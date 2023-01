Pepe Sánchez se marcha cedido al Deportivo de la Coruña

El Granada CF ha hecho oficial en la tarde de este viernes la cesión de Pepe Sánchez al Deportivo de la Coruña. El joven zaguero jugará en el conjunto gallego lo que resta de temporada. El central buscará minutos en el proyecto más exigente de Primera Federación para sumar su grano de arena para que el Deportivo abandone la categoría de bronce.

Durante la presente campaña, Pepe ha disputado 116 minutos, todos bajó las ordenes de Aitor Karanka. El defensor entró desde el banquillo ante Las Palmas y Zaragoza, mientras que ante el Cartagena partió como titular. El Granada no ha recibido goles en contra con Pepe sobre el césped. El club tiene buenas perspectivas con el futbolistas, pero el buen hacer de competidores directos como Miguel Rubio o Ignasi Miquel le ha cerrado la puerta a participar más.

Con Paco López no ha jugado desde que el valenciano llegó al banquillo rojiblanco. El preparador estuvo hablando el otro día con él en el entrenamiento, en un aparte sobre el césped. Pepe regresará en verano con más experiencia en la mochila a sus 23 años.

📜 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Pepe Sánchez#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) January 27, 2023

Por otro lado, el club está trabajando en la salida de Luis Abram. Jonathan Silva estudia su futuro a tenor de su baja participación. El lateral no descarta romper la cesión que le vincula al conjunto rojiblanco si esta no tiene visos de ser revertida, con varias propuestas en la recámara. Su representante estuvo esta semana en la ciudad y permanece en contacto con el club para conocer los planes que tienen con él. El Granada quiere que siga y no se plantea su salida.