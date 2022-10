Fundación Caja Rural Granada otorga ocho becas a miembros del Club de Atletismo Granada Joven

Fundación Caja Rural Granada mantiene su compromiso por el impulso de la carrera de jóvenes deportistas. En la tarde de este lunes se ha celebrado el acto de entrega de becas a ocho miembros del Club de Atletismo Granada Joven dentro de un programa pionero de entrenamiento y desarrollo.

La cita, que ha tenido lugar en el Auditorio de Servicios Centrales de Caja Rural Granada, ha contado con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, el presidente del Club de Atletismo Granada Joven, Juan Carlos Bailón, el director deportivo de este mismo centro, David Zurita, y la responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián.

Carlos Hermes Herrera (Sub 23), Lola Rodríguez (Sub 18) e Irene Ariza (Sub 16) renovarán por segundo año consecutivo su beca. Por otra parte, se ha otorgado cinco becas a nuevos atletas: Antonio Alcalá-Galiano (Sub 20), Carmen del Mar Jiménez (Sub 18), Alejandro Molina (Sub 18), Andrés Morata (Sub 18) y Celia Soto (Sub 18).

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha felicitado a todos los beneficiarios de esta beca que contarán con un auténtico respaldo de la mano de la entidad y del club para “cumplir sueños”. Por otra parte, ha mostrado su satisfacción por la continuidad de un programa que fue pionero a nivel nacional y que “sigue formando a jóvenes atletas con grandes resultados”. “Fundación Caja Rural Granada tiene un auténtico compromiso con el deporte base, este programa es una buena prueba de ello”, ha recalcado.

El presidente del Club de Atletismo Granada Joven, Juan Carlos Bailón, ha rememorado el inicio de este ilusionante proyecto junto a Fundación Caja Rural de Granada, para crear “una becas con las que premiamos a atletas del club y que abarcan un amplio abanico de servicios dirigidos y asesorados por grandes expertos del deporte y la salud de Granada”.

Según ha relatado, en la primera edición se pudieron otorgar hasta seis becas, y gracias al esfuerzo de la Fundación y al buen trabajo del club en los siguientes dos años se han podido ampliar.

Tras realizar una mención especial “a todo el equipo que forma parte de Granada Joven, a las nuevas incorporaciones y a aquellos que ya no están con nosotros”, Bailón ha destacado el valor de estas becas que “sirven para potenciar el crecimiento del club”. “Es, probablemente el proyecto más grande al que nos hemos enfrentado en nuestros más de 15 años de historia, ya que, no sólo concierne a los atletas beneficiarios, sino que es un impulso para todos los deportistas y profesionales que componemos este proyecto deportivo”, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, ha valorado muy positivamente estas becas que Fundación Caja Rural de Granada concede anualmente a los atletas destacados del Club de Atletismo Granada Joven; sin duda "un aliciente" para su labor diaria.

"Consideramos que premiar el esfuerzo es una forma de educar y reforzar los valores del deporte. Esta iniciativa ya está dando sus resultados y estamos convencidos de que es el camino correcto para que nuestros atletas progresen adecuadamente y consigan grandes éxitos”, ha destacado.

Principales beneficios

Formar parte de este proyecto supone participar en un programa anual específico que incluye, entre otras prestaciones, entrenamientos personalizados dirigidos por los especialistas titulados del club y colaboración con entrenadores de renombre, seguimiento de fisioterapia para la mejora del rendimiento y prevención de lesiones, trabajo de readaptación de lesiones, si fuera necesario, revisión médica y podológica, seguimiento nutricional, psicológico y de asesoramiento y promoción académica que garantice el equilibrio entre deporte, estudios y vida personal.

Por otra parte, los beneficiarios disfrutan de formación en redes sociales, relevantes para su propia promoción deportiva.

Entrega de reconocimientos a la promoción del atletismo granadino

De forma paralela, el Club de Atletismo Granada Joven, ha hecho entrega de la placa Claudia Hernández Rey a distintas personas o colectivos que, “con su labor personal o profesional están impulsando el atletismo en Granada”.

En primer lugar, se ha reconocido con este premio a Ideal, diario informativo de Granada y su provincia, por sus artículos y reportajes sobre el atletismo de Granada y sus atletas de la mano del periodista José Ignacio Cejudo y su continua dedicación a este deporte.

En segundo lugar, se ha galardonado a Alberto Amezcua, atleta ilicitano, 4º clasificado en el último campeonato de Europa de Atletismo, “por ser imagen del atletismo ante los jóvenes y ante el mundo del deporte”.

Por último, se ha reconocido a Emilio Hidalgo, entrenador de atletismo de Motril “por su labor en el mundo del atletismo de la provincia desde hace más de treinta años y su compromiso con los jóvenes de Motril y atletas de toda la provincia”.