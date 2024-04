El futuro de los jugadores del Granada que acaban contrato al final de la presente campaña es difuso y, en la mayor parte de los casos, se aleja del club rojiblanco. En esta tesitura se encuentran Víctor Díaz, Antonio Puertas, Raúl Fernández y Torrente, propiedad de la entidad granadinista, así como otros cinco futbolistas cedidos, solo dos con opción de compra. No hay visos de renovación alguna en el primer grupo, mientras que la probabilidad de adquirir los derechos de Augusto Batalla y Kamil Piatkowski es remota en el contexto económico de la Segunda División, sobre todo en el caso del polaco.

Víctor Díaz, primer capitán del conjunto rojiblanco, ya liberó su ficha en enero para ponerla al servicio del club en el mercado invernal, aquejado además de una lesión crónica de rodilla que le impide competir. Presumiblemente colgará las botas al final del presente curso, como señalan fuentes próximas al jugador, cuyo deseo era retirarse en el Granada. Se vinculó al equipo en 2017 y, desde entonces, ha sido protagonista de dos ascensos a Primera División y de la aventura europea del cuadro nazarí.

Junto al sevillano regresó Antonio Puertas, que en esta campaña ha rebasado la barrera de los 250 encuentros con la elástica de franjas horizontales tras un sobresaliente paso previo por el filial. El almeriense, de 32 años, quiere continuar y ayudar a ascender de nuevo al Granada, pero el club no se ha puesto en contacto con él para abordar su renovación ni para comunicarle su intención de cara al próximo ejercicio, por lo que comienza a asumir que no lo hará. Habría recibido el interés de algunos equipos de Primera División, pero no ha querido realizar ningún movimiento al respecto por esperar a la entidad nazarí, como ha podido conocer este periódico.

Raúl Fernández ya habría sondeado alguna opción, pero desearía primero escuchar al Granada, si es que el club le transmite intención alguna de negociar una extensión de su contrato, algo que de momento no ha ocurrido. El guardameta estaría dispuesto a continuar en Segunda División, categoría en la que regresó la pasada campaña. Prorrogó su estancia con el ascenso, pero las lesiones le alejaron del terreno de juego. Tras la última, en el Bernabéu, la entidad incorporó a dos guardametas, con lo que no ha vuelto a jugar pese a recuperarse hace algo más de un mes.

Algo más ambigua es la situación de Raúl Torrente. Era uno de los activos de más valor en la plantilla por su proyección, completamente recuperado ya de sus problemas de rodilla, pero no ha ofrecido el rendimiento con el que sorprendió hace dos campañas y, desde la llegada de los refuerzos invernales, ha caído en el ostracismo. Gusta a varios clubes de la máxima categoría y su marcha también se antoja probable.

Otras situaciones por aclarar

El resto de jugadores de la plantilla tiene contrato en vigor el próximo curso, más allá de los cedidos por los que, sin opción de compra, habría que negociar en verano una hipotética vuelta, pero también hay entre ellos alguna situación por resolver. Es el caso de José Callejón, vinculado hasta 2025, que no tiene clara su continuidad. Relegado a un papel muy secundario durante todo el curso -solo ha sido titular en ocho ocasiones-, aguarda a mantener una conversación con la cúpula granadinista para conocer sus intenciones y el rol que ostentaría en el equipo la temporada que viene.

En el escalón de 2025 se encuentran también Carlos Neva, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Ricard, Melendo, Marc Martínez y Kamil Józwiak. Todos ellos, incluido los dos fichajes invernales, están llamados a componer la base del Granada que viene, aunque el mediapunta catalán también estudiará su situación al término de la presente campaña, en un caso similar al de Callejón. El club, por el momento, no ha abordado su caso con él. Hasta 2026 se extiende el vínculo de Sergio Ruiz, Matías Arezo y Myrto Uzuni, futbolistas con cartel, pero que también evaluarán opciones en verano. El albanés, con pretendientes, tiene una cláusula de 25 millones de euros que se reduce a 12 ‘kilos’ en Segunda División. Gerard Gumbau, Lucas Boyé, Gonzalo Villar, Martin Hongla, Theo Corbeanu y Bruno Méndez están atados hasta 2027, pero el charrúa dispone de una cláusula liberatoria en caso de descenso. Fuentes de su entorno no descartan la posibilidad de que la ejecute.