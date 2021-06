Los escenarios que abre la actual crisis en el Ayuntamiento de Granada

La catarata de renuncias en el Partido Popular y Ciudadanos de este martes, y las posteriores declaraciones de Luis Salvador asegurando que piensa seguir como alcalde de la capital dos años más, abren un mar de incertidumbres en la Plaza del Carmen. Muy pocos podían pensar el pasado 26 de mayo, cuando Sebastián Pérez se dio de baja en el PP y pasó al grupo no adscrito, que Granada estaría justo dos semanas después gobernada por el actual alcalde con un solo concejal, José Antonio Huertas.

En estos 14 días se ha especulado con varios escenarios, entre ellos el de la moción de censura para hacer de nuevo a Paco Cuenca primer edil, o el de una alternancia con Luis González –el nombre propuesto por la actual dirección del PP– o Paco Fuentes, el candidato predilecto de Pérez, que diera el bastón de mando a los populares. Son escenarios aún posibles y que los partidos sondean. Pero todos ellos están sujetos a una serie de condicionantes muy complejos y que no quedan nada claros.

En el caso de que Sebastián Pérez tuviera la intención de hacer alcalde a Paco Cuenca mediante una moción de censura el principal aspecto a tener en cuenta sería el del llamado Pacto Antitransfuguismo. Este acuerdo no tiene carácter legal vinculante, aunque sí que trata de reforzar los compromisos éticos y los valores morales entre los partidos, principalmente PP y PSOE: impulsores de sus sucesivas reformas tras algunos sonados casos como el ‘Tamayazo’ en Madrid. Para presentar una moción de censura, Cuenca necesita la firma de 14 concejales –mayoría absoluta del pleno–, lo que implica innegociablemente a Sebastián.

Está por ver si el hecho de que Sebastián Pérez firmase para la moción de censura podría vulnerar el Pacto Antitransfuguismo

Aunque luego éste se ausentara de la sesión de investidura del nuevo alcalde, estaría por ver si la rúbrica en sí se podría considerar un acto de transfuguismo. Algo que en la ejecutiva federal de Ferraz podría ser mal recibido habida cuenta de que al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento sólo le restarían dos años de mandato, y en un momento de especial cálculo por el desgaste que ha sufrido el Gobierno de coalición en La Moncloa con algunos de los asuntos que tiene encima de la mesa.

La alternancia entre Ciudadanos y el Partido Popular en la plaza del Carmen parece un terreno aún más difícil de explorar. Salvador ya ha anunciado que seguirá en el cargo apoyado por José Antonio Huertas. Pero en caso de que reconsiderara esa postura habría que buscar fórmulas que contentaran a todas las partes implicadas, que hace un mes eran tres –PP, Cs y Vox– y ahora son ya cinco, toda vez hay miembros de las dos primeras formaciones que han pasado al grupo de concejales no adscritos.

Sebastián Pérez ya ha dejado caer en fechas precedentes a la de este martes su desacuerdo con la actual cúpula del Partido Popular de Granada. Principalmente porque considera que sus movimientos responderían a intereses orquestados en otras plazas importantes de Andalucía como Málaga, tal y como deslizó en la famosa rueda de prensa del Hotel Meliá. Así, Luis González no estaría entre sus preferencias para ser alcalde e incluso se ha rumoreado con que el nombre que manejaría sería el de Paco Fuentes. No obstante, Jorge Saavedra dejó claro en #DirectosEnRedGD que, aunque el partido no pone líneas rojas para desencallar la actual situación, sí que el candidato debería ser el actual primer teniente de alcalde, cargo que desempeñaba el propio Pérez hasta que renunció a sus responsabilidades de gobierno.

Posible funcionamiento del Consistorio

Ante este panorama, lo único que parece seguro es que Luis Salvador seguirá siendo alcalde de Granada al menos durante los próximos días. Lo que abre otro mar de interrogantes. ¿Se puede ser alcalde con el apoyo de un solo concejal en un Ayuntamiento con 27? ¿Con qué instrumentos contaría el nuevo equipo de Gobierno para sacar adelante proyectos y seguir dirigiendo la ciudad? Fuentes técnicas consultadas por GranadaDigital reconocen que es una situación compleja, pero factible. Salvador podría seguir gobernando mediante decretos de Alcaldía, un recurso extremo para una situación igualmente extrema, y concentrando todas las áreas municipales hasta ahora repartidas en diez concejalías en sólo dos.

