Germán Martínez: "Está siendo una temporada de aprendizaje"

El pasado domingo, cuando todo estaba perdido ante el Barcelona, Pablo Pin apostó por un quinteto poco habitual en pista y liderado por Germán Martínez y David Iriarte. Cuando peor estaba el partido, capitán y canterano sacaron a relucir el orgullo del equipo para tratar, al menos, de maquillar el partido. Martínez estuvo ese día casi trece minutos en pista, siendo este su tercer partido en lo que va de temporada en el que el técnico rojinegro le concede más protagonismo sobre el parqué. En partidos como el del Barcelona, "tenemos que tomar la iniciativa el resto de jugadores, que es una oportunidad para jugar, para demostrar y para disfrutar", explica el propio Germán Martínez.

El base rojinegro habla largo y tendido sobre el momento que atraviese el Covirán Granada tras las salidas de Konontsuk y Kairys y la llegada de Malik Dime, apostando por que el equipo continúa "en buena dinámica". Martínez también analiza su temporada a nivel personal; cómo está siendo el no disfrutar de demasiados minutos en varias jornadas; el próximo partido ante Básquet Girona y sus propósitos para la segunda vuelta de la ACB.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿Cómo se encuentra después de la derrota ante el Barcelona?

Respuesta: Tenemos mucho que aprender y hemos visto que un equipo grande como el Barcelona se pueden ver todas nuestra debilidades, por lo que tenemos que aprender de ellos

P: ¿Qué ocurrió en ese partido, por qué esa derrota tan abultada?

R: En el primer cuarto supimos aguantar, pero ellos plantearon un juego súper físico y con quintetos muy altos con jugadores por encima de los dos metros y con Satoransky de base. Hubo ocasiones en las que nosotros no podíamos generar, como nos pasó con Unicaja, nos sacaron de la pista físicamente. Si no hacemos bien todos los detalles es muy difícil competir contra un equipo de ese calibre.

P: ¿Estuvo también condicionado el partido por una mala semana a nivel mental?

R: Sí. Todo el mundo sabe que no dimos nuestra mejor versión. Fue una semana complicada con Cristiano (Felicio) malo casi toda la semana; Christian (Díaz) que tampoco estuvo bien los últimos días y quizás con jugadores que estaban más pensando en cuándo irse que en el partido. En ese momento, tenemos que tomar la iniciativa el resto de jugadores, que es una oportunidad para jugar, para demostrar y para disfrutar.

P: Precisamente, todos estos movimientos de jugadores con problemas de salud y las salidas de Evaldas Kairys y Artur Konontsuk hizo que usted jugase bastantes minutos en el último cuarto. ¿Cómo valora su actuación?

R: Hay que aprender de los errores y de esos minutos. Disfruté mucho, porque no todos los días uno juega contra el Barcelona ni contra esos jugadores. Uno siempre sale refunfuñando por cómo ha salido todo, siempre lo veo todo dramático, hasta que no veo después el partido no veo las cosas de forma más objetivo y menos sesgada. Aquel momento lo disfruté y sigo con muchas ganas de seguir trabajando para conseguir más minutos.

P: Tanto David Iriarte como usted reflejaron en aquel cuarto el orgullo del equipo, la lucha por no caer de forma tan estrepitosa.

R: David y yo siempre intentamos aportar lo que mejor se nos da que es la energía y ese coraje. Hay jugadores que son muy buenos técnicamente y otros que destacan por su intensidad y ese amor por el baloncesto y amor propio. Intentamos dar esa cara que otros jugadores por molestias físicas y por tener la cabeza en otro lado no pudieron darlo.

P: A nivel personal, ¿está siendo una temporada difícil?

R: Se tiene siempre sus momentos que estás mejor y otros peor. Está siendo una temporada de aprendizaje. Sabíamos que iba a ser muy complicado jugar en la ACB. Este año, no voy a decir que me lo esté pasando chachi porque uno siempre tiene su ego personal de querer jugar más minutos, pero hay que aceptarlo, intentar aprender para que sea de manera innegable que te pongan en pista. Es verdad que puedo frustrarme un poco por no jugar tanto, pero hay que aprender.

