El Granada CF tiene nuevo número '8': Famara Diédhiou. Corto y al pie en la rueda de prensa de su presentación y con una sonrisa de oreja a oreja en su primera vez sobre el césped de Los Cármenes. Así ha transcurrido la tarde de la presentación oficial de Famara Diédhiou, que ya ha pronunciado sus primeras palabras como rojiblanco. Lo ha hecho acompañado por una traductora y por el director deportivo del club, Nico Rodríguez, que han arropado al jugador en este día tan especial. El delantero senegalés habla claro de cuál fue la razón que le hizo coger las maletas hacia la ciudad andaluza y rechazar las ofertas de otros equipos que pretendían su fichaje: "estoy aquí por el proyecto deportivo". Además ha incidido en varias ocasiones en que va a poner todo de su parte para ayudar a su nuevo equipo a lograr los objetivos.

Mucho más cómodo se ha visto ya al jugador vistiendo por primera vez sus nuevos colores y presentándose ante la que ya es su afición. En ese momento, desde su salida del túnel de vestuarios, se dibujó una sonrisa infinita en Diédhiou que ya no se borraría de su rostro. Al otro lado, en las gradas, le esperaban algunos jóvenes aficionados que no han dudado en acercarse al coliseo del Zaidín para arropar a su nuevo futbolista. El delantero iba a dar los tradiciones toques de balón para deleite de una afición que lo coreaba al ritmo de '¡eh, eh, eh!'. El nuevo futbolista rojiblanco iba a repetir ritual con cada uno de los balones dispuestos para su presentación: varios toques y lanzamiento del esférico a las gradas. Algunos afortunados conseguirían llevarse este primer gran recuerdo del flamante refuerzo nazarí, pero después nadie se iría sin su autógrafo o sin su fotografía con el gran protagonista de la tarde muy atentos en su primer día con sus nuevos aficionados. Tampoco faltó el posado del futbolista con las tres equipaciones del equipo ya con su nombre y dorsal a la espalda. Famara Diédhiou ya está aquí, una bendición para Paco López, que no anda precisamente sobrado de gol. De momento, habrá que esperar para su debut con la elástica rojiblanca. No será ante el Andorra, aunque el jugador se siente preparado.

La elección del Granada. Por elección deportiva, el club, el proyecto. Me gustó el proyecto del club y cumplir el objetivo.

Objetivo de su llegada. Estoy aquí por el proyecto deportivo que me han ofrecido. Voy a dar lo máximo de mí y a dar todo para el equipo.

Adaptación a la liga española. Es mi cuarto país donde he jugado, donde me he tenido que adaptar. Voy a dar lo mejor de mí.

¿Cómo llegas en el aspecto físico? He entrenado aparte por decisión técnica, pero estoy físicamente bien para jugar.

Período de adaptación. He sido muy bien acogido por Nico, por el staff y por todo el equipo. Están haciendo todo para que pueda sentirme bien y me estoy adaptando bien.

¿Qué te ha pedido Paco López? Hemos tenido una conversación normal. Está contento de que esté aquí y de lo que puedo dar al equipo.

Objetivo del club. Lo más importante es dar lo mejor de mí mismo para el equipo. El objetivo todo el mundo lo sabe.

Nico Rodríguez 'bendice' la llegada de Diédhiou y no descarta estudiar 'oportunidades de mercado'

Tras las primeras palabras de Diédhiou como rojiblanco ha sido el turno de Nico Rodríguez, que ha analizado la llegada del delantero senegalés, un 'viejo conocido' de la dirección deportiva y la situación de mercado a pocos días de su fin. El Granada no cierra las puertas a más entradas y/o salidas. Queda mercado.

¿Qué puede aportar Diédhiou al equipo? Hemos tenido la suerte de, en diferentes viajes y partidos, ir a verle y compartir tiempo con él. Le conocemos personalmente y es una de las cosas que nos planteamos. Aparte de las condiciones deportivas queríamos hacer un grupo humano. A nivel humano es un 10 y a nivel físico es un complemento perfecto a lo que tenemos. Destaca su juego aéreo, pero también que da continuidad al juego.

¿Por qué ahora y no en verano? En verano no pudimos traerlo. Entonces confeccionamos una plantilla. Ahora hemos visto la necesidad de completarla con su fichaje. Desde noviembre hemos trabajado en su fichaje. Él ha hecho lo imposible por estar aquí.

¿Más refuerzos? Estamos gestionando las salidas de Luis Abram y Pepe. Seguimos abiertos, estamos trabajando en varias opciones. Lo que traemos trabajado y lo que pueda venir en los días que quedan para mejorar el equipo.

La salida de Arezo. Es una operación donde él pide salir a un equipo que le atrae. El objetivo es que siga mejorando y creciendo como futbolista. Que vuelva mejor de lo que se fue, a nivel deportivo. Su gran objetivo es volver cada día mejor de lo que se ha ido.

¿Necesidades o oportunidades de mercado? Engloba todo. Evidentemente por posiciones o perfiles hay unas que están abiertas a mejorar. Pero vamos a escuchar y valorar todas las opciones de mercado en su justa medida.