Diego Martínez: “Que la afición disfrute, nosotros nos vamos a dejar el alma”

Diego Martínez habló en rueda de prensa después de la enorme victoria conseguida ante la Real Sociedad por 2-3. Esto dijo:

¿Dónde está el techo de este Granada?: “Ganar cada punto ya es motivo de celebración. Todas las victorias son importantes y hacer tres goles fuera de casa ante un equipo como la Real es muy complicado. Somos un equipo que demuestra ambición y humildad desde el principio. Vamos a seguir compitiendo y estamos muy orgullosos de los jugadores”.

¿El fútbol ha devuelto hoy lo que se llevó contra el Valencia?: “Cada partido es distinto y hay que afrontarlo con sus peculiaridades. Ha sido francamente difícil, máxime tal y como se ha dado el partido: nos adelantamos, nos empatan y, aún así, tenemos la capacidad de hacer el tercero cuando mejor estaban. Es muy difícil. Eso sí, cuando se hacen cambios por extenuación y el que entra lo hace con esa pasión por jugar los minutos que le toque, eso es lo que más orgulloso me hace sentir”.

El Granada, octavo equipo que mejor rentabiliza sus ocasiones y 84 partidos sin dejar que le remonten: “Ese dato no se corresponde con el partido contra el Valencia (ríe). Me gusta lo de los 84 partidos, pero mejor que no se diga mucho. En el vestuario siempre decimos que tenemos que competir disfrutando y disfrutar compitiendo. Hemos tenido momentos en los que hemos sufrido, pero este equipo cree en lo que hace”.

Sensación para lo que queda y mensaje para la afición: “Este equipo ha entrado en la historia. Son 50 puntos y creo que máxima cifra histórica, todavía con 9 por disputar. No nos vamos a salir de nuestro plan, que es afrontar el partido del lunes recuperándonos lo máximo posible y disfrutando del presente. A la afición le digo que disfrute el presente. Nos encantaría que estuviesen en el estadio, pero los sentimos en el corazón. Que los aficionados disfruten mucho, que nosotros, ya se ve, nos vamos a dejar el alma”.

Fase complicada después del empate: “El equipo ha hecho un partido muy completo, sabíamos que no podíamos dejar espacios entre líneas y creo que lo hemos hecho muy bien. Al tener balón, queríamos llegar arriba, por fuera, con velocidad, pero con pausa y temple. Son momentos. Sabemos que estamos preparados para todo tipo de partidos y jugamos con la concentración óptima. El Granada siempre va a buscar la victoria, otra cosa es que a veces se consiga y otras, no”.

¿La clave?: “La clave de este Granada es intentar marcar un gol más que el contrario. Si se consigue con portería a cero, mejor; si no, un gol más que ellos”.

¿Se le puede ‘meter mano’ al Real Madrid el lunes?: “Ahora mismo vamos a recuperarnos y a disfrutar de la victoria de hoy. El lunes trataremos de competir a nuestro mejor nivel para poder ganar puntos. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo y eso, en sí mismo, es una motivación extra y es ya todo un éxito para este equipo”.