P: Konontsuk se encontraba en la misma situación que usted, disputando pocos minutos, y ha decidido salir del equipo. ¿Qué les diferencia?

R: Yo quiero seguir trabajando, soy muy orgulloso y quiero ganarme esos minutos. Él quizás por no tener su familia aquí, por no estar con el club desde los 15 años, está más desapegado y quizás fue más sencillo para él tomar la decisión de irse. Yo prefiero quedarme aquí. Estamos en unas condiciones de trabajo muy favorables y quiero aprovechar esta ocasión para mejorar personalmente.

P: ¿Se ve como un jugador franquicia en Covirán Granada? Como Alberto Díaz lo es en Unicaja.

R: (Risas). Decir que seré el Alberto Díaz en muchos sentidos lo veo como grande. Siempre he sido ese pequeño proyecto del equipo, ha ido creciendo con el club, pero no se sabe. Aquí estoy my a gusto, está mi familia, conozco muy bien el club... Sería muy bonito, pero no se sabe.

P: ¿Cómo se ha tomado la plantilla la salida de Konontsuk y Kairys?

R: Fue una sorpresa. Voy un poco a mi bola normalmente, había jugadores que sí lo sabían. Cuando me lo comunicaron al final del partido ante el Barcelona fue un shock. Son compañeros de equipo con los que pasas mucho tiempo y les coges cariño. Una vez pasó eso, es aceptarlo, desearles la mejor de las suertes porque son jugadores súper profesionales.

P: ¿Sigue el equipo en buena dinámica o las salidas y la reciente incorporación de Malik Dime hace que se avecinen unas semanas complicadas?

R: Va a ser un tiempo, no se si clasificarlo de complicado, pero sí de incertidumbre. Tenemos que hacer modificaciones y el equipo puede reaccionar bien o mal. Ahora viene un momento en el que entran las prisas, estás agobiado por los objetivos planteados al principio de temporada y hay que tener cuidado. Aun así, creo que estamos en buena dinámica. De los últimos diez partidos vamos con 5-5. Si somos capaces de mantener esta racha de victorias y derrotas creo que podremos vivir un final de temporada algo más tranquilo. Tenemos que tener cuidado y no relajarnos tanto fuera como en casa.

P: Girona, Manresa y UCAM Murcia son los siguientes rivales antes de la Copa. ¿Cómo ves a los próximos rivales?

R: Ahora mismo nos centramos en el partido de Girona. De hecho no sabía cuáles eran los dos siguientes. Ellos vienen con una dinámica negativa, con cambio de entrenador y ellos parece que están algo más desestabilizados que nosotros. Sí creo que podemos dar la sorpresa y empataríamos con ellos a victorias. Sería un triunfo bastante plausible e importante para nosotros.

P: ¿Cuáles serán las claves para vencer a Girona este próximo domingo?

R: Sabemos que es una pista muy complicada. Tiene que pasar por los aspectos básicos, ellos corren muchísimo, meten una gran cantidad de puntos en los primeros segundos por lo que es tan sencillo como hacer un buen balance defensivo. Sus exteriores son muy agresivos en transición. También, el rebote defensivo, porque ellos son de los mejores equipos en rebote ofensivo. Controlando esos dos aspectos, tenemos gran parte del partido ganado.

P: Sobre su ex equipo, Zunder Palencia, ¿Se alegra en parte de que esté remontando el vuelo y consiguiendo victorias?

R: Claro. Del pasado año guardo muchos compañeros, entrenadores y le guardo mucho cariño a la afición. Es un sentimiento doble. Cuando ganan te alegras, pero por otra parte piensas que vaya a ser que se complique el final de temporada. Le deseo lo mejor a Palencia, pero que no nos compliquen mucho las cosas a nosotros.

P: Por último, de cara a la segunda vuelta, ¿Qué quiere mejorar Germán Martínez?

R: Estoy trabajando poco a poco con los entrenadores la energía que quizás me sobra y saber canalizarla hacia cosas que me sirvan. Aprovechar los minutos que me den y seguir trabajando todos los días.