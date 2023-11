Dani Rodríguez, Esther González y María Pérez, los mejores de 2023 para los periodistas deportivos de Granada

El atleta Dani Rodríguez, la futbolista Esther González y la marchadora María Pérez fueron los tres grandes protagonistas de la Gala del Deporte de Granada 2023. La trigésimo primera edición de la velada anual en la que los periodistas deportivos de la provincia entregan sus premios y reconocimientos a los mejores del año volvió al Auditorio Caja Rural tras el paréntesis del año pasado en Baza por su nombramiento como Ciudad Europa del Deporte 2022. El periodista Pedro Lara condujo una ceremonia muy especial que, por primera vez, contó con dos voces en off, la femenina de Ángela Casternao y la masculina de Miguel López.

En la de este último arrancó la gala con un sentido homenaje en forma de obituario a Francis Molina, el gran referente del squash granadino y una persona muy cercana a la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada (AEPD), donde guardaba, y aún guarda, un buen puñado de amigos que nunca le olvidarán y que no pudieron evitar emocionarse mientras se recordaba su figura. Francis Molina, quien era asiduo cada año a la gala, falleció hace poco más de un mes, dejando atrás un palmarés envidiable en el deporte de su vida tanto a nivel regional como nacional y continental, así como un reguero de tristeza ente quienes le conocían y querían, que eran los mismos. Su mujer, Nana, recibió un ramo de flores de manos del presentador.

No fue la única gran ausencia de la noche. En la cita anual con el deporte granadino tampoco pudo estar el ciclista sexitano Carlos Rodríguez tras conocer el pasado martes la pérdida de su padre. Carlos Rodríguez se convirtió este pasado verano en el cuarto corredor de la provincia en ganar una etapa del Tour de Francia tras Joaquín Galera (1965), Francis Cabello (1994) y Juanmi Mercado (2004 y 2006). Es el ciclista español más joven en conseguirlo y, además, en su debut en la ronda gala, cuyo quinto puesto le valió también para terminar como mejor español en la clasificación general.

Los premios

La noche se abrió con la Distinción Especial a la Trayectoria Deportiva en el Arbitraje, que recayó en el trencilla granadino de balonmano Juan Pablo Visciarelli, retirado esta temporada en Liga Asobal tras 20 cursos en activo y con una hoja de servicios intachable. La Distinción Especial a la Formación en el Deporte fue para el Instituto de Educación Secundaria Hermenegildo Lanz, primero de Andalucía con un proyecto dirigido a deportistas de alto rendimiento que permite compaginar los estudios de Bachiller y FP con la formación deportiva. El piloto de rally Pedro David Pérez fue galardonado con el Premio del Motor como el representante más pujante de la provincia en su disciplina y primer andaluz en la clasificación del Rally Ciudad de Granada, cita que terminó en novena posición.

El cuarto reconocimiento de la noche fue el Premio Ayuntamiento de Granada a los Valores del Deporte, que fue entregado conjuntamente a Álvaro Hernández Sánchez, José Ortega, Víctor Rivas y Francisco Moreno. A todos ellos la vida les unió el día que Álvaro se desplomó mientras disputaba el partido de fútbol que enfrentaba al Regina Mundi y el Reino de Granada. José, delegado del equipo contrario; Víctor, socorrista de la instalación, y Francisco, trabajador del Ayuntamiento, consiguieron salvarle la vida gracias, también, al desfibrilador del Complejo Deportivo Chana.

El Premio Promesa Masculino recayó en el karateca de Pulianas Álex Jiménez, campeón de Europa júnior en la categoría de más de 76 kilos tras destronar en la final al vigente campeón mundial y convocado ya con el equipo nacional absoluto pese a tener sólo 18 años. La tenista Ariana Geerlings se llevó el Premio Promesa Femenino, también campeona de Europa júnior de su disciplina y cuarta española en alzarse con dicho cetro tras Conchita Martínez, Carla Suárez y Sara Sorribes. De otro lado, Ana Alonso, medalla de oro junto a Oriol Cardona en la prueba de Relevo Mixto de la Copa del Mundo de esquí de montaña, se alzó con el Premio Deportes de Invierno, un galardón de especial significado en la gala de Granada por la importancia que para el deporte de la provincia tiene Sierra Nevada. Motivo por el que este año la AEPD quiso incluir también una Mención Deportes de Invierno a Josito Aragón, mejor deportista español en el ranking internacional de saltos de esquí.

