Raúl Fernández (Bilbao, 1988) atiende a GranadaDigital con premura, poco después del ensayo del miércoles. "Tenemos 15 minutos", expone ya en el saludo. Le esperan los fisioterapeutas del club para tratarle y la cabeza del guardameta solo piensa en la preparación para el trascendental encuentro frente a Las Palmas. Se le percibe concentrado, imperturbable. Para el bilbaíno, el duelo será especial, "bonito" en sus palabras, por medirse a sus excompañeros, pero de amigos no entiende cuando está bajo los palos, menos aún en el tramo decisivo de la temporada. "Estamos centrados ahora en ser el mejor Granada posible e intentar sacar la mejor de las caras este sábado", incide, "con toda la ilusión de estar entre los dos primeros". "Si se puede quedar primero, mejor", matiza.

El día en que llegó al club rojiblanco por primera vez, apenas era un cachorro que salía de Lezama para terminar de curtirse y, en Los Cármenes, el fútbol profesional era poco menos que una quimera. Era el verano de 2009, poco después de que el equipo se acercara demasiado al borde del precipicio, y se gestaba el gran punto de inflexión en la historia granadinista reciente. Una sobriedad inusitada le otorgó la titularidad frente al experimentado José Juan después de tres jornadas de Liga, condición que cuidó durante buena parte del curso. Celebró el ascenso a Segunda División, pero al curso siguiente regresó al Athletic, por lo que vivió la posterior promoción nazarí, a Primera, como hincha en la distancia. Su carrera, sin embargo, aguardaba un giro tardío que en el pasado mes de julio le devolvió al Granada. Una oportunidad para, en esta ocasión, empujar al cuadro nazarí como guardián de su portería.

Pregunta: Dicen que hay que estar un poco loco para ser portero, aunque a usted se le ve muy sensato y sosegado.

Respuesta: Eso son leyendas, pero sí, puede ser. Para los inicios, hace falta estar un poquito loco, pero bueno. Es lo que se dice. Cada uno tenemos nuestra locura interna que no se conoce.

P.: ¿Es difícil mantener esa compostura, esa calma en partidos de resolución tardía, como los ha habido recientemente, o en aquellos en los que las cosas no salen como se espera, sobre todo cuando hay tanto en juego como en este curso?

R.: Intentamos estar concentrados los 90 o 95 minutos. A veces, viene la ocasión en el minuto uno, o puede ser en el 95. Es complicado, pero para eso trabajamos, para estar concentrados todo el partido y manejar todas las situaciones.

P.: En su primera etapa en Granada ya se presentó como un guardameta serio, sobrio y muy sólido, pese a ser muy joven. ¿Cree que alcanzó pronto esa madurez bajo palos?

R.: Bueno, la madurez se va adquiriendo con experiencias. Después de estar aquí, en Granada, estuve en el Athletic, en el Levante, en Las Palmas, el Mirandés… He ido cogiendo cosas donde he estado, vas aprendiendo situaciones nuevas, estilos de juego, tipos de plantilla y de categoría, porque no es lo mismo Primera que Segunda. Son todo experiencias que me han venido bien y me han hecho ser quien soy ahora.

P.: ¿Qué queda del Raúl Fernández que ascendió aquí a Segunda?

R.: -Ríe- Esa inocencia y esa juventud ya se ha ido perdiendo con los años, como es normal, pero las ganas de trabajar y la