Puertas: "Todo parece mucho más grave a cámara lenta"

El extremo del Granada Antonio Puertas ha analizado ante las cámaras de DAZN la derrota de su equipo frente a Osasuna. "Ha pasado lo que no queríamos", ha lamentado el almeriense, quien ha lamentado también el desacierto nazarí. "Nos hemos encontrado con ese gol en contra y, a raíz de ahí, es verdad que el control ha sido suyo. Hemos tenido nuestras oportunidades en la primera parte, no las hemos metido", ha expuesto.

Posteriormente, el almeriense ha reparado en la expulsión de Lucas Boyé, tan descontento como su entrenador por la acción. "Me parece increíble que haya tres árbitros a cinco metros de la jugada, como son el cuarto, el principal y el linier, y no vean eso, que lo tengan que ver a cámara lenta", ha expuesto, convencido de que "todo lo que sea a cámara lenta no es la realidad de la jugada, todo parece mucho más grave". "Es en lo que se está convirtiendo el fútbol", ha esgrimido.

Sin Miguel Rubio en el campo, los rojiblancos lo han "pasado bastante mal", a tenor del propio extremo del Granada. "Nos hemos metido atrás para que no nos metieran más goles", ha reconocido, antes de levantar la vista hacia la próxima cita liguera, ante el Villarreal, en un choque que no considera una final.

"Quedan muchos partidos. Es otro más en casa, en el que nos jugamos tres puntos importantísimos. Nos tenemos que hacer fuertes en nuestro campo, como los rivales", ha indicado, para, posteriormente, reparar en las ausencias con las que el Granada afrontará el encuentro. "Estemos los que estemos, tenemos que sacar ese partido adelante y llevarnos los tres puntos", ha concluido.