El Granada atraviesa su mejor momento de la temporada hasta la fecha. Enlazó su cuarta victoria consecutiva al derrotar este viernes al Tenerife, una nueva marca en el curso rojiblanco que deja atrás los tres triunfos iniciales y que también le supuso despojarse de sus complejos a domicilio. Solo el cuadro nazarí, el Alavés y el Levante han conseguido tal serie de resultados en Segunda en el presente ejercicio, lo que otorga cierta épica al logro en una categoría extremadamente igualada. Los últimos tres puntos le permitieron dormir en ascenso directo, una coyuntura circunstancial, pues precisamente sendos triunfos del cuadro granota y del plantel babazorro lo han hecho retroceder -también el Eibar les puede adelantar-, pero que manda un mensaje al resto de clubes de la parte alta: los de Paco López van a por el tren sin escalas a Primera.

El conjunto rojiblanco ha alcanzado la velocidad de crucero antes que la brillantez, pero en la práctica poco importa mientras los resultados sigan llegando. Se ha hecho fuerte desde la intensidad en el arranque. Asfixia a sus contrincantes en los primeros compases de los partidos y logra ponerse por delante, condición en la que su control es incontestable. No ha concedido ni un solo punto cuando se ha adelantado en el marcador en lo que va de curso, un arma que ha explotado sobremanera en la reciente secuencia de resultados. Anotó sus dos goles al Andorra en el primer cuarto de hora, los dos tantos al Villarreal B antes de cumplir la media hora de juego y frente al Tenerife, de nuevo, hizo valer hasta el tramo final la madrugadora diana de Uzuni desde los once metros.

Esta tendencia, no obstante, fuerza a los de Paco López a aprender a vivir en bloque bajo sin que ello ponga en riesgo la ventaja. En La Cerámica, las llegadas locales fueron continuas y peligrosas, pero la renta era suficientemente amplia para aportar cierta tranquilidad. Contra el Tenerife, en cambio, aunque el Granada minimizó los daños a la espalda de la defensa, sufrió para conservar el margen, mínimo hasta las postrimerías del duelo. Coqueteó con el empate, aunque sin demasiado trabajo para Raúl Fernández, e incluso, vio peligrar el resultado con un golazo anulado a Elady sin una imagen clara que validara la decisión. Es ahí donde el técnico rojiblanco detecta un mayor margen de mejora en su equipo, exigente pese a que los resultados acompañan y a que sólo ha encajado un gol en lo que va de 2023.

El Granada ha encontrado la eficacia que en otros momentos de la campaña ha echado en falta, espoleado por el acierto de un Uzuni que sigue imparable. El albanés no necesita demasiado para hacer gol, sobre todo si juega en Los Cármenes. Ha marcado cinco de los últimos ocho tantos del conjunto rojiblanco, y ya son 17 en su cuenta particular, inalcanzable en la tabla de artilleros. Ha sido el principal argumento del cuadro nazarí cuando el barco parecía ir a la deriva y, ahora que cuenta con más recursos y navega con soltura, continúa siendo demoledor. Ha ensamblado bien con Weissman, reacio a dejarse eclipsar por el israelí, y aspiran a formar una dupla temible, a pesar de que el recién llegado se quedara con las ganas de patear alguno de los penaltis frente al Tenerife. El '11' hizo valer la antigüedad y no falló para evitar el reproche. Desde el punto fatídico, también se ha mostrado infalible hasta ahora. Solo falló uno, ante el Alavés, y enjauló el rechace.

Otro que ha caído de pie en el cuadro granadinista es Pol Lozano. Tras unos primeros minutos prometedores en La Cerámica, este viernes se estrenó de inicio con una muy buena actuación. Tiene dotes para la organización, visión y buen toque. Apunta a aferrarse a la titularidad en la medular, lo que, a su vez, beneficia a Melendo. El mediocentro es un complemento libertador para el mediapunta, viejos conocidos ambos por su paso por el Espanyol. El centrocampista permite que el enganche intervenga en espacios más adelantados, allí donde su imaginación abre defensas e inventa asistencias. Frente al Tenerife, la fórmula no fue todo lo fructífera que se adivina que puede llegar a ser, algo obstruido el conjunto rojiblanco, pero vaticina la inauguración de nuevas vías de conexión con la delantera.

Todas las piezas parecen encajarle a Paco López y los marcadores acompañan, lo que a su vez supone un quebradero de cabeza para el técnico. Se asientan varios futbolistas en el once, lo que reduce el tiempo de juego al resto de jugadores. La tesitura obliga a todos a elevar la competitividad si no quieren salir de la dinámica. Hombres como Bryan Zaragoza, revulsivo de nuevo este viernes, Víctor Díaz, Quini y Famara Diédhiou aprietan para no descolgarse. Otros empiezan a quedarse relegados. Bendito problema, que diría el técnico valenciano, mientras cada jornada mantenga el filtro rosáceo a través del que ve en estas semanas la vida el granadinismo.