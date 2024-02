Durante el desayuno informativo que los directores general y deportivo del Granada han mantenido con los medios de comunicación, tanto Alfredo García Amado como Matteo Tognozzi han abordado distintos asuntos de actualidad rojiblanca. Entre ellos, el propio futuro de la estructura interna de la entidad. "La continuidad, estabilidad y tranquilidad en el club es absoluta", han sostenido, a pesar de que la tesitura, por previsión, obliga a "trabajar en dos escenarios". Ambos, acompañados también por el secretario técnico nazarí, Javier Alonso, han expresado su intención de seguir con independencia del desenlace del curso. "Cuando llegué al principio de noviembre sabía que podía pasar. He asumido este cargo conociendo el riesgo. No me fui a un equipo con la idea de estar cinco o seis meses, sino para el largo plazo", ha asegurado el italiano.

"Aceptamos las críticas de todo el mundo", ha indicado García Amado. "Estamos por el buen camino, pero tenemos mucho que avanzar. Queremos y creemos que tenemos un club con una capacidad de crecimiento enorme. Si estamos en Primera, mejor", ha ahondado, antes de repasar de manera superficial la implicación granadinista en la Operación Líbero. "Esperamos la resolución judicial, pero no nos cambia nada en nuestro día a día del club. A nosotros nos pilla de camino a Verona, cuando íbamos a cerrar el fichaje de Martin (Hongla). No tenemos ninguna culpa ni responsabilidad. Debemos depositar una fianza de entre 9 y 12 millones de euros. Tanto el Granada como la propiedad se van a defender cuando toque y donde toque", ha expuesto, sin querer profundizar demasiado al ser materia dependiente de Javier Aranguren, adjunto a la presidencia.

"Yo respondo por el Granada. Nos vamos a defender. Toca hacer un depósito y lo vamos a hacer. El club va a seguir adelante ", ha sentenciado, a lo que ha agregado que esta situación no interfiere en el acuerdo con el Ayuntamiento para la concesión a largo plazo de Los Cármenes porque "está todo igual". "Estamos esperando. Teniendo en cuenta que ya estamos en febrero, imaginamos que renovaremos otro año", ha precisado. Cuestionado en esta línea sobre las obras de la Ciudad Deportiva, ha sugerido que el club va a "llegar en plazo con las obras". "Nuestro objetivo es que en la temporada próxima todas las categorías inferiores entrenen allí", ha recordado.

Por último, también ha valorado la controversia que las decisiones arbitrales han despertado en las últimas jornadas. "El VAR es una herramienta muy buena si se aplica correctamente. Hay un debate interno muy fuerte", expuesto. "Llamamos continuamente a LaLiga y Federación para defendernos", ha alargado.