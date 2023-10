Paco López: "Nos hemos quedado con la miel en los labios"

"Nos hemos quedado con la miel en los labios", ha reconocido el entrenador del Granada, Paco López, después del empate de su equipo frente al Barça. "Tras ir tantos minutos por delante en el marcador, pese a que el rival que tienes delante te somete y ha tenido sus opciones, el equipo merecía la victoria", ha lamentado el técnico rojiblanco, quien, no obstante, se marcha "contentísimo con el trabajo de los chicos y con que el conjunto va mejorando". "Lo que ha pasado hoy no es más que un reflejo de la mejora que va teniendo el equipo en los últimos partidos. Ese es el camino", ha sostenido.

El preparador valenciano ha afirmado que "estaba clarísimo y dentro del plan que la posesión y la pelota la iban a tener ellos". "No esperábamos un partido en el que domináramos ni tuviéramos muchas ocasiones", ha insistido, para seguidamente puntualizar que la fórmula de los tantos nazaríes había sido trabajada. "Lo teníamos hablado, la idea era salir y poder arriesgar, apretarle y salir a la contra. Así han venido los dos goles. Es cierto que hemos estado muchísimo tiempo en bloque bajo, pero el equipo se ha sentido relativamente cómodo en momentos. Los goles del Barça han sido uno de rebote, con muchísima suerte, y otro con alguna duda en la acción de Joao Félix", ha desgranado.

Paco López ha detallado las variaciones tácticas con que ha afrontado el duelo de este domingo en Los Cármenes. "Teníamos varias estructuras trabajadas esta semana. Dependiendo de los inicios de ellos. Nuestra primera idea era jugar con Bryan de segundo delantero, acompañando a Lucas, y, cuando hiciéramos presión alta, tener a Myrto Uzuni y Álvaro Carreras. Luego, abajo, dos posibilidades, con tres centrales, dos carriles y tres por dentro", ha iniciado, para seguidamente añadir que "otra opción era poner a Bryan en un costado, ayudando a Álvaro, y a Uzuni ayudando a Ricard", como sucedió durante el partido. "Sobre todo, queríamos estar muy juntitos y cerrar los espacios interiores. Hemos puesto a Neva como tercer central porque nos daba la posibilidad de jugar con cuatro", ha zanjado.

Además, el técnico rojiblanco ha defendido que "los cambios sí han aportado". "Han ayudado a estar juntos y en bloque bajo. Quizás nos ha faltado salir con más claridad. La paliza que se estaban pegando los mediocentros hacía que muchas veces, al recuperar la pelota, no tuviéramos ese enlace. Gonzalo (Villar) ha hecho un gran trabajo defensivo y estaba muerto", ha ahondado.

El entrenador del Granada ha admitido que el conjunto azulgrana llegaba con "bajas importantes", si bien a su juicio "no es excusa ni le resta mérito" al Granada, antes de defender que "el gol anulado está bien cancelado". "Ferran interviene en la jugada porque hace que Vallejo y André no lleguen a la pelota. Él intenta jugar la pelota. Después, la acción de Joao Félix siempre es cuestión de medir el empujón. Lo que está claro es que un jugador que estaba en el suelo se levanta y se va directo a por nuestro futbolista, no intenta jugar el balón. Con más o menos intensidad, el contacto es evidente y deja a Vallejo en el suelo", ha exteriorizado sobre el último gol culé.

En este sentido, ha rechazado "opinar del árbitro". "No ayudamos muchas veces desde la banda. Se protesta absolutamente todo. Ahí lo dejo", ha sugerido, antes de ser cuestionado por una posible futura convocatoria de Bryan Zaragoza con la Selección Española. "Nuestra idea está puesta en que siga creciendo y mejorando. Queremos lo mejor para nuestro jugador, lógicamente", ha indicado al respecto.

"Llevamos varias semanas mejorando muchísimos aspectos. Yo también entendía que iba a ser así por muchísimas razones. El equipo cree en lo que hace, en el trabajo. Está muy ilusionado por competir de verdad en Primera División", ha resaltado, para más tarde añadir que el parón por selecciones "sirve para seguir afianzando los conceptos y seguir luchando". "Tenemos que tener en cuenta, en este caso, el rival. En circunstancias normales, este partido lo das casi por perdido por muchísimos factores y por la gran diferencia que hay entre un equipo y otro. Me quedo con el trabajo, con la mejoría", ha incidido Paco López, quien se considera "muy optimista". "Somos un equipo de verdad y tenemos claro lo que tenemos que hacer en esta Liga: dar nuestro máximo es la única manera de competir este año con los rivales que hay en Primera División", ha concluido.

Xavi Hernández

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha sido insistente por su parte en que este domingo se ha visto "un buen Barça". "Hemos dominado el partido de cabo a rabo. El segundo gol es más acierto del Granada. El primero es un error nuestro, está claro. No nos podemos quedar con el resultado", ha expuesto el técnico azulgrana, quien considera que "lo que no puede pasar es el primer tanto". "Ha faltado el último pase. Las sensaciones de hoy son buenas. Remontar un 2-0 en el fútbol moderno no es fácil", ha agregado.

"Creo que hemos merecido ganar el partido, pero un error nos ha perjudicado mucho al principio", ha lamentado el preparador catalán, quien considera que sus pupilos han "jugado bien a partir del 2-0" y que han "generado muchas ocasiones para ganar". "El punto positivo es que todavía no hemos perdido, pero son puntos que vamos perdiendo por el camino", ha concluido.