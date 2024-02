"Ha salido un mercado muy bueno", han defendido el director general del Granada, Alfredo García Amado, y el director deportivo, Matteo Tognozzi, en un desayuno informativo con los medios. "No es normal en invierno hacer tantas operaciones, pero entendíamos que necesitábamos hacer una revolución de la plantilla", han argumentado, en un encuentro que ha servido además para hacer una radiografía de la actualidad rojiblanca y detallar operaciones como las salidas de Bryan Zaragoza y de Álvaro Carreras. "Hemos cumplido las prioridades que teníamos", han sostenido, convencidos de que el plantel dispone "una composición mejor que el 31 de diciembre".

"Hemos trabajado dos o tres meses durísimos. Han sido momentos muy complicados porque esta siendo una situación deportiva muy crítica, un mercado muy duro", ha expuesto García Amado, quien ha catalogado a Tognozzi como "una sorpresa muy agradable". "Teníamos claro, sobre todo él, las posiciones y las prioridades que teníamos que reforzar en el mercado, todo consensuado, primero con Paco López y después con Alexander Medina", ha precisado, para seguidamente puntualizar que "hay jugadores a los que hay que dejarles que aterricen". En esta misma línea, el director deportivo del Granada ha calificado el periodo invernal de transferencias como "intenso". "Me quedo satisfecho con el trabajo, con 10 operaciones de entrada y 8 de salida", ha insistido antes de pedir "un poco de tiempo y de ayuda" para que los futbolistas recién incorporados se aclimaten y comiencen a rendir.

En un tono distendido, los dos directivos rojiblancos han desgranado los asuntos candentes del mercado invernal. "Bruno Méndez fue el primer jugador al que llamé, sabiendo que terminaba contrato. Vi cortes de vídeos incluso con Paco López. Siempre estuvo en mi cabeza", ha relatado Tognozzi, quien ha reconocido que el Cacique Medina sí intervino "en la obra de convencimiento, que es una acción posterior". Del mismo modo ha sucedido con el fichaje de Facundo Pellistri, aunque ha aclarado que "la decisión y el estudio de su perfil no fue sugerido por él". "Creo que en un club no se fichan los jugadores para un entrenador o para otro. En la última fase de decisión, el entrenador está involucrado", ha matizado.

El delantero "no era una prioridad"

Desde un prisma más global, Matteo Tognozzi ha apuntado que el plantel queda con "dos jugadores por posición y en algunas, tres". "Es una plantilla homogénea, de nivel, que tiene la posibilidad de cumplir sus objetivos", ha aseverado el director deportivo nazarí, quien además ha hecho hincapié en que incorporar a un delantero "no era una prioridad". "Hemos estado atentos hasta el último momento del mercado, como de otras posiciones, pero no había nada que nos convencía". "Si nos hubiese surgido la posibilidad de pelear con Chimy Ávila, como nos surgió, nos habríamos lanzado a muerte. Lo que pasa es que el Betis le ofreció un contrato largo", ha puntualizado Alfredo García Amado, antes de que el principal encargado de la confección del equipo señalara que "hay que contextualizar siempre".

"Si no es por el fuera de juego ajustado, Arezo marca un gol del empate y Uzuni, el gol de la victoria contra Las Palmas. Hay que tener un equilibrio. Cuando llegué, parecía que los delanteros que teníamos eran de Europa League y ahora parece todo lo contrario. El equipo está bien confeccionado y tiene muchas herramientas", ha resaltado. En este contexto, la comparecencia ha desembocado en las salidas de Bryan Zaragoza y Álvaro Carreras. El carrilero, ha señalado Tognozzi, "tiene cero goles y cero asistencias", a lo que ha agregado que por ambos "han llegado tres jugadores de banda más Maouassa". "Dejemos un poco de tiempo a los futbolistas para poder demostrar. No han jugado todavía", ha repetido.

Las salidas de Bryan y Álvaro

García Amado, posteriormente, ha abordado las operaciones que supusieron la marcha tanto de Bryan como de Álvaro Carreras. En el primer caso, en dos pasos. "La primera negociación es la que nos permite afrontar el mercado con límite salarial. Peleamos con el jugador para buscar una salida por un poco menos de dinero de lo que tenía en la cláusula -el traspaso se monta en 15 millones de euros, 12 fijos y 3 en variables- pero para que se quedara con nosotros hasta junio. El penúltimo día del mercado nos estalla la noticia de que se lesiona Coman. Al chico se lo quieren llevar y él nos aprieta, se quiere ir", ha narrado, para seguidamente subrayar que el extremo "estaba totalmente fuera". "Teníamos dos opciones: mantenernos en nuestra postura o valorar la opción de negociar al máximo", ha planteado, a lo que ha agregado que el malagueño "aprieta muchísimo". "Se veía que podía jugar. Todo su propósito de quedarse y ayudar a salvar el objetivo cambia. Se quería ir", ha apostillado Tognozzi.