Tras ese reconocimiento, turno para una de las grandes novedades de este año, los tres Premios Diputación de Granada, que recalaron en Una Stancev, tras revalidar con mejor marca personal el título de campeona de España en salto de altura; el Club Deportivo Balonmano Ciudad de Granada, que ha conseguido el ascenso a División de Honor Plata femenina, y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, con sede central en Granada, y que sopla las velas de su 60 cumpleaños con más de 60.000 deportistas federados de 800 clubes en la ocho provincias de la comunidad. El diputado provincial de Deportes, Éric Escobedo, hizo entrega de los galardones. El Premio Deporte Universitario se le otorgó a Andreea Teodora Glodeanu como nueva campeona de España universitaria de taekwondo en la categoría de menos de 57 kilos, que este verano ha formado parte de la Selección Española en los World University Games Summer de Chengdu (China).

Música y colofón final

Pasado el ecuador de la gala, y antes de abordar la recta final, se produjo otra de las grandes sorpresas de la noche. Nadie lo esperaba, pero ahí estaba ella. Estela Trujillo, la artista granadina emergente en el nuevo flamenco urbano deleitó a los presentes con unas pinceladas de un repertorio, el suyo propio, que ya suena en festivales y que le ha permitido compartir escenario con artistas de la talla de Maluma o Manuel Turizo. El 2024 será sin duda el año de su despegue con una gira en la que tiene ya 30 actuaciones previstas por toda España. Y es que Estela Trujillo ya forma parte de esa hornada de nuevos artistas de música urbana que está dando Granada y en la que figuran nombres como el de Lola Índigo, Saiko, Maka, Dellafuente, Pepe y Vizio o La Zowi.

Aún con el ritmo en el cuerpo, la gala retomó el pulso de los premios y distinciones con el reconocimiento a la Historia Viva del Deporte Granadino, que recibió el exfutbolista granadino Paco Martínez. Aunque su figura ha pasado mucho más desapercibida que la de otros, Martínez se convirtió en 1979 en el primer jugador de la provincia en ganar un título continental de fútbol, la Recopa de Europa lograda por el FC Barcelona en Basilea ante el Fortuna Düsseldorf en 1979. Aquel fue también el primero cetro a nivel europeo del Barça, entidad a la que se había unido a principios de los setenta y con cuyo primer equipo debutó hace ahora 45 años, en 1978. Martínez entró en el minuto 68 de aquella final, por lo que disputó casi una hora, pues hubo prórroga, y acabó ganando otra Recopa y dos Copas del Rey más con el conjunto azulgrana. Aquellas finales las jugaron también nombres como Lobo Carrasco, Krankl o el exgranadinista Toño De la Cruz.

Seguidamente, el Ayuntamiento de Lanjarón recibió el Premio Promoción del Deporte. El Consistorio de La Alpujarra cuenta con escuelas deportiva de fútbol sala, baloncesto, ciclismo, pádel, patinaje y motociclismo de enduro en las que hay 355 participantes. Tiene también actividades destinadas a la promoción de una vida saludable, como son las actividades que oferta en el gimnasio municipal, el denominado paseo biosaludable y la aventura en el río Lanjarón o un campus multideporte que congrega a 150 niños.

Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada, primer equipo de la Fundación CB Granada, se alzó con el Premio Asociación Española de la Prensa Deportiva. Pin ha llevado al Fundación Club Baloncesto Granada desde la Primera División Nacional hasta la Liga ACB, la máxima categoría del baloncesto nacional, siendo el único entrenador español que lo ha logrado. La pasada temporada dirigió y logró la permanencia del comercialmente llamado Covirán Granada en la Liga Endesa. Por su parte, Roberto Casares levantó el Premio Leyenda del Deporte de Granada como campeón de España de tenis de mesa en nueve ocasiones, cinco de ellas de forma consecutiva. También tiene dos títulos nacionales en la modalidad de dobles. Casares desarrolló parte de su carrera deportiva en el desaparecido Club La General Tenis de Mesa, posteriormente denominado CajaGranada Tenis de Mesa. El primer equipo conquistó 23 Ligas y 16 Copas del Rey. Casares fue olímpico en Barcelona 92 y se retiró en el año 2000.

