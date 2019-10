García Fuentes: “Capitaneamos una movilización para que se vea la importancia de la línea ferroviaria Motril-Granada”

Ser el impulsor de la línea ferroviaria Motril-Granada es el ambicioso objetivo que se marca José García Fuentes (Motril, 1962), quien acaba de cumplir 200 días como presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. Político muy conocido en la Costa Tropical, pues ha sido concejal del Ayuntamiento de Motril y presidente de la Mancomunidad de Municipios, además de secretario general del PP, García Fuentes es arquitecto de profesión, aunque también ha ejercido de empresario. En esta entrevista concedida a GranadaDigital muestra su ilusión por un cargo en el que reconoce sentirse “muy a gusto”, aunque con la responsabilidad de que siga la línea de crecimiento emprendida en los últimos años. Y es que el puerto de Motril, tras las importantes inversiones realizadas en la última década, es una referencia fundamental para la economía de la Costa Tropical y un generador de empleo directo e indirecto. Su auge en transporte de pasajeros y mercancías, así como la apuesta por los cruceros, lo han convertido en uno de los puntos neurálgicos de la provincia.

Pregunta (P): Se cumplen 200 días desde que el BOE publicó su nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. ¿Qué balance hace hasta el momento de su gestión?

Respuesta (R): En 200 días no da tiempo a ver todo el fruto de esa gestión, pero ya se va viendo cuál va a ser el recorrido de esta. Desde el primer día establecimos una serie de líneas estratégicas, que son con las que estamos trabajando, y tomando medidas para conseguir esos objetivos. Son varias, como el incremento de los pasajeros, tanto de las líneas regulares de ferry como de crucero; o el incremento del tráfico de mercancías. También es importante la ocupación de las zonas de superficie logísticas del puerto, en las que hay que concesionar e implantar empresas que favorezcan esos tránsitos de entradas y salidas de mercancías. Hay otra línea estratégica, que es el desarrollo del polígono industrial del puerto, que es algo que llevaba parado mucho tiempo y que, aunque se trata de una competencia municipal y de la Junta, es obvio que, si nosotros conseguimos rellenar la zona de actividades logísticas, el puerto no se puede quedar sin suelo, con lo cual somos los primeros interesados en que eso se desarrolle. Y luego están asuntos como la línea ferroviaria Motril-Granada. Capitaneamos una movilización para que la sociedad granadina tome conciencia de la verdadera importancia que tiene la línea ferroviaria Motril-Granada. Y no solo para el puerto y para la ciudad de Motril, sino para Granada y todo su cinturón. Por último, otra de las líneas de actuación que nos marcamos ha sido llevar a cabo el Plan Director, que supone la mayor transformación que va a tener el puerto en toda su historia. Se trata de una reubicación de espacios, una apertura de una gran parte del puerto a la ciudad, donde se va a integrar. Es un trabajo ya iniciado y va bastante avanzado.

“Un estudio de la UGR avanza que la línea ferroviaria Motril-Granada es factible”

P: ¿Cuál es la forma de trabajar para conseguir que esa línea ferroviaria sea una realidad? ¿A quién hay que concienciar?

R: La mayoría de los sectores son conscientes de la importancia de esa línea. Hemos encargado un estudio a la Universidad de Granada sobre la viabilidad técnica y económica de ese proyecto y de ahí se sacarán unas conclusiones. Puedo avanzar que técnicamente es factible y económicamente está dentro de unos cánones absolutamente normales de una zona montañosa. En la red ferroviaria española ya existen muchas líneas que están en las mismas condiciones que esta. De hecho, la línea Málaga-Antequera, con un desnivel parecido, tiene más pendiente que la Motril-Granada. Cuando el estudio esté acabado lo presentaremos, pero ya contamos con el apoyo de toda la sociedad motrileña, granadina y de la provincia; de todas las asociaciones empresariales, comerciales e, incluso, sindicales; de asociaciones y colectivos de todo tipo, de partidos políticos y administraciones públicas. Todos han tenido un pronunciamiento unánime favorable a la implantación de esa línea. Si hay una unidad absoluta y un compromiso de todos será más fácil conseguirlo. Dependerá después del gobierno estatal, que deberá incluir en los presupuestos una partida que, partiendo del estudio de la UGR, sirva para iniciar toda la tramitación. Sé que no es una tramitación que en 2 o 3 años vaya a estar lista, pero si se inicia y se van dando los pasos sin pausa, probablemente en 8 o 10 años podamos verla.

