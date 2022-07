Domingos Duarte: "No quería irme así, pero son oportunidades que hay que coger"

El central portugués Domingos Duarte no ha podido contener la emoción durante su despedida del Granada. El zaguero, traspasado este lunes al Getafe, ha roto a llorar durante un vídeo difundido por los medios oficiales del club en el que dice adiós a la entidad rojiblanca. "Me voy con mucha pena. No quería irme así, pero son cosas de la vida, oportunidades que uno tiene que coger. Cuesta, pero es lo que hay", ha asumido el jugador, quien ha asegurado sentir "tristeza" por marcharse de un lugar donde siempre le han "tenido mucho cariño".

"Estos años en Granada han sido para mí una maravilla, he estado muy a gusto", ha reconocido Duarte, quien también ha afirmado haber sido "muy feliz" como jugador nazarí. "Dejar este recuerdo -el del descenso de categoría- no gusta a nadie, pero yo creo que la gente también se acordará de los buenos años que hemos vivido, a lo mejor, los mejores en la historia del club", ha puntualizado, antes de abundar, precisamente, en sus dos primeros cursos con la elástica rojiblanca, en los que el grupo se clasificó para la Europa League. "El equipo conseguía resultados, pero, sobre todo, lo que conseguía era transmitir a la gente que estábamos ahí por ellos. Queríamos siempre más", ha recordado.

De todo lo vivido en el Granada, Duarte se queda, precisamente, con la clasificación europea. "Fue un momento muy bonito para todos. Sabíamos que LaLiga era muy difícil, pero siempre pensamos partido a partido. Empujados por la gente, pudimos lograr algo que era impensable. Fue un momento de alegría inmensa, aunque creo que, si no la hubiésemos conseguido, también habríamos estado contentos", ha profundizado. El recién terminado ejercicio, no obstante, fue todo lo contrario, tanto en lo colectivo como en lo personal, por lo que ha dado "las gracias especialmente por este último año".

"Para mí, ha sido muy difícil -ha proseguido, sin contener las lágrimas-. No crean que estoy aquí llorando para engañar a nadie. Ha sido un año muy complicado para mí y para todos los que estaban cerca por la lesión", ha señalado. "Cuando no era yo en el campo y no salían las cosas como quería, siempre han estado todos ahí para mí, el club, la afición. Es difícil que me traten tan bien como lo han hecho aquí y solamente puedo dar las gracias", ha esgrimido, para concluir dirigiéndose directamente a la hinchada: "Aquí tenéis un granadinista más para siempre".