Otra entidad, el Granada CF, fue galardonada con el Premio al Mejor Club. Condecoración más que merecida al lograr la temporada pasada un histórico triple ascenso a la Primera División, la mejor Liga del mundo del deporte más popular del mundo; la Liga F, máxima categoría de fútbol femenino, y la Primera RFEF, equivalente a la antigua Segunda B, por parte del Granada CF masculino y femenino y el filial masculino, respectivamente. Roger Lamesa, entrenador del Granada Femenino, y Juan Antonio Milla, responsable técnico del Recreativo Granada recogieron los galardones. No pudo estar Paco López, entrenador del primer equipo rojiblanco, pese al parón de selecciones. Quién sí recogió el Premio al Mejor Entrenador fue Jacinto Garzón, que esta temporada ha vuelto a hacer historia al ayudar a María Pérez a lograr el doblete mundial en 20 y 35 kilómetros marcha. Francisco Javier Aguilar Amoedo, subcampeón del mundo de paraescalada, ganó el Premio al Mejor Deportista con Discapacidad, convirtiéndose en el primer deportista invidente que logra quedar segundo en la categoría B1 de un Mundial.

Dani Rodríguez, Esther González y María Pérez

Como en la paraescalada, la Gala del Deporte de Granada 2023 enfiló en ese punto de la noche la cima final con la entrega de los dos grandes premios, el de Mejor Deportista Masculino y Mejor Deportista Femenino. En el primer caso recayó en el atleta Dani Rodríguez. El atleta de Casanueva ha sido campeón de España en pista cubierta en 60 metros, carrera en la que obtuvo su mejor marca personal, con 6 segundos y 62 centésimas. En su dilatada trayectoria atesora un bronce en la prueba de 200 metros de los Juegos del Mediterráneo en 2022 y los títulos nacionales de 200 metros y relevo 4x100 al aire libre en 2020. Además, ha sido campeón de 200 metros en pista cubierta en los años 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022. En 2021 también se proclamó campeón de España de los 60 metros, completando el doblete.

El Premio Mejor Deportista Femenina no sólo cerró la velada, sino que trajo consigo la última gran sorpresa de la noche al ser entregado por primera vez al alimón a dos campeonas del mundo como Esther González y María Pérez. No podía ser de otra manera que ex aequo. Y sobre todo porque ambas consiguieron sendos títulos mundiales el mismo día.

Esther González es la primera futbolista granadina, tanto en hombres como en mujeres, que se proclama campeona del mundo absoluta de fútbol. Lo hizo con la Selección Española en el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La de Huéscar disputó un total de 251 minutos, incluyendo descuentos y prórrogas, en cinco partidos. Esther marcó el tercer gol que cerraba la goleada de España ante Costa Rica en el debut de 'La Roja' en el Mundial. Junto a Rafa Paz son los únicos granadinos que han acudido a una cita mundialista de fútbol absoluto. La de Huéscar no pudo recoger el premio al seguir concentrada con su equipo, el NJ/NY Gotham FC, tras brillar en la final de la National Women’s Soccer League, la final de la Liga norteamericana, en la que anotó de cabeza el 1-2, tanto decisivo que otorgó el triunfo a las neoyorquinas ante el OL Reign de Megan Rapinoe.

María Pérez se ha proclamado bicampeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha. Títulos conseguidos en los pasados Mundiales de Budapest y después de plantearse dejar la marcha atlética tras tres descalificaciones consecutivas en otras competiciones. Es la primera española que ha ganado dos medallas en un mismo mundial de Atletismo. Antes fue cuarta en los Juegos Olímpicos de Tokio. En 2023 también ha establecido el récord mundial sobre la distancia de 35 kilómetros marcha: 2 horas, 37 minutos y 15 segundos. Con la presencia en el escenario una vez más, y es la enésima, de la ‘Mujer de Orce’, la gala, y los periodistas deportivos de Granada, dijeron adiós hasta el año que viene.