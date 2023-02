 ‘Salud a todo Twitch’ debate sobre la huelga de Atención Primaria

En el programa ‘Salud a todo Twitch’, emitido este miércoles en el canal de Twitch de GranadaDigital, se ha debatido sobre la huelga de Atención Primaria con los diferentes actores afectados. En el espacio presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, han intervenido representantes de sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de pacientes. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y el Twitch de GranadaDigital.

En la primera parte del programa han intervenido Carmen Serrano, responsable del sindicato Médico de Andalucía; Carmen González, líder del sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria; Pepe Sánchez, secretario general de Satse; Luis González, portavoz de la ejecutiva de CCOO de Andalucía, y Antonio Macías, secretario regional de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos Andalucía.

Carmen Serrano ha hablado del acuerdo al que se ha llegado y que “básicamente y después de dos meses de negociación, se centraba en iniciar un proceso para intentar recuperar el prestigio, la dignidad y el trabajo en Atención Primaria”. Carmen Serrano ha hablado del tema de “limitar las agendas”, una medida “insuficiente”, y ha hecho hincapié en la necesidad de contar con más médicos de familia. “Las plantillas están mal dimensionadas, los médicos de familia no dan abasto con el trabajo que tienen. Tendremos que buscar soluciones entre todos. No podemos con la presión asistencial, desborda en todos los ámbitos, sobre todo en el estrés y ansiedad. Iniciamos muchas reuniones y negociaciones de Atención Primaria. Una mesa de negociación de Atención Primaria no la he visto durante los últimos años”, ha señalado la responsable del sindicato Médico de Andalucía, quien ha insistido en que el tema de las agendas limitadas a 35 pacientes es algo que se hace en otras comunidades autónomas y que les gustaría que “las plantillas estuviese bien”.

Antonio Macías, por su parte, considera que la administración ha cometido un “grave error” tanto “en la forma como en el fondo”. “Lo que conocemos del acuerdo no es lo que quiere el colectivo, ni siquiera lo que necesitan los usuarios. No creemos que vaya a mejorar la calidad asistencial. Es trabajar en turno de mañana y tarde, más urgencias, más bajas… No se ha solucionado el caos de la Atención Primaria ni la presión asistencial que tiene los médicos”, ha indicado.

Luis González, portavoz de la ejecutiva de CCOO de Andalucía, ha asegurado que no está “claro” lo que se ha acordado ya que “si se ha firmado que unos profesionales ya sobrecargados, que hacen un montón de horas, su jornada laboral más la atención continuada, que hagan más horas por la tarde, eso no es lo que quieren los facultativos ni lo que quiere el sistema”. También ha destacado que el médico de familia es “el que garantiza la continuidad del tratamiento” y la asistencia que presta no es la que “merecen los pacientes”. Para González, la huelga se hace para “encontrar una solución real” y cree que hay que crear “una consulta administrativa para descargar a los médicos de esas tareas que hacen”. También ha indicado que es necesario “reforzar la fisioterapia”. Y ha insistido en que lo que de verdad se necesita es “una solución, que incluya medidas salariales”.

Carmen González, líder del sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria, ha comentado que la situación de la Atención Primaria “no es nueva” y que la huelga se ha producido ya que ha habido otras movilizaciones antes y “la administración no ha respondido”. “Nosotros llevamos desde noviembre intentando una reunión para evitar la huelga y no ha habido contestación ni estando en huelga. Nosotros hemos decidido que debe ser el año de la Atención Primaria, porque nuestra situación es de las más desesperadas, con una presión asistencial enorme. Esta tarde he visto a 35 pacientes y no he parado. No he hecho visita domiciliaria ni formación”, ha explicado. “Un acuerdo que limite la agenda a 35 nos condena a lo mismo que tenemos ahora. No se puede. Tenemos vida, familia y no queremos estar todo el día trabajando. Médicos hay. Lo que los compañeros no quieren es ver 35 pacientes diarios y con contratos precarios”, ha añadido. También ha señalado que los 10 minutos por paciente es insuficiente y espera que se amplíe incluso por encima de los 12, que considera que también “es poco”.

En la charla de ‘Salud a todo Twitch’ sobre la huelga de Atención Primaria también ha intervenido Jorge Fernández, el presidente del Colegio de Médicos de Granada y del Consejo General del Colegio de Médicos de Andalucía, que ha resaltado que “hacen falta médicos en Atención Primaria” y ha lamentado que cuando los estudiantes de Medicina van a hacer prácticas lo que ven son “médicos colapsados, que no pueden trabajar a ese ritmo” y cuando terminan su formación “no se quedan en Atención Primaria”. Por esto, considera que hay que hacer “un cambio profundo para que la Medicina de Familia sea atractiva para los estudiantes y para los propios médicos de familia”. También ha incidido en que “se necesita más inversión en capital humano” y en que “hay que quitar la burocracia” ya que el médico de familia “se tiene que dedicar a ser médico” y es el que presta “una atención integral a una persona”.

A la charla se ha unido también Yolanda Izquierdo, la vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Sevilla, quien ha hablado sobre el “rebosamiento de las consultas de los médicos” y sobre la consulta de acogida, que se ha creado, a su juicio, “sin la formación adecuada y sin el respaldo jurídico adecuado”. “Tenemos que empezar viendo que el eje de todo es el paciente y tenemos que darle la mejor calidad. Se le debe dar el justo valor que tiene cada enfermera. Hay especialistas que podrían aportar en esa consulta de acogida. Si la ratio de enfermeras en España estuviera más nivelada, esos cuidados de calidad aumentarían. La consulta de acogida no se está implantando igual. Hay que poner una puesta en común y trabajar juntos todos los profesionales. Vemos que disminuye la calidad de atención al paciente. La pandemia ha pasado factura, nos ha herido a todos, no de muerte, pero casi y habría que poner solución”, ha explicado.

Para dar el punto de vista de los pacientes sobre esta huelga de la Atención Primaria ha intervenido Alfredo de Pablos, presidente de la asociación Málaga Accesible, quien ha comentado que la Atención Primaria es “la atención continuada a los pacientes” y ha querido mostrar su “máximo apoyo a los profesionales que sufren estas circunstancias, que no pueden atender a tanta gente”. “Lo normal es que el profesional conozca a su paciente, no que cada vez te vea un médico diferente. Estamos en una sociedad que envejece. En las Facultades no se vende el lado humano, cada vez es más tecnificada. Resumiendo, hay que abordar desde muchos factores, descargar a los profesionales, pagarles como merecen. Hay algo que no funciona, si no funcionan los equipos de Primaria. La falta de formación también afecta a los pacientes. Los políticos tienen que ver la Salud Pública más allá de las elecciones. Esta situación nos preocupa mucho”, ha explicado.

Durante la charla, Pepe Sánchez ha pedido “un cambio de modelo” para “volver a la atención al paciente”. Carmen González, por su parte, ha insistido en que hay que atender a los pacientes “en un tiempo razonable, en función de la dolencia que tengan” y ha lamentado que las urgencias de Atención Primaria están “desbordadas” y muchos profesionales tienen “contratos precarios”. Por este motivo se produce “la fuga de profesionales” a otras comunidades autónomas, sobre la que también han debatido en el programa todos los participantes, quienes esperan que se llegue a un “consenso” y haya una “gestión buena en la Atención Primaria”, que es “el eje fundamental” y “el pilar del sistema sanitario”.