El Covirán deja escapar la primera victoria del curso tras dos prórrogas (101-104)

Remando contra viento y marea, contra todo y contra todos, así se ha presentado Covirán Granada en su segunda temporada en la ACB. Las expectativas y la ilusión por el nuevo comienzo hacían imaginar un final diferente para esta primera jornada, pero el destino y las viejas costumbres de los que visten de negro han hecho que los rojinegros pierdan un encuentro que dejaron escapar al no cerrarlo cuando debieron. Hasta dos prórrogas vivió el Palacio de Deportes en su primer encuentro de la temporada, pero no fueron suficientes para que los de Pablo Pin pudiesen vencer a los ocho rivales que tenía en la pista.

En el arranque del encuentro, a Cristiano Felicio le costó encontrar su hueco en la zona, pero fue capaz de sacar auténtico petróleo entre la férrea defensa universitaria. Mientras Joe Thomasson se llevaba todos los golpes habidos y por haber, el pívot brasileño libraba su batalla particular bajo aros, una guerra que subía poco a poco la tensión en la pista y en las gradas, entonando estas el primer “A por ellos” de la temporada.

Movió Pablo Pin el banquillo para dar entrada a Lluís Costa, Pere Tomás y Evaldas Kairys. La aparición de los veteranos del equipo aportó al equipo la tranquilidad que se necesitaba sobre el parqué. Conocedores de los arbitrajes de la competición, se necesitaban jugadores que no sucumbiesen a las provocaciones, una apuesta que dio resultado. Con un triple de Joe Thomasson y otro de Cheatham desde la esquina y totalmente liberado dieron la ventaja en el marcador a Covirán Granada con el 18 a 15. Tras unos momentos de intercambio de golpes, los rojinegros lograron crear un leve colchón de cinco puntos en el marcador. Sin embargo, las imprecisiones en el pase y los pequeños despistes a la hora de subir el balón permitieron al Murcia acercar posturas sobre la bocina para colocar el 25 a 24.

Inicio frenético del segundo cuarto el que se vivió en el pabellón del Zaidín. Con dos triples consecutivos de Lluís Costa y Pere Tomás, el Covirán Granada logró dominar el juego en los primeros compases del segundo periodo a pesar del razonable acierto de los universitarios en el ataque. Nuevo intercambio de golpes entre ambos conjuntos en el que la defensa comenzó a brillar por su ausencia. Los de Sito Alonso mantuvieron el juego agresivo propuesto en el primer cuarto, con la salvedad de que los rojinegros aprendieron a no caer en las constantes provocaciones del rival. La rotación del banquillo granadino funcionaba. A diferencia del pasado año, la segunda unidad rindió a la perfección, permitiendo que el nivel de los de Pablo Pin se mantuviese constante. A la superioridad de Covirán Granada trató de hacer frente Ludde Hakanson y Dylan Ennis, los grandes baluartes de este equipo.

Este Covirán Granada tiene muchos puntos en sus manos, multitud de soluciones a nivel ofensivo, pero en la defensa flaquea en ciertos momentos dejando al rival con total libertad para hacer su juego y encarar el aro a placer. Por suerte, y aunque para muchos Cristiano Felicio no esté físicamente como se le quiere ver, el pívot brasileño ha regresado a Granada para dar su mejor versión y así lo está demostrando. Su regreso a la pista permitió que los rojinegros se marcharse al descanso con un punto de ventaja en el marcador (40-39).

De regreso a la pista, Covirán Granada sacó a relucir su mejor versión. Dejando por fin a un lado las continuas faltas y el juego extremadamente físico que no llevaba a ningún puerto, los de Pablo Pin sacaron a relucir ese juego rápido y desbordante que tantas alegrías dio la pasada temporada. Con un parcial de 7 a 1 a favor de los granadinos, los locales tomaron el control del encuentro ante un UCAM Murcia que se dejaba ir en el partido gracias a los pequeños momentos de desconexión de la defensa rojinegra que permitían a Hakanson y compañía anotar desde el triple.

En lo que al juego bajo aros se refería, Cristiano Felicio seguía siendo el dueño y señor de la zona ante un Simon Birgander y un Nemanja Radovic completamente superados por el gigante brasileño. Quien no tuvo su mejor partido fue Joe Thomasson. La grada coreaba su nombre conscientes del gran esfuerzo que el mesías de la permanencia estaba realizando, pero los puntos no llegaban a pesar de que el de Ohio lo intentaba con todas sus fuerzas. Los triples que dieron la salvación no llegarían para dar la primera victoria de la temporada. Un triple de Caupain casi al término del tercer periodo, sumado a la nefasta actuación arbitral casi permite a UCAM Murcia cerrar el tercer periodo por delante en el marcador, pero una última canasta de David Iriarte dejó el 57 a 57 para iniciar los últimos diez minutos de partido.

