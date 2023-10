Tras las puertas de Los Cármenes, en el subterráneo "túnel de los sentidos", como reza un vinilo decorativo en la galería que conecta vestuarios, terreno de juego y zonas de prensa, se percibe el ambiente de las grandes citas. El Granada las abrió poco más de 24 horas antes de que por allí desfilen los futbolistas del Barça, para la disputa de un duelo esperado, de esos que protagonizaron los sueños de más de uno de los rojiblancos. En el interior, Ricard Sánchez, Gerard Gumbau, Miguel Rubio y Bryan Zaragoza atendieron a GranadaDigital, como parte de un media day en el que analizaron el encuentro ante los culés, después de una semana de altibajos. En la plantilla, pese a todo, no hay dudas, sino confianza. "Cada vez vamos a mejor. Estamos siendo una piña. Todos vamos a una", exponen. Del cónclave, nace la fórmula: "Tenemos que salir a competir, unidos y a hacer nuestro partido".

Ricard: "Estamos mejorando mucho"

A Ricard, con muchas tablas ya en lo que respecta a sus comparecencias, se le escapa una sonrisa al ser preguntado sobre lo que más repite Paco López en estos días. "Muchas cosas", resuelve, convencido de que el Granada está "mejorando mucho" en lo defensivo. "No creo que falle nada. Es fútbol, es un juego y pueden pasar cosas. Se dan situaciones dentro de un partido. Al final, estamos en Primera División, que es la máxima categoría. Llegarán momentos buenos y otros. Lo que tenemos que saber es, ante la dificultad, rehacernos. Eso el equipo lo está demostrando", abunda, desde una perspectiva positiva. "Me quedo, por ejemplo, con la reacción que tuvimos el otro día, que, a pesar de encajar tres goles, tenemos la capacidad de remontar, de creer. Eso es importantísimo dentro de un vestuario", ahonda.

La mirada del lateral rojiblanco brilla al recordar que está cumpliendo "un sueño que tenía desde pequeño" al jugar en la élite. "Quiero vivir al máximo los partidos, disfrutarlos y aprovechar las oportunidades que se me den", sostiene. En Granada desde el curso pasado, se ganó pronto el afecto de la hinchada. "Desde que llegué, noté cariño, mucho apoyo hacia mi persona. Lo único que intento es devolvérselo todo en el campo, darlo todo como siempre", exterioriza, antes de pedir a los hinchas nazaríes "que estén allí, que apoyen". "También quiero dar las gracias de antemano, porque sé que el campo estará lleno", cierra.

Gumbau: "Para ganar, hay que hacer un partido perfecto"

A pocos metros, Gumbau, el primero en aparecer por la zona mixta del estadio para atender a los medios, activa la memoria. Su pasado culé no pasa desapercibido y la pregunta es obligatoria. "De cuando yo estuve, quedan Ter Stegen, Sergi Roberto y Xavi, aunque de entrenador", recapitula, aunque afirma no haber ‘picado’ a ninguno de ellos en estos días. "Esos momentos fueron muy importantes para mí", reconoce, sin esconder que el de este domingo es "un partido ilusionante y, a la vez, muy difícil de competir". "Esa ilusión y esa energía que debes tener contra estos equipos es lo que te da ese plus para poder sacar algo positivo. Para ganarlo, tienes que hacer un partido perfecto, que ellos tampoco estén muy finos, tener una buena mentalidad defensiva y luego, en ataque, ser precisos con balón para poder hacerles daño", dicta, con una seguridad inquebrantable, diáfano.

En esta línea, precisa, ha ido el entrenamiento del conjunto nazarí durante la semana. "El vestuario está bien, cabreado porque merecimos más puntos de los que conseguimos durante estos partidos. Esos altibajos emocionales son los que hemos trabajado más en estos días para poder superarlos y que durante las fases del partido podamos controlar más todo", aclara, muy convencido de que el duelo ante el Barça "es el mejor para poner en práctica todo lo trabajado". "Cuando recibimos goles siempre es cuando más señalados estamos, se mira todo más con lupa. Es un trabajo de todos, de todo el equipo. Tenemos que sentirnos más fuertes, estar más juntos, más compactos, correr todos más y estar más atentos. En Primera División, un despiste te mata. En eso tenemos que mejorar, en eso estamos", esgrime.

El catalán se encuentra "muy cómodo" en Granada. "Desde que llegué aquí a la ciudad, que es maravillosa, nos estamos sintiendo tanto yo como mi familia muy a gusto. En el equipo estoy contento, con ese carácter que tengo de intentar organizar a todo el mundo, de sentirme cómodo dentro del campo, organizar a mis compañeros", describe, dispuesto a amoldarse a cualquier planteamiento que proponga Paco López. "Me he ido adaptando a cualquier circunstancia. Me considero inteligente en ese aspecto táctico. En función de lo que requiera el partido o lo que requieran mis compañeros, te adaptas más a una cosa u otra", desgrana, encandilado, como los demás, por la hinchada granadinista. "A mí me parece espectacular esta afición. Anima sin parar, desde el momento himno, que es increíble, hasta el final del partido. Pienso que es determinante, sobre todo en estos partidos".

