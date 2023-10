Paco López: "No van a poder con nosotros, no nos vamos a rendir"

Paco López, entrenador del Granada, ha expresado con claridad su disconformidad con la actuación arbitral de este viernes en el duelo entre su equipo y Osasuna. "No estamos teniendo suerte en determinadas decisiones", ha sostenido el técnico rojiblanco, quien considera que "la expulsión de Lucas Boyé es muy rigurosa" y que Budimir debió ver la roja directa "por un pisotón a Álvaro Carreras que no se revisa". "No van a poder con nosotros, no nos vamos a rendir. Incluso cuando tengamos días así, con determinadas decisiones, solamente nos queda que seguir trabajando, puliendo los errores defensivos, que los tenemos", se ha encogido.

En este sentido, el preparador granadinista ha lamentado los fallos de sus pupilos. "Osasuna se ha aprovechado otra vez de un error nuestro, en un desajuste defensivo se ha puesto por delante. En la segunda parte, en los diez primeros minutos antes de la jugada del penalti, tampoco estaba pasando nada. Ni Osasuna se estaba acercando a nuestro área ni nosotros, aunque con algo más de peligro, hemos generado más que el córner", ha analizado Paco López, quien considera que la pena máxima llegó en "una jugada aislada que el VAR ha decretado que era sancionable".

Seguidamente, el entrenador del Granada ha expuesto su parecer en las acciones revisadas. A su juicio, Lucas Boyé "va a buscar el balón y encuentra el pie de Aimar Oroz", en un lance en el que "cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que no va con intención". "Lo que llama la atención es que se revise esa jugada y que la de la primera parte -la posible roja de Budimir- no se revise", ha lamentado. "Terminamos con dos jugadores menos por la entrada que le han hecho a Miguel Rubio, que posiblemente tenga una lesión grave. No se revisa, ni hay tarjeta amarilla ni nada", ha añadido, para posteriormente revelar que al central "se lo van a llevar ahora al hospital a hacerle pruebas". "Nos ha dicho el médico que posiblemente sea algo grave. Ojalá que no", ha agregado.

"Con todo lo que propone el equipo, es una lástima que siempre encajemos gol de esta forma, por una cosa o por otra", ha esgrimido el técnico rojiblanco, quien considera que el Granada "ha estado bien y ha generado en la primera parte". "Ha cambiado mucho en la segunda mitad por el penalti y la expulsión, pero hemos competido. Los pequeños detalles nos están penalizando mucho. Esto va de insistir. En ello vamos a seguir", ha ahondado, antes de detallar su planteamiento. "Cuando estábamos en bloque bajo, hacíamos una línea de cinco con tres por delante. En bloque alto, un 4-4-2 o 4-2-3-1, porque tenemos jugadores polivalentes como Álvaro y Neva. El equipo lo ha entendido bien, pero si no eres sólido… No recuerdo muchas ocasiones de Osasuna, cuando es un equipo que aquí suele generar bastante", ha apostillado.

Jagoba Arrasate

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha insistido en que este viernes "era un día muy importante" para su equipo. "Estamos muy contentos de ganar, de que hayamos mantenido la portería a cero y hayamos dado ese paso al frente. Creo que en casa hemos hecho partido mejores que el de hoy, pero necesitábamos ganar", ha descrito el técnico, que ha resaltado "el acierto de Budimir, tras una gran asistencia del Chimy". "Nos ha puesto por delante. Luego, Sergio ha tenido un par de intervenciones muy buenas para llegar al descanso con ventaja, que ha sido clave. El segundo gol y la expulsión han allanado un poco nuestro camino", ha agregado, para concluir que "no hay nada mejor que jugar el viernes, ganar y tener todo el fin de semana por delante".