La salida de Álvaro Carreras se produce mediante la ejecución de una cláusula de ruptura de cesión de la que el club era conocedor. "Eso lo teníamos absolutamente claro cuando se firma. Antes de firmar, conocíamos ese riesgo. Ahí se toma una decisión. Éramos perfectamente conscientes todo el cuerpo técnico", ha argumentado García Amado. "Hemos hecho más, porque empezamos una negociación con el Manchester United. Para mí, es mejor tener un equipo de 22 o 23 jugadores comprometidos que con gente que se quiere ir. Con el objetivo que tenemos, nos va a dar más", ha puntualizado Tognozzi en la misma línea.

De ahí en adelante, el director general del Granada y el director deportivo han abordado un abanico de situaciones por aclarar. En primer lugar, han puntualizado la "indefensión" del club ante casos como el de Jesús Vallejo, que, según han explicado, sufre "un problema personal". "Es un jugador cedido por el Real Madrid y no hemos tenido posibilidad de tratar su salida", se han encogido. Más adelante, han detallado que, de las incorporaciones invernales, tan solo Facundo Pellistri y Faitout Maouassa fueron fichados sin opción de ampliar su vínculo, del mismo modo que sucede con Weissman en el apartado de bajas. Con una posibilidad de adquisición en propiedad vinculada a la permanencia llegó Augusto Batalla, un arquero "importante" para Tognozzi, "por sus características y su liderazgo".

Con su fichaje y el de Marc Martínez, quedan cinco porteros en dinámica de primer equipo. "Cada uno sabe lo que el club quiere con ellos a corto, medio y largo plazo. Raúl y Adri López acaban contrato al final de año", ha advertido el director deportivo rojiblanco. Cuestionado por la confianza en el bilbaíno y en André Ferreira en verano, García Amado ha puntualizado que entonces "no se consideró necesario" reforzar el arco. "Era otra dirección deportiva", se ha extendido. En este sentido, preguntado el director general sobre el grado de influencia de la gestión veraniega en el rumbo del equipo, ha esquivado hacer valoraciones. "Las circunstancias de verano hay que vivirlas. No teníamos el límite que tenemos ahora".

En otro orden, han precisado que Víctor Díaz, cuya ficha ya ha sido retirada de LaLaiga, "ofreció utilizar su licencia". "Íbamos justos y no la utilizamos en el último día de mercado. Tiene un problema de rodilla con el que es muy difícil que pueda jugar esta temporada", ha expuesto García Amado. En el plantel, por tanto, queda hueco que permite sondear el mercado de agentes libres, aunque Tognozzi ha descartado esta posibilidad. "No veo perfiles en este momento que puedan encajar".

Proyecto a largo plazo

En una conclusión general del mercado, Matteo Tognozzi ha apuntado su satisfacción con vistas al futuro. "Creo en los proyectos largos. A nivel personal y profesional estoy contento, el club me está dando todo su apoyo y las herramientas para hacer mi trabajo. Estoy en un club que me deja trabajar bien, que me apoya. Me siento muy respetado", ha esgrimido. García Amado, ante el hipotético descenso a Segunda División, ha reconocido la previsión, pese a que el foco se sitúa en la consecución de la permanencia. "Tenemos que trabajar en dos escenarios", ha reconocido. "Cuando llegué al principio de noviembre sabía que podía pasar. He asumido este cargo conociendo el riesgo. No me fui a un equipo con la idea de estar cinco o seis meses, sino para el largo plazo", ha insistido el director deportivo.

Por la concentración en el momento actual, no han abundado demasiado en la posibilidad de que el Cacique continúe en caso de descenso. "Le tengo mucha confianza a Medina porque le veo entrenar todos los días. Los resultados podrían ser mejores, pero hay muchos aspectos. Veo a un equipo que responde al entrenador y que sabe lo que quiere. La idea es que esté hasta el final de la temporada", ha defendido Tognozzi, mientras que García Amado ha puntualizado que "habría que valorar si es el adecuado para emprender un proyecto en Segunda División y si él quiere". Por último, ha afirmado que "ha sobrado margen económico", aunque ha matizado que "eso no significa que puedas tirar el dinero". "Somos un club responsable. Tenemos unas cuentas saneadas. Si el año que viene estás en un escenario en el que no quieres estar, tienes un colchón mayor que el de otros equipos", ha zanjado.