El éxodo de habitantes hacia el Área Metropolitana aviva la subida de los alquileres

Vivienda de tres dormitorios, con dos baños y un alquiler que oscile entre 700 y 800 euros. Este es el objeto de deseo para aquellos que buscan un piso en Granada, sin embargo, esto se queda simplemente en eso, en un sueño. El mercado inmobiliario atraviesa momentos complicados. Con los alquileres al alza, la demanda disparada y la oferta cada vez más y más reducida, en parte, por los pisos turísticos, encontrar un hogar con las características anteriormente mencionadas es casi imposible, tanto en Granada capital como en su cinturón metropolitano.

Según el Informe Mensual de Precios de Alquiler elaborado por el portal Pisos.com, Granada fue la segunda ciudad que más subió su precio mensual de arrendamiento en noviembre/diciembre del pasado año. Un dato que se evidencia y corrobora analizando el precio del metro cuadrado de los distintos barrios de la capital granadina. En lo que a las diferentes zonas del distrito Centro de Granada se refiere, el Realejo ha sido el barrio que mayor incremento de precio ha sufrido desde diciembre de 2021 a diciembre de 2022. Actualmente el precio del metro cuadrado en las viviendas de alquiler si sitúa en los diez euros de media, una subida del 17,8% en tan solo 12 meses. Tras este barrio se sitúa el Zaidín en cuanto a subida de precio. Con un 17,1% más, el precio medio del metro cuadrado alcanza los 7,5 euros.

Misma situación en Camino de Ronda y en Pajaritos - Plaza de Toros con una subida del 12,8% y 12,1%, respectivamente, en comparación con el mes de diciembre de 2021. El primero de los barrios registra un precio medio de 8,8 euros/m2 y 8,4 euros/m2 el segundo. Lo llamativo de este caso es que la zona de Pajaritos ha alcanzado en diciembre de 2022 su precio máximo histórico en el metro cuadrado para el alquiler. Las cifras se muestran en la misma tendencia en el Campus de la Salud, el Barrio de los Periodistas, Albayzín o en el propio centro de Granada, con subidas entre el 5,7% y el 8,8%. Según los datos proporcionados por el portal Idealista, una de las zona más baratas o asequibles para alquilar viviendas se localiza en Bola de Oro donde el metro cuadrado ha bajado su precio un 2,9%, siendo en diciembre de 2022 de 7,8 euros/m2.

La búsqueda de viviendas en el cinturón de Granada encarece aun más el precio del alquiler

El área metropolitana sigue en crecimiento y cada vez más personas buscan su hogar en los municipios colindantes a la capital para tratar de encontrar un precio de alquiler más asequible. Con los precios al alza en los supermercados, los carburantes y las facturas de luz y agua, el principal objetivo de las familias pasa por ahorrar todo lo posible en la mensualidad de su vivienda. Sin embargo, este éxodo de habitantes hacia el Área Metropolitana de la ciudad está provocando el efecto contrario. Hay más demanda, cada vez menos oferta y los pisos disponibles se encarecen.

"En pueblos cercanos como Armilla, Maracena, Albolote y demás, alquilar ahora está carísimo. Si nos vamos a otros municipios como Cájar, Huétor Vega o La Zubia, la escasez de alquileres es evidente. La gente trata de buscar pisos más baratos en estas localidades, sobre todo pisos con tres dormitorios y una renta de 700-800 euros, pero la oferta es mínima. Encontrar una vivienda de estas características en zonas como el centro de Granada es imposible. Quizás se pueden encontrar en Arabial, Gonzalo Gallas o Villarejo", explica Amparo Pérez, asesora inmobiliaria de Inmocasa Granada.

Teniendo en cuenta que gran parte de los pisos de alquiler en la ciudad, en estas fechas, están ocupados por estudiantes y que en zonas como Albayzín, Centro y Realejo, "el 80% de las viviendas son apartamentos turísticos", la oferta existente se reduce de forma considerable. Haciendo una búsqueda rápida en el portal Idealista, con los requisitos anteriormente mencionados, la gran mayoría de pisos disponibles por debajo de los 800 euros mensuales se ofrecen sin amueblar, una condición que encarece aun más el acceder a la vivienda. Si se quiere con todos los equipamientos necesarios, el precio asciende hasta los 900 euros, el más barato y puede alcanzar hasta los 1.200/1.300 euros de renta.

Buscando en otros municipios como Cájar, la oferta actual se reduce a dos apartamentos de dos habitaciones por 500 euros; en la Zubia, solo uno con tres habitaciones por 750 euros, el resto son chalets que superan los mil euros de mensualidad o apartamentos para una sola persona por unos 400 euros. Una de las opciones más asequibles se encuentra en Albolote, con varios pisos disponibles de entre 60 y 70 metros cuadrados y una renta entre los 500 y 600 euros.

Salvo esta excepción, encontrar un hogar que no se lleve la mitad del sueldo es casi imposible. Lo peor es que la situación parece que no mejorará en un corto-medio plazo. El Gobierno impuso el tope del 2% a la subida del precio del alquiler para 2023, sin embargo, Amparo Pérez reconoce que "se prevé que durante los próximos meses siga subiendo el alquiler. Los precios no van a bajar a no ser que el Estado ponga una nueva medida, sino seguirán altos bastante tiempo".