Motril como epicentro de la actualidad en Granada. Los medios de comunicación en España arrastran una atávica y malentendida tendencia a la centralización. Para que se entienda de forma meridiana: la centralización per se no es necesariamente perjudicial, pero sí que perpetúa vicios que si no se revisan periódicamente pueden llegar a generar desequilibrio entre los territorios. Por eso, en la España periférica la queja viene por el 'madridcentrismo', mientras que en Andalucía se echa en falta un mayor protagonismo de todo lo que no es Sevilla y, en la nueva política de la simulación en la que nos hallamos, también Málaga.

Pero tanto igual podría decirse de Granada, donde lo que ocurre en la capital es, lógicamente, más sonado por su condición de centro de poder y por la radicación en la ciudad de los grandes medios. Por eso, mirar a las comarcas se hace necesario siempre. Comarcas que, por cierto, también tienen una Catedral, como es el caso de Guadix; una gastronomía y turismos con señas de identidad propios, Baza y el Altiplano; una fuerte pujanza económica en sectores como la agricultura, caso de Loja y Los Montes, o atractivos únicos, como en la Alpujarra.

Y en la Costa Tropical está, además, la única salida al mar de la provincia, el único puerto de este territorio, que debe seguir creciendo, y la segunda ciudad por número de habitantes en Motril, con nada más y nada menos que 60.000. Motril ha sido precisamente el epicentro de la noticia esta semana. Así que recuperando la idea inicial de este boletín, toca mirar a la principal urbe de Granada sin contar la capital.

En un lapso de menos de 24 horas se han producido allí dos grandes noticias. Este jueves, el Parlamento Europeo daba luz verde a la inclusión de la línea ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril en el mapa ferroviario europeo. Se trata de un paso fundamental para la construcción de esta histórica reivindicación de la dársena costera, pues permitirá financiar con fondos europeos una obra que, por su desarrollo y orografía, siempre ha tenido en el coste su principal cortapisa. Y precisamente en Motril, era esta viernes la espeleóloga, aventurera y activista Beatriz Flamini quien batía el récord del mundo de permanencia en una cueva tras un total de 500 días aislada. Una historia increíble que bien merece una lectura pausada y, que hilando fino, bien podría resumir lo que la primera noticia podría significar para toda la Costa Tropical, que quiere salir del aislamiento a la que se la ha sometido históricamente pese a su riqueza y potencialidades.

En el Área Metropolitana de Granada, la actualidad tiene tintes positivos y negativos. En el primer caso, la ampliación de la bonificación en los desplazamientos en los autobuses interurbanos, que pasa de un 50% a un 60%. La otra cara de la moneda la encarna la trama destapada esta semana en el fútbol base del Cinturón, con dos clubes-escuelas de fútbol que estafaban a los padres de menores y jóvenes extranjeros con la falsa promesa de hacerles llegar a la élite. Uno de esos clubes, el Cubillas, tenía un acuerdo de filialidad con el Granada CF, que se la juega este sábado en Los Cármenes ante Las Palmas después de acumular dos derrotas a domicilio en campos relativamente asequibles. La última, ante el Zaragoza.

En el choque ante el cuadro insular, el guardameta rojiblanco Raúl Fernández se reencontrará con uno de sus antiguos equipos. El arquero vasco, que está cuajando una temporada sensacional tras la inesperada lesión de André Ferreira, tuvo a bien atender a GranadaDigital horas antes del partido y coincidiendo además con el Día Internacional del Portero. Tampoco le fue bien al Covirán Granada, que se complica la vida tras una dolorosa derrota en el derbi en casa ante Unicaja. Precisamente en el Palacio de Deportes se disputa hasta el domingo el World Padel Tour.

La penitencia de los dos principales clubes deportivos de la provincia bien podría compararse con la de los nazarenos de la Semana Santa granadina, una de las más prolijas que se recuerdan en los últimos años. Mucho tiene que ver en ello la falta de lluvias, con consecuencias a corto y medio plazo que sí preocupan más. Y es que un verano con sequía no sólo afectaría al consumo, sino también a sectores como la agricultura. La economía también deja dualidades en forma de titulares para Granada durante las últimas semanas. El paro vuelve a bajar, incluso batiendo todos los registros para un mes de marzo de la serie histórica que arrancó en 2005, pero los precios continúan en un preocupante alza motivado en gran medida por el encarecimiento disparado de los alimentos. Y hablando de alimentos: si todavía no lo ha hecho, merece la pena ver la reacción de una 'tiktoker' estadounidense al probar por primera vez la tortilla del Sacromonte sin conocer todos los ingredientes de esta 'sesuda' elaboración de la tradición culinaria de Granada.

En la capital también se cocina la cumbre que reunirá a los principales líderes de la Unión Europea en octubre. Entretanto, siguen los dimes y diretes a cuenta de la Aesia, con el Ayuntamiento de Granada con una hoja de ruta, la Junta de Andalucía con otra distinta y ahora también La Coruña personada como acusación particular. Pese a que argumentos hay de sobra para que Granada albergue la futura Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, lo cierto es que conseguir corregir una decisión de tal calibre adoptada por todo un Gobierno de España es para muchos poco más que un milagro. Aunque para milagro el de Conchita Barrecheguren, la granadina que será beatificada por el Papa Francisco. Lo de la también granadina María Dueñas sí que es de otro mundo. La violinista, de 20 años, fue distinguida este jueves con el Premio Princesa de Girona Artes y Letras 2023. Si todo va bien, en unos años podrá dar un recital en Motril por la mañana y por la tarde-noche hacer lo propio en la ciudad catalana.