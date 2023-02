Barça y Movistar Inter abrieron el partido por la primera plaza en la finalísima del domingo y eso se notó desde el comienzo. Ambos equipos iniciaron el choque poniendo todas sus cartas sobre la mesa, nada de medias tintas. Había que apretar desde el minuto 1 y las transiciones rápidas defensa-ataque dejaron oportunidades para los dos bandos y, en esos primeros instantes, se agigantaron las figuras de los porteros: Dídac Plana por parte de los blaugranas y Jesús Herrero del lado interista. El intercambio de golpes se mantuvo, así como la ‘batalla de cánticos’ entre aficiones que trataron de jugar su papel para ayudar a ‘meter’ el primer gol de los suyos. Esa igualdad permaneció hasta algo más de la mitad de la parte inicial, cuando el conjunto de José Lucas Mena Navarro, más conocido como ‘Pato’, inauguró el marcador. Lo hizo tras una buena incorporación por el perfil izquierdo de Raúl Gómez que batió por bajo al portero culé.

El tanto encajado no hizo decaer el ánimo del equipo blaugrana que también había contado con ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no había logrado materializar. Tampoco se vino abajo la hinchada culé que no cesó en sus cánticos para volver a levantar el ánimo de sus jugadores. El conjunto azulgrana se volcó en los últimos minutos de la mitad inicial en busca del gol de la igualada. Una situación que no terminó de incomodar al Movistar Inter, bien plantado sobre la pista. Además, un contragolpe bien orquestado por los de ‘Pato’, que por poco no acabó en el segundo de los interistas, casi les dio la razón en ese planteamiento de esperar agazapado. Sin embargo, la persistencia de los de Jesús Velasco les terminó dando ese premio del gol que tanto habían buscado. Llegó tras un remate a bocajarro de Sergio González ante el que nada pudo hacer el portero interista. ¡Vamos! Gritó el goleador dirigiéndose al sector donde se ubicaba su hinchada.

El electrónico señaló el empate a uno al término de los 20 minutos iniciales, un resultado que dejó en esos momentos contentos a Javier -aficionado del Barça- y Jaime -hincha del Inter-, compañeros de equipo y rivales en esta jornada de sábado. Desde Toledo y Cuenca, respectivamente, hasta Granada los dos vinieron juntos para disfrutar de este partidazo de semifinales de la Copa de España. Ambos reían a sabiendas de que solo uno lo seguiría haciendo con el pitido final. Sin embargo, preguntados por la posibilidad de llegar con todo abierto a los penaltis, ninguno de los dos pareció firmarlo: “Se pasan muchos nervios, mejor que se resuelva antes”.

Como ocurriera en el primer tiempo, los compases iniciales de la segunda mitad se repitió esa misma tónica, ocasiones para ambos bandos, sin un claro dominador. Ritmo vertiginoso por parte de los dos conjuntos que se toparon con defensas bien plantadas o pudiendo concretar disparos que se marcharon desviados. Mientras, ambas hinchadas siguieron animando a los suyos al grito de "força Barça mete un gol" o "¡Barça!" en el sector blaugrana y "es culé el que no bote" o "¡Inter!" del lado interista. Sin embargo, el marcador siguió sin moverse cuando el amarillo de la afición del Jaén volvía progresivamente a convertirse en el color predominante en las gradas del Palacio. Apenas a algo menos de cuatro minutos del final pudo adelantarse el Inter que dispuso de un penalti a favor tras una mano muy protestada por el infractor culé, que se señalaba el pecho dirigiéndose al colegiado. Sin embargo, el guardameta del conjunto de Jesús Velasco, Dídac, detuvo el lanzamiento celebrándolo con rabia. Seguían vivos.

Como si de una premonición se tratase, los penaltis que no querían Javier y Jaime terminarían por resolver el primer billete para la final con resultado favorable al Inter. Anotaron Pola, Cecilio, Nakata y Raúl Gomez, el último y definitivo, para dar el pase al conjunto de 'Pato', mientras el Barça solo logró convertir el primero de los lanzamientos. El equipo de ese hincha interino, Jaime, se coló en la finalísima con la tranquilidad del que ha cumplido y espera rival.

