Firenze Minroud: "Siempre quise crear historias, mucho antes de saber que quería dedicarme a la medicina"

Firenze Minroud o Firen, como le gusta que le llamen, es una joven granadina cuya vocación siempre tiró por lo literario. Desde pequeña le gustó crear historias e imaginar mundos de fantasía que plasmar en el papel, pero a la hora de escoger hacia dónde encaminar su futuro optó por la rama sanitaria. Firen se encuentra en la recta final del Grado de Medicina, una carrera dura y que requiere dedicarle muchas horas, que la joven ha podido compaginar con la escritura y que han dado como fruto la publicación de su primer libro 'De cuidarse y cuidar'.

Ella misma se define como "alguien que quiere tocar muchos palos" y que no se cierra a nada a la hora de escribir. Pato Ediciones es la editorial con la que la autora ha logrado la publicación de su historia y de la que se enorgullece, no solo por lo por los éxitos profesionales, sino también por lo que le han aportado y aportan a nivel personal. Firenze ha concedido una entrevista a GranadaDigital y ha podido contar más sobre su literatura y sus expectativas de cara al futuro.

Pregunta: ¿De dónde viene 'Firenze Minroud'?

Respuesta: Mi primer nombre viene de la ciudad de Florencia y el segundo, de 'La Historia Interminable', que no es solo uno de mis libros favoritos sino también de mi madre de pequeña y es una de las localizaciones del libro.

(P): ¿Cómo a una estudiante de medicina le da por escribir?

(R): Creo que realmente fue al revés. Yo siempre tuve mucho más claro que quería crear historias antes de tener claro que quería dedicarme a la medicina. Es curioso, porque siempre quise ayudar a la gente, pero de ahí a la carrera pasaron unos cuantos años. Sí es cierto que en estos años he ido conociendo a muchas personas de medicina que también tienen tirón por lo artístico.

(P): Escribir requiere su tiempo, ¿cómo lo compagina con los estudios?

(R): No te voy a mentir, es bastante duro. Especialmente este último año, que también me he estado preparando el MIR a la vez que hacíamos toda la edición del libro. Me han pedido un poco más que el resto que he estado en la carrera. También es cierto que una vez estás haciendo una carrera, sea medicina o cualquier otra, siempre buscas un ratillo que tengas de descanso, entre clase o lo que sea. Tampoco hace falta exigirse estar en las dos cosas, que a mí es una cosa que me ocurría mucho, me pedía estar en la medicina y escribiendo y realmente no pasa nada si algún día estás más por una que por otra. Al final, ambas requieren tiempo y trabajo. Obligarse no es sano.

(P): ¿Dónde busca la inspiración?

(R): Realmente creo que hay dos fuentes muy distintas de inspiración acerca de lo que yo escribo. Por una parte, tenemos una serie de historias que se me ocurrieron cuando era más joven, con muchas cualidades fantásticas, por ejemplo, tengo una novela que mezcla el ciclo artúrico con la mitología griega. Y por otra parte, ahora mismo lo que más me tira es incluir en este imaginario que yo tenía desde pequeña de magia y de deseos que se cumplen, algo que sea más personal en sentido de lo cotidiano. Con 'De cuidarse y cuidar' pasa eso, que es una novela corta escrita pensando en si tal película de domingo por la tarde pasase en España o mi Andalucía, ¿cómo sería? ¿Qué le podría aportar?

(P): ¿Cuántos libros ha publicado?

(R): Por ahora solo tengo 'De cuidarse y cuidar' como libro, pero tengo dos relatos en distintas antologías. Por ahora.

(P): ¿Qué acogida está teniendo 'De cuidarse y cuidar'?

(R): La verdad es que me estoy sorprendiendo bastante con la acogida del libro. La persona que publicó antes que yo con la editorial Pato Ediciones sí que tenía otros libros publicados y a mí me da un poco de miedo decir que al conocerme a mí menos habrá menos ventas, pero según hemos hablado con la editora, se está moviendo bastante bien y cada vez que me llegan opiniones es un poco chocante, en el sentido de que he trabajado mucho para conseguirlo, pero no me parece algo que me fuera a pasar en realidad. El fruto de un camino que ha sido difícil está siendo bastante bonito, yo por ahora estoy muy contenta.

(P): ¿Cómo dio con Pato Ediciones?

(R): Esta historia es un poco dramática. Una cosa que a mí me pasa mucho es intentar ser dramática y que, al final, de rebote, me pasen cosas bonitas. La primera editorial a la que mandé 'De cuidarse y cuidar' me rechazó el manuscrito y, una vez rechazado, yo no pensaba hacer nada con esa historia. Entonces, una amiga que ya había publicado me dijo que mirara esta nueva editorial, que había salido entonces y que debería probar. A la hora de mandarlo, no tenía esperanzas, pero al final hubo suerte y no solo estoy agradecida de que mi historia haya llegado hasta ahí, sino del hecho de que me ha traído muchas alegrías, no solo en lo profesional, también por haber conocido a Marta y Sara, que son dos personas chulísimas y, además, con el proceso del libro he podido profundizar en amistades de gente que no serían lo que son ahora si yo no le hubiera mandado el libro a ellas.

(P): ¿Cuál es su género literario favorito?

(R): Ahora mismo estoy leyendo bastante 'young adult' y 'new adult'. Me gusta mucho leer a Clara Cortés y Myriam M. Lejardi porque, aunque siempre he leído fantasía, este 'boom' de este género que he mencionado en España me está dando muchas alegrías, porque leo historias que a mi yo más joven le hubiera gustado leer y que a mí me gustan, porque la mayoría se parecen a la mía y hablan de gente como yo. Se puede colar algún thriller o algo así, pero siempre es cómodo volver a estas historias. Al fin y al cabo, llevo siete años trabajando mucho en la universidad y no siempre apetece leer un tocho. Tú lees no por lo que la gente piense de ti, sino porque te gusta y no hay un género mejor que otro.

(P): ¿Cómo es Firen como escritora?

(R): Yo me definiría como alguien que quiere tocar muchos palos, no me cierro a nada a la hora de escribir. Por ejemplo, mi libro es clasificado como 'new adult' porque es una historia más adulta, pero también es un poco romántica a la vez. Me gusta llamarla romántica-costumbrista. También tengo muchas ganas de volver a escribir fantasía, algo de terror, porque es un género que me gusta mucho y solo lo he hecho en relatos cortos. Realmente, hay una parte de escribir que me gusta mucho y es la que convierte a la prosa en lírica, que sí que es verdad que está en 'De cuidarse y cuidar', pero es algo que puede ir tocando todos los géneros de alguna manera. Por eso me abro a todo a la hora de escribir.