Bryan: "Tengo confianza en mí y en mi equipo"

A Bryan Zaragoza le abruman más los medios y las cámaras que un estadio rebosante de aficionados o un rival que juega en Champions. Nada más aparecer por el espacio habilitado por el club, los periodistas establecen un orden para poder entrevistarle. No en vano, es la sensación rojiblanca. "Al final, yo he trabajado mucho para esto. Ahora, lo disfruto", se encoge el joven malagueño. "Tengo mucha confianza en mí y en mi equipo. Eso es lo que se refleja en el campo. No pienso en si las defensas tienen miedo a mi fútbol, sino en hacer mi partido, hacer mis cosas. Habrá gente que temerá y gente que no", responde con pureza el extremo. Una cualidad, su claridad, que también ha calado en el respetable. "Desde que llegué aquí a Granada, me dejo la piel e intento ser lo mejor y darle lo mejor al club. La gente lo ha visto y se ha dado cuenta", afirma.

El atacante nazarí no esquiva hablar de su margen de crecimiento. "Es lo que dicen los entrenadores, lo que me dicen a mí: tengo 22 años y tengo que mejorar. Estamos en eso, en la mejora. Paco López siempre me dice que con el balón lo tengo todo, pero que sin él tengo que dar un poco más", detalla. Es el aspecto que trata de pulir tras un gran impacto en la élite. "Me encuentro muy bien y eso me está dando lo que estoy haciendo, los goles que estoy metiendo y todo", sostiene.

"Para ganar contra el Barcelona, contra estos equipos grandes, hay que hacer muchísimas cosas bien. Si lo hacemos, podremos competirles y, a lo mejor, ganarles. Cuando uno de pequeño empieza a jugar al fútbol, sus referentes son el Barça, el Madrid…, equipos grandes. Cuando llega un día de estos, tienes mucha ilusión por jugar el partido", expone sobre el encuentro de este domingo. No se le escapa, en cuanto a la situación del equipo, que "encontrando un punto medio entre encajar y marcar muchos goles, mejorará todo", si bien extrae una lectura más optimista. "Lo positivo es cómo lleva compitiendo el equipo tres o cuatro semanas, jugando bien al fútbol", subraya.

Miguel Rubio: "Paco López nos transmite confianza"

Miguel Rubio no esconde su "ilusión y ganas de jugar un partido así". Reincorporado a la competición, el central resalta que el Barcelona "es uno de los mejores rivales del mundo", al que "se gana con mucho trabajo, siendo muy efectivo, corriendo mucho, siendo todo el equipo muy solidario y sin cometer errores". No obstante, aun con ello, es consciente de que "también dependes de que ellos no tengas el mejor día para poder sacar un buen resultado".

"Paco López nos transmite confianza. Sabe del nivel de la plantilla, sabe que podemos hacerlo. Tenemos nuestras armas, que son muy fuertes también. Podemos hacer daño al Barça y a cualquier rival. Jugando aquí en casa, con esta gran afición, podemos sacar un buen resultado, claro que sí. El equipo está unido. La semana pasada ya hubo una mejoría notable en todas las fases. Esos siete minutos contra el Almería lo enturbian un poco todo, pero el grupo, en líneas generales, está en fase progresiva de crecimiento", argumenta el zaguero, quien considera que recibir muchos tantos "es parte de jugar contra los mejores equipos del mundo". "El plantel tiene orgullo, capacidad goleadora… Tiene cosas buenas que pueden hacer que siga con mucha confianza", apostilla.

El madrileño había catado la Primera División, pero de forma eventual. Es en este curso, con la elástica rojiblanca horizontal, cuando ha aterrizado de lleno en la máxima categoría. "Me siento muy contento de vivir lo que estoy viviendo. El año pasado fue mágico, muy bonito. Este curso, estoy disfrutando cada día, con mucha ilusión de seguir aprendiendo, de compartir vestuario con jugadores de grandísimo nivel y enfrentarnos a jugadores de grandísimo nivel, en estadios fantásticos", expone, ya recuperado "al cien por cien" de la lesión que le alejó de los terrenos de juego hasta la visita a Almería. En su plan para vencer al Barça, cuenta con el jugador número 12. "Nos llevan apoyando desde el día uno. La verdad es que su fuerza y lo que nos transmite desde la grada es nuestro mayor punto fuerte mañana para poder sacar un resultado favorable".