El Jaén, como 'en casa', pese a enfrentarse a El Pozo de Fernando Aguilera

Ambiente festivo en las gradas, el Jaén volvió al Palacio donde se ha acostumbrado a sentirse como en casa. Si hostil fue el ambiente para el rival del conjunto jienense en cuartos de final, el Mallorca Palma, en la semifinal no le esperó una situación muy diferente a ElPozo Murcia. La 'marea amarilla', mayoría en las gradas, coreó el nombre de cada uno de los suyos y recibió con una sonora pitada a los integrantes del conjunto charcutero y, sobre todo, a su entrenador Javi Rodríguez, con el que más subieron los decibelios del Palacio.

El conjunto murciano empezó llevando el 'tempo' del partido, lo que no impidió que la primera parada de máxima exigencia le fuera anotada a su guardameta Juanjo. Con los iniciales lances del juego y cada decisión arbitral contraria al bando amarillo, la hinchada del Jaén la tomó con el colectivo de colegiados, no iba a ser una noche fácil para ellos tampoco. Los jienenses, locales en esta semifinal, encadenaron una sucesión de ocasiones de peligro hasta adelantarse en el minuto 9 a través de un lanzamiento directo de Chino que atravesó la defensa para colarse directamente en las mallas de Juanjo.

El conjunto de Javi Rodríguez no se puso nervioso pese al gol y tan solo minutos después llegó el esperado debut de Fernando Aguilera. El '14', que se había quedado a cero minutos en el derbi frente al Cartagena y empezó viviendo este partido muy activo desde el banquillo, saltó a la pista en el minuto 12. Lo hizo entre aplausos y con sus aficionados, entre los que se encontraban su familia y sus amigos, coreando su nombre. ElPozo lo siguió intentando teniendo las mejores ocasiones en las botas de Taynan con un palo y un lanzamiento repelido por el portero jienense. Sin embargo, el equipo charcutero no solo no logró la igualada, sino que poco después recibió el segundo tras un gran centro raso desde la banda izquierda de Chino que remató un Renato que llegó con todo metiéndose incluso él mismo dentro de la portería. Todavía hubo tiempo para que pasaran muchas cosas más antes del término de los primeros 20 minutos. Tantas como que el Jaén pusiera en el marcador el 3-0 obra de Renato hasta que Marcel y Rafa Santos acortaran distancias para los charcuteros, otro gol del conjunto jienense mediante y colocar el 4-2 con el que se marchó momentáneamente el encuentro al descanso.

Las buenas noticias con las que inició el segundo acto ElPozo sirvieron de poco al conjunto de Javi Rodríguez. Taynan hizo soñar por momentos al conjunto charcutero subiendo el 4-3 al electrónico, pero Chino primero y Mati Rosa después volvieron a situar con un colchón de tres goles a los de Daniel Rodríguez (6-3). ElPozo estaba en el alambre y entonces, a ocho minutos del final, Javi Rodríguez preparó un carrusel continuo de cambios entre los que se pudo ver de nuevo a Fernando Aguilera en pista. El conjunto charcutero se volcó, pero el Jaén ejecutó entonces un gran ejercicio defensivo. El asedio de los de Javi Rodríguez solo se tradujo en un gol y tanto se volcó al ataque que Mati Rosa puso la puntilla anotando solo delante de la portería para cerrar el pase a la final de los jienenses. No pudo ser para los de Fernando Aguilera que se despiden antes de la finalísima. Movistar o Jaén se llevarán consigo la ansiada Copa de España de Granada.

Ficha técnica (quintetos titulares):

Barça: 6. Antonio, 9. Lozano (C), 10. Pito, 13. Catela, 21. Dídac (P).

Movistar Inter: 1. J. Herrero (P) (C), 2. Cecilio, 6. Raúl Gomez, 7. Rubi, 14. Sepe.

Goles: Raúl Gómez (0-1), Sergio González (1-1), penaltis (1-4).

Jaén: 1. Espindola (P), 12. Attos, 14. Brandi (C), 21. Michel, 29. César.

ElPozo Murcia: 7. F. Valerio (C), 9. Rafa Santos, 10. Taynan, 12. Juanjo (P), 17. Taffy.

Goles: Chino (1-0), Renato (2-0), Brandi, (3-0), Marcel (3-1), Rafa Santos (3-2), Michel (4-2), Taynan (4-3), Chino (5-3), Mati Rosa (6-3), Valerio (6-4), Mati Rosa (7-4).