La temporada no ha hecho nada más que empezar, pero la tensión ya se hace notar en el Palacio de Deportes. Los últimos diez minutos, como ya viene siendo habitual, serían una auténtica batalla. David Kramer peleó un balón endemoniado que lo dejó estampado contra la valla publicitaria, acción que solo se saldó con una falta normal. La revancha la tomó en la siguiente jugada con una canasta que provocó la ovación de las casi 7.00 personas que presenciaron el primer partido de la temporada. Acto seguido, un triple de Cheatham llevó a Covirán al 62-57. Nuevamente los de Pablo Pin lograban ponerse por delante en el marcador y dominar levemente el encuentro, pero seguían sin cerrar el partido.

La igualdad se alargó hasta casi el término del encuentro. A falta de tres minutos para el final, con el 69 a 68 en el luminoso y peleando cada canasta, cada defensa y cada decisión arbitral, la frustración comenzó a notarse en una plantilla rojinegra que se merecía la victoria y que lucharía por ella hasta el final. Amplió distancias Yiftach Ziv desde la línea de personal, pero la última palabra de UCAM no estaba dicha. 71 a 70 y dos minutos para el final. Anotó Ennis para poner el más uno para su equipo. Se la devolvió Felicio desde el tiro libre. 73-72 y llegó la polémica. Los colegiados pitaron una falta de Cheatham en un forcejeo en la zona, pero se acercaron a revisar la acción para comprobar si había una antideportiva previa sobre Pere Tomás. El dictamen fue negativo para Covirán. Se ve que dar un codazo en la cara a un jugador no es antideportiva. Anotó Birgander los dos tiros libres y Hakanson un tiro en suspensión a falta de 26 segundos que ponía el 73 a 76 en el marcador. Tiempo muerto de Pablo Pin. Era hora de sacar toda la artillería, la victoria se escapaba. Una falta sobre Joe Thomasson en su intento de triple dio tres tiros libres al de Ohio. Tres de tres y partido igualado nuevamente. Tuvo la última Ludde Hakanson, pero el destino quería un poco más de este partido no apto para cardíacos.

Golpeó primero Murcia con dos canastas consecutivas ante la pasividad de un Covirán Granada que parecía quedarse sin fuerzas. Pidió tiempo muerto Pablo Pin ante el arranque universitario de 0 a 6. Las gradas del Palacio se apagaron como las ideas de un Covirán que no podía luchar contra cinco jugadores en pista y tres colegiados. Tres tiros libres de Chetham dejaron el colchón de los visitantes en tres puntos. 42 minutos tuvieron que pasar para que el trío arbitral pitase una antideportiva. Felicio anotó los dos tiros libres correspondientes dejando el 81 a 82 en el luminoso. Balón para Thomasson y una falta más. Los puntos desde la línea de personal, esos que tantos quebraderos de cabeza dieron la pasada campaña podían darle el primer triunfo a Covirán Granada esta temporada. Las pulsaciones subían por momentos y don Joe Thomasson decidió recordar viejos tiempos. Aquella canasta a la media vuelta ante Jean Montero en el penúltimo encuentro de la competición ante Real Betis, esa acción que levantó a toda una ciudad, volvió a verse, esta vez en casa para casi sellar el primer triunfo del año. Pero el destino quería jugar un poco más. Una vez más, los de Pablo Pin no lograban cerrar el partido y llegaba la segunda prórroga del encuentro.

Mismo guión. UCAM da el primer paso y a los rojinegros les toca reaccionar. Los galones recayeron sobre un Joe Thomasson que tenía más fe que nadie, pero cuyo juego y acierto era demasiado intermitente. Los fallos desde la línea de personal llegaron cuando menos se esperaba. Ya no quedaban energías, solo se miraba al reloj para acabar con este injusto y agotador encuentro. Tuvo la remontada en sus manos Covirán Granada, pero ya no quedaba gasolina en las piernas. La victoria era para Murcia, así lo había querido el destino o los tres hombres de negro sobre la pista. Sea como fuere, aun no llega la primera victoria, pero llegará.

Ficha del partido:

Covirán Granada: Felicio, Cheathan, Thomasson, Krameer, Ziv - quinteto inicial - Konontsuk, Martínez, Kairys, Díaz, Costa, Tomás, Iriarte.

UCAM Murcia: Sant-Roos, Sleva, Hakanson, Ennis, Birgander - quinteto inicial - Caupein, Radovic, McFadden, Sakho, Diagne, Jelinek.

Parciales: 25-24; 40-39 - descanso - 17-18; 19-19 - prórroga - 9-9; 16-19

Árbitros: Fernando Calatrava, Francisco José Araña y Guillermo Ríos

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 1 de la temporada 23/24 de la ACB disputado en el Palacio de Deportes de Granada con 6.947 espectadores.