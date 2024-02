El audio del VAR en la expulsión de Piatkowski: "Le retiro la amarilla"

Mateo Busquets Ferrer, colegiado encargado de dirigir el encuentro de este sábado entre el Granada y Las Palmas, expulsó a Kamil Piatkowski por considerar que su falta a Munir, inicialmente castigada con cartulina amarilla, cortó una ocasión manifiesta de gol. Lo revela el audio de la conversación entre el árbitro y Pizarro Gómez, encargado del VAR en este partido, publicado por la Federación Española de Fútbol. Este aclara el proceso en el que el juez principal del duelo modificó su decisión tras el visionado de la jugada en el monitor.

La acción tuvo lugar en el minuto 18, cuando a Piatkowski se le escapó un control y Munir recogió la pelota con campo para correr hacia la meta. En la toma de posesión del esférico, el atacante se escoró, motivo por el que el entrenador rojiblanco, Alexander Medina, defendió posteriormente que el lance no era merecedor de expulsión. El central nazarí pretendió poner fin a la carrera del delantero amarillo y le derribó con su entrada. Busquets Ferrer le mostró rápidamente la cartulina amarilla, pero entonces recibió la invitación a revisar su determinación desde la sala VOR.

"Mira, te recomiendo un OFR -on field review, término mediante el que se denomina a la revisión de la acción en el monitor en el estadio- para que valores un posible cambio de decisión. Por una acción de DOGSO -Denying an Obvius Goal Scoring Opportunity, que en castellano significa evitar una ocasión manifiesta de gol-, por favor", avisó Pizarro Gómez al colegiado principal del encuentro. "Le vamos a poner esta, y luego le vamos a poner la de high behind, ¿vale? Sí. Para que la vea. Ahora cuando esté", agregó posteriormente. En ese momento, mientras el árbitro del encuentro se dirigía a la pantalla, se escucha una voz que parece ser la de Alexander Medina: "El jugador va hacia el costado, no es jugada manifiesta de gol. Se tienen que cumplir tres cosas para que sea DOGSO", defiende.

Con el colegiado frente al monitor, Pizarro Gómez explica el motivo de su sugerencia. "Vale. Mira, Mateo. Te voy a poner el momento de la falta, donde tenemos a los dos defensores del Granada, que no hubieran llegado. Y ahora te la voy a poner a velocidad normal para que observes la velocidad del jugador delantero y de los dos defensores", precisa. "Y ahora, ponme la high behind para que vea la acción", pide en la sala VOR un cambio de plano.

No tardó demasiado Busquets Ferrer en modificar su dictamen. "Vale, lo tengo claro. Mi decisión es: le retiro la amarilla y le voy a meter DOGSO tarjeta roja", comunicó el colegiado a la sala VOR, desde donde pidieron confirmación de que no había dudas sobre quién había cometido la acción. "Sí, lo tengo aquí. Número 22", ratificó el árbitro.