P: ¿Qué relevancia tendría para Motril y para el puerto esa línea ferroviaria?

R: Tenemos atisbos de que vamos a tener un crecimiento importante, por las solicitudes que hay de empresas para transitar por el puerto de Motril. Si tuviéramos la línea ferroviaria sería mucho más. El tránsito aumentaría. Y la relevancia para Motril y Granada, pues hablamos de la conexión de los dos polos más importantes de crecimiento y desarrollo que tiene la provincia: la Costa Tropical y Granada y su área metropolitana.

“Se mueven de tránsito y de actividad económica en torno a los 1.500 millones de euros”

P: El puerto de Motril tiene una clara incidencia en la economía de la Costa Tropical. ¿Puede cuantificarla?

R: Sobre la Costa Tropical, la incidencia que tiene el puerto económicamente está en torno a un 15%. Aquí se mueven de tránsito y de actividad económica en torno a los 1.500 millones de euros anuales. Otra cosa es el presupuesto que tiene el puerto (ríe), pero el movimiento económico que genera va en torno a esa cantidad.

P: Hay tres pilares fundamentales para el buen funcionamiento del puerto: transporte de pasajeros, tráfico de mercancías y afluencia de cruceros. ¿En qué estado se encuentran esos tres pilares y cómo se van a potenciar?

R: En el tránsito de cruceros realizamos acciones promocionales bastante importantes, con asistencias a ferias del sector y reuniones con las principales navieras y turoperadores del mundo. En estos seis meses hemos conseguido ya el compromiso real de dos navieras y el compromiso de probar el destino por parte de otras dos. Estamos convencidos de que va a haber un incremento en los próximos años. Las navieras programan sus viajes con uno o dos años de antelación, es decir, el programa de 2020 ya prácticamente está cerrado. Pero para 2021 sí vamos a tener un incremento importante. En cuanto al tráfico de pasajeros, hemos realizado gestiones para incorporar navieras que hagan paradas en este puerto. De hecho, se han incorporado dos más que hacen las líneas regulares, con Nador, Alhucemas, Melilla y Tánger. Las navieras han cambiado el barco, que tiene más prestaciones, más capacidad y son más rápidos. Eso ha influido en el tránsito de pasajeros, que ha subido mucho no solo durante el año, sino en la operación Paso del Estrecho, con un crecimiento en torno al 15% respecto al año pasado. Algunas líneas como las de Melilla han subido un 200%, una cantidad bastante grande en la operación retorno. A nivel global, hemos crecido en torno a un 120%, que es mucho.

P: O sea, que el balance de la operación Paso del Estrecho de este año es positivo, ¿no?

R: Ha habido ese incremento y es fruto de, por una parte, la renovación del plan de flota de las dos navieras que tienen esas líneas. Pero también los servicios que se prestan desde el puerto para que sea un sitio atractivo para la gente y que hagan desde aquí la travesía han incidido favorablemente. Se presta un servicio integral al pasajero, como una oficina del consulado general de Marruecos donde solucionar cualquier problema de pasaporte o documentación. También hemos tenido a la Fundación Mohamed V realizando ayuda social, Cruz Roja o la pionera ludoteca para los niños, que estaban cuidados y entretenidos en las esperas largas. Han sido muchas las herramientas para que el tránsito sea atractivo, como también una zona de sombra o un área de WiFi de más de 60.000 metros cuadrados.

“Llevar a cabo el Plan Director supondría una transformación enorme”

P: ¿Qué reivindicaciones hace para mejorar el puerto?

R: Reivindicaciones hay muchas, pero llevar a cabo el Plan Director supondría una transformación enorme. El puerto ha crecido sin planificación real de los espacios, con una dársena aquí, otra allí, con el puerto pesquero en medio, lo que nos obliga a poner dos aduanas con doble de dotación de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Portuaria. Mi reivindicación es que desde las administraciones públicas nos tienen que ayudar. Y también la iniciativa privada, porque la zona que va a quedar abierta a la ciudad se va a hacer mediante una participación público-privada, de tal manera que van a nacer zonas comerciales, de ocio, lúdicas, de restauración, etc. La iniciativa privada va a tener un papel fundamental a la hora de la ejecución de la nueva dársena náutico-deportiva y pesquera que va a salir en la zona de poniente.

P: ¿Hay terreno disponible para que las empresas se puedan instalar?

R: Sí, ahora mismo la zona de actividades logísticas tiene 350.000 metros cuadrados y de ellos hay ocupados aproximadamente un 15 por ciento, aunque ya hay bastantes solicitudes presentadas de facto para la ocupación de parte de ese terreno.

P: ¿Existe una especial sensibilidad con el tema de las decenas de pateras que les llegan?

R: Aunque es una competencia estatal, nosotros estamos colaborando al máximo desde la mayor de las sensibilidades. De hecho, el Centro de Atención Temporal para Emigrantes estaba en unas condiciones pésimas y, mientras el gobierno hace el nuevo edificio, el puerto ha hecho una cesión de uso para que se implanten unos módulos prefabricados con unas condiciones fenomenales.

P: ¿Cree que la provincia vive un poco de espaldas al puerto de Motril?

R: Si no vive de espaldas, muchos sí desconocen el potencial que supone tener un puerto en tu provincia. Es un lujo que no está al alcance de todo el mundo y que la provincia de Granada tiene la fortuna de tener. Es una puerta abierta al mundo, como puede ser un aeropuerto, y ofrece unas posibilidades enormes a los emprendedores que, a través del puerto, pueden sacar sus productos al mundo. El otro día tuvimos a la máxima autoridad de Taiwán en España y están deseosos de que las empresas de aquí puedan exportar allí. Es una posibilidad de emprender enorme. Que Granada sea consciente de las posibilidades de tener un puerto tan cerca es otro de los empeños que tengo.

“Estoy a gusto e ilusionado con la programación de futuro que tenemos por delante”

P: En el terreno personal, ¿se siente más arquitecto técnico, político o empresario?

R: Es difícil, cada faceta ha ocupado parte de una etapa a la que le tengo cariño. La mayor parte de mi actividad tanto política como profesional la he ejercido en Motril y en todos los cargos que he ocupado, incluido este, el conocimiento del entorno me ha ayudado a tomar decisiones y no equivocarme. No tengo preferencia por ninguna de mis facetas, todas han sido enriquecedoras, pero es verdad que ahora mismo en el cargo de presidente de la autoridad portuaria estoy bastante a gusto e ilusionado con la programación de futuro que tenemos por delante. Si todo se materializa conforme a los plazos que tenemos previsto, será muy positivo para el puerto, para la ciudad de Motril y para la provincia de Granada.

P: ¿Le gusta navegar?

R: Navego cuando puedo. Tengo el título de patrón de navegación básica, para barquitos pequeños, pero no tengo mucho tiempo de navegar. Cuando puedo lo hago barcos de los amigos.

P: ¿De qué es lo que más le gusta disfrutar en su tiempo libre?

R: Me gusta dedicarlo a la familia y al deporte. Como aquí tenemos la suerte de disfrutar de un clima que permite hacer deporte todo el año, práctico bicicleta de montaña. En invierno me gusta subir a Sierra Nevada para esquiar. También el pádel… Me gusta hacer deporte y mantenerme en forma.