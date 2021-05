Jorge Saavedra: “No imagino a Sebastián Pérez entregándole la Alcaldía a Paco Cuenca”

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha pedido al actual alcalde de Granada, Luis Salvador, que dé “un paso al lado” para mantener “el proyecto que iniciamos PP y Ciudadanos hace dos años”. Lo ha hecho en el primer #DirectosEnRedGD de esta semana, conducido por el director de GranadaDigital, Juan Prieto, donde se ha presentado con aparente tono de sinceridad para reiterar la postura de su formación a que el relevo en la Alcaldía lleve las siglas del Partido Popular. Algo que ya avanzó la semana pasada tras la multitudinaria rueda de prensa de Sebastián Pérez. Al ahora concejal no adscrito se ha dirigido en numerosas ocasiones, siempre apelando a la empatía y al proyecto común iniciado hace dos años. “No me imagino a Sebastián Pérez entregando la Alcaldía a Paco Cuenca, sería algo imperdonable”, ha resumido.

Saavedra ha recordado que el hoy expresidente del PP “modernizó el partido y lo llevó a grandes cotas de poder”, al tiempo que ha vuelto a remitirse al trabajo de Sebastián como dirigente popular. “Por su trayectoria y su proyecto político no creo que quieras que en su currículum figure que hizo alcalde a Paco Cuenca, con lo que ha trabajado y luchado políticamente contra la izquierda”, ha explicado. El secretario general ha querido limar asperezas y “dejar a un lado las líneas rojas” y las imposiciones de nombres, por lo que ha demandado “altura de miras” a Pérez, razonando que “lo natural es que una vez el número uno del PP ya no está en el partido, el alcalde sea el número dos: Luis González”.

Para Jorge Saavedra “no es lógico que haya un gobierno municipal con cuatro concejales”, si bien se ha sacudido la polémica argumentando que “la actual dirección no pilotó aquellas negociaciones”. “La situación en estos momentos es injusta. Hace dos años lo lógico es que hubiera sido alcalde Sebastián, con quien mantengo discrepancias, y más ahora que se ha dado de baja, pese al enorme respeto que se ha ganado”, ha dicho, antes de reiterar la importancia de mantener “un proyecto de centroderecha” entre Partido Popular, Ciudadanos y con el apoyo de Vox. “Sebastián estará a la altura, estoy seguro, y hará lo mejor para la ciudad”, ha apostillado a este respecto.

Mensaje “sin respuesta” a Luis Salvador

El líder del PP ha defendido la “rápida reacción” del partido una vez se precipitaron los hechos la semana pasada. De igual modo, ha vuelto a pedir a Luis Salvador que sea quien dé el “paso al lado” porque “más no podemos hacer y que la responsabilidad la asuma cada uno”. Con todo, no ha evitado la cascada de declaraciones de este lunes. Particularmente la de Inés Arrimadas, quien ya ha dicho que el propósito de la dirección naranja es que el actual alcalde agote el mandato nacido del 26-M. “No sé si las declaraciones de Arrimadas son ya un portazo o no. Luis lo dejó más abierto de lo que lo ha hecho ella y creemos que es un error”, ha confesado refiriéndose a la reunión del viernes, donde en palabras de Saavedra, Salvador “nos pidió tiempo para hacer ese planteamiento”. “No dijo ni sí ni no, sino que los escenarios estaban abiertos y que tenía que hablarlo a nivel nacional y regional y analizar la situación”, ha manifestado aclarando que entiende el compás de espera.

Saavedra ha querido matizar que Luis Salvador confirmó su presencia en esa reunión, descartando que fuera fruto de un encuentro casual. Sobre las recientes declaraciones de Sebastián Pérez deslizando que el futuro primer edil se llamará Paco, el secretario general ha concluido que “los seis concejales del PP están perfectamente preparados para ser alcalde”. Paralelamente, ha dicho comprender que la ciudadanía pueda estar “harta por el espectáculo que estamos dando”. “Tenemos que pedirles perdón, pero estamos intentamos poner remedio a una situación complejísima. Esto no beneficia a la clase política ni a ninguno de los actores implicados. No deberíamos estar hablando de esto sino de medidas. Y por eso pido altura de miras y dejarnos de personas”, ha insistido.

Con todo y con eso, ha recordado que “para nosotros la peor solución es que gobierne la izquierda y esa es nuestra única línea roja. Un gobierno estable pasa por un paso al lado de Luis Salvador y que el candidato natural sea Luis González”. “Espero que Arrimadas recapacite y vea que no podemos seguir esta situación sin que dé un paso al lado Luis”, ha dicho antes de desgranar la ronda de contactos establecidos en los últimos días con algunos de los implicados: “Ciudadanos ya dijo que el interlocutor será Luis Salvador. Yo le he mandado a él un mensaje por el que aún no he obtenido respuesta”.

Respecto a Onofre Miralles, el portavoz de Vox, ha confesado que se sentó con él y “acordamos que no tenía sentido avanzar porque esto no era posible sin que haya un paso al lado. El propio Miralles me dijo que era mejor esperar a que otro partido diera un paso al frente”. Por último, ha negado que haya tenido contactos recientes con Sebastián, mas sí que lo ha emplazado públicamente a una reunión: “Tendremos que sentarnos porque tiene un voto en el Ayuntamiento y su voto es necesario. Será escuchado y le pediremos su apoyo. Confío en que lo dé”.

Casi dos años en el Consorcio de Transportes

Aunque el grueso de la entrevista ha servido para analizar el futuro inmediato de la Alcaldía, ésta se cerró con anterioridad a los últimos acontecimientos para analizar la reactivación de los servicios de transporte público por parte del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Granada. En este punto, el propio Saavedra le ha reconocido a Prieto entre risas que comenzaba la parte “fácil” de la charla, mientras avanzaba que “es una labor muy gratificante, aunque la pandemia nos ha puesto en nuestro sitio a todos. Llevo un año y nueve meses y sólo tuve tres o cuatro meses de toma de contacto. El impacto del Covid en el transporte ha sido brutal”. “Imagínese lo que es mantener servicios sin viajeros, tenemos concesiones con unos problemas económicos brutales. Ayuntamientos y usuarios necesitan transportes, pero es que los buses van vacíos”, ha añadido.

Con motivo de la campaña ‘Un kilómetro no es igual que un kilómetro’, en la que se trata de asentar la idea de que el autobús contamina tres veces menos que el vehículo privado, Saavedra ha celebrado que “a partir de mañana (por este martes) subimos las expediciones de las 1.300 actuales a 1.400”. “Ha habido mucho rechazo al bus y al metro. Ahora mismo estamos en el 60% de la demanda anterior a la pandemia y desde este martes salimos con unos servicios que superan el 80%”, ha explicado antes de recordar la intermodalidad de la tarjeta monedero del Consorcio no sólo en Granada, sino en el resto de metros, buses urbanos e interurbanos andaluces y hasta en el Catamarán de Cádiz. “Cuantos más usuarios tengamos, mejor servicios podemos dar y nuestro objetivo es quitar coches y que la gente se suba al transporte público”, ha finalizado.