ese partido, la intención era esa porque el momento lo requería. Es otra posibilidad más. Para mí, Álvaro es el tipo de jugador que puede jugar en carril. Cuando utilicemos la estructura de tres, se adapta mejor que nadie. Lo importante e interesante es que nos adaptemos y sepamos entender el juego desde cualquier posición y estructura".

Protesta de la afición: "No tengo ni idea. El aficionado es soberano y cada uno, evidentemente, está en su derecho. A mí, como profesional, entrenador, y pensando en los jugadores, me gustaría que estuvieran desde el minuto uno apoyando al equipo, apretando, siendo lo que es Los Cármenes en cada partido, sobre todo en estos, pero voy a respetar, faltaría más, la decisión de cada aficionado".