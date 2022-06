Alejandra Durán: "Vamos a llevar el pueblo de Granada al Parlamento"

En Acera de San Ildefonso se reunía Por Andalucía en su sede a la espera de los resultados del 19J, los que finalmente se dieron a conocer pasadas las 22.00 horas y le daban cinco escaños, uno de ellos en Granada, y un 7,71% de votos para la coalición formada por IU, Podemos y otras fuerzas de izquierda. En total, 32.075 granadinos votaron al partido.

Vestida con los colores de la bandera de Andalucía, la cabeza de lista por Granada del partido y diputada electa, Alejandra Durán, llegaba a la sede a eso de las 19.10 horas, mientras las mesas de toda Andalucía seguían recibiendo votos.

Durán, que había acudido a las 9.00 horas a votar en su sede en Padul, pasó después por los colegios electorales del municipio para luego trasladarse a Granada.

Desde su llegada a la sede estuvo atenta a las noticias y a cómo se desarrollaban las votaciones en sus últimos minutos. Una vez que el reloj había marcado las 20.00 horas, Durán dio un suspiro y dijo "ya está". Las mesas cerraron y se inició el recuento de votos. Junto a su equipo, la candidata seguía atentamente cómo se daba el recuento de votos.

Minutos después del cierre de mesas, la primera encuesta de GAD3 le daba a Por Andalucía entre cuatro y cinco escaños en el Parlamento de Andalucía.

Cerca de las 21.20 horas, el PP lograba la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz y el ambiente ya no se sentía tan optimista como al inicio de la jornada. Por Andalucía contaba con cinco escaños en el Parlamento.

Más personas comenzaron a llegar a la sede del partido, la mayoría absoluta del PP y los cambios en los votos en comparación con las elecciones de 2018 formaban parte de la conversación. Quienes apoyan a Por Andalucía lamentaban no haber logrado más escaños.

A las 21.51 horas, Alejandra Durán saludó a quienes habían llegado a la sede, mientras que algunos de los asistentes se sacaban fotos para inmortalizar el momento y lo que han sido estas elecciones.

Pasadas las 22.00 horas seguía llegando gente a la Acera de San Ildefonso y esperaban ansiosos a que todas las mesas estuvieran escrutadas. Cuando todos los votos fueron contados, la candidata a la Junta de Por Andalucía, Inma Nieto, habló desde Sevilla y todos escucharon atentamente sus palabras.

"A todas las personas que nos han votado, tengan la completa seguridad de que vamos a hacer un buen uso de su voto. Vamos a asentar un futuro que le dé certeza a la gente", expresó la candidata, que, al terminar de hablar, recibió un aplauso desde la distancia de quienes estaban presentes en la sede del partido en Granada.

Sobre las 23.00 horas, Alejandra Durán dio unas palabras y expresó su agradecimiento a la militancia y a todos los "apoderados y apoderadas que han estado cubriendo la mayoría de los colegios electorales de la provincia".

La diputada electa no se mostró conforme con la victoria del PP en estas elecciones y expresó que como coalición no están contentos con este resultado y no es el que esperaban. Sin embargo, afirmó su compromiso con la ciudadanía y agregó que van a llevar "el pueblo de Granada al Parlamento y para defender sus intereses".

Al finalizar sus palabras, quienes estaban en la sede de Por Andalucía dieron el fin a la jornada cantando "sí se puede, sí se puede".