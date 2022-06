Adiós al naranja en el Parlamento de Andalucía: "Ahora toca asumir esta derrota"

Se podía prever que las elecciones andaluzas traerían consigo algunas noticias inesperadas y otras no tanto. Sin embargo, una de las grandes sorpresas de esta noche ha sido el derrumbe por completo de Ciudadanos. Una noche que se esperaba agridulce se ha convertido en el trago más amargo para la formación naranja.

Tras un buen rato de reunión a puerta cerrada, reflexión y expectación por parte de Ciudadanos Granada en una sala del Hotel Barceló Granada Congress ante el recuento y los consiguientes resultados, la cabeza de lista naranja de esta provincia, Concha Insúa, ha hecho una valoración de los mismos.

En un ambiente serio y en el que reinaba un absoluto silencio, los afiliados al partido y algunos apoderados que había vuelto de sus correspondientes mesas, han visto cómo su partido no ha conseguido ni un solo escaño en el Parlamento andaluz. Si bien en las pasadas elecciones, en 2018, Ciudadanos fue uno de los grandes exitosos de la noche, cuando 76.000 de los votos fueron para ellos solamente en Granada, esta vez, las cosas han sido totalmente distintas y tan solo han conseguido 4.000 apoyos en la provincia. Con el 2,95% de los sufragios, se queda sin ninguno de los tres escaños por Granada obtenidos hace tres años y medio. La formación naranja obtuvo 21 escaños en el Parlamento y el 18,27% de los votos, mientras que ahora ha obtenido el 3,25%. Por su parte, en estas elecciones, salen del Parlamento de Andalucía los 21 diputados que no obtienen representación alguna en esta nueva legislatura que afronta Andalucía.

Antes de que Insúa se lanzara a hablar, ha sido el todavía vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, cabeza de lista por el partido a nivel regional, ha sido quien ha aportado su valoración. "Dejo los cargos a disposición de mi partido, porque habrá hombres y mujeres que lo podrán hacer mejor que yo", ha señalado en una comparecencia. Acompañado de halagos para Andalucía, a la que irá peor con Ciudadanos fuera del Parlamento, según ha añadido, Marín ha dedicado unas palabras al triunfo del Partido Popular -al igual que Insúa- y ha pedido a Juanma Moreno que siga con la senda que ambos partidos han construido, en temas relacionados con la dependencia, la lucha contra la violencia de género, las políticas educativas y las económicas.

Quizá uno de los grandes errores de Ciudadanos en estos últimos años ha sido colocarse tras el PP en el Gobierno, en lugar de junto a ellos. Así lo ha explicado también Concha Insúa en su valoración de los resultados: "No hemos vendido nuestra gestión dentro de la Junta de Andalucía y se ha reflejado en estos datos".

"La valoración no puede ser buena, pues no hemos entrado en el Parlamento de Andalucía", ha continuado la cabeza de lista naranja por Granada. "Todas y cada una de las personas que han trabajado en esta campaña han tenido el orgullo de pertenencia a un partido que, durante cuatro años, ha dado lo mejor de sí. No queda duda que las reformas estructurales que ha tenido Andalucía han venido de esas consejerías; por tanto, algo bueno hemos hecho. Ha sido un orgullo poder representar a los andaluces durante estos cuatro años; me he sentido afortunada de trabajar para las políticas sociales y eso es lo que me llevo, la satisfacción del resultado hecho: Andalucía y Granada ya no son las mismas que antes de estos cuatro años. Hemos cogido velocidad de crucero y Andalucía ha salido de ese letargo al que estaba sometida gracias a este partido que ha trabajado por y para los andaluces", ha proseguido la política.

No obstante, "ahora toca asumir esta derrota, hacer una profunda reflexión de por qué ha pasado y seguir trabajando para ver qué pasará a partir de mañana. Yo me incorporaré a mi puesto de trabajo y, si el partido me pide lo que sea para seguir trabajando, ahí estaré", ha concluido Insúa, vestida con una chaqueta del color corporativo.

Este "mal trago" que los militantes de Ciudadanos han afrontado con "una sonrisa por el trabajo que hemos hecho", según ha dicho a viva voz uno de los componentes de la formación, ha finalizado con un abrazo conjunto.