No obstante, queda la duda de cómo funcionaría la estructura administrativa de un Consistorio con unos 2.500 funcionarios de diferentes ramas como administrativos, de servicios, Policía Local o Bomberos. “El personal laboral y los técnicos puede funcionar casi por inercia en la administración pública. Muchas veces incluso se ha demostrado más eficaz este procedimiento que cuando hay directrices de partido de por medio”, explican estas mismas fuentes que, sin embargo, insisten en las limitaciones que este tipo de procedimientos plantean.

Salvador se reúne este miércoles con los directores generales y coordinadores del Ayuntamiento

El alcalde anunció en su comparecencia del martes que iba a convocar a directores generales y coordinadores del Ayuntamiento para abordar la situación en la que queda el Consistorio y las fórmulas que se pueden explorar a partir de ahora. “Los alcaldes tienen muchas posibilidades para garantizar que las cosas funcionan bien, que nadie diga que va a haber problemas. Va a haber Gobierno y trabajadores con responsabilidades”, sentenció a este respecto.

Entre este personal directivo se encuentran nueve coordinadores –de los que cuatro al menos fueron elegidos entre empleados públicos municipales con titulación superior— y siete directores generales, de los que seis debían reunir también este requisito en el momento de su nombramiento. No obstante, esto también presenta algunos problemas. En primer lugar que se trata de cargos de confianza. Muchos nombrados en concejalías controladas hasta este martes por el PP. De otro lado, las funciones de estos cargos podrían estar vinculadas estrechamente al área de la que dependan, extinguiéndose en caso de desaparecer en el nuevo organigrama del Ayuntamiento.

El precedente de Ourense

Existe actualmente un Ayuntamiento de proporciones similares al de Granada que funciona con esta suerte de ‘minoría absoluta’, como muchos ya denominan sarcásticamente al nuevo escenario resultante de la actual situación. Es el de Ourense. En la ciudad de Las Burgas gobierna Gonzalo Pérez Jácome, líder del partido de carácter personalista Democracia Ourensana. Llegó a la Alcaldía merced a un acuerdo de coalición con el PP tras las elecciones del 26 de mayo, en las que obtuvo siete concejales, los mismos que los populares, en un pleno como el de Granada de 27 asientos donde la mayoría absoluta está en 14. Al igual que en la plaza del Carmen, en esta capital gallega ganó los comicios el PSOE. En este caso con 11 actas.

Todo saltó por los aires en agosto del año pasado. Una denuncia de algunos de sus propios concejales contra el partido por un presunto caso de corrupción hizo que tanto el PP como algunos miembros de DO abandonaran el Gobierno municipal, quedando actualmente conformado por tres corporativos: el alcalde y dos concejales más. Ocho meses después parece que esa situación está a punto de solventarse con la vuelta de los populares al equipo liderado por Jácome.

En Ourense gobierna actualmente un partido local con dos concejales de 27

En Granada, las cartas siguen sobre la mesa y está por ver quién tiene el as debajo de la manga que incline la balanza de su lado. Y mientras tanto, los partidos siguen jugando la partida este miércoles. A las 10.00 horas, los secretarios de Organización del PSOE en la provincia y en la ciudad de Granada, Álex Casares y Jacobo Calvo, comparecerán en rueda de prensa para dar su punto de vista. Media hora más tarde, el alcalde continuará con su agenda y recibirá en el patio del Ayuntamiento al presidente del Colegio de Enfermería, Jacinto Escobar, para presentar la exposición Danza de ángeles con el autor José Tomás Rojas.

A las 11.00 horas será el grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada el que ofrezca una nueva rueda de prensa en la sala de medios del Consistorio. Y a las 11.30 horas, turno para el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, junto a los concejales Paco Puentedura y Eliza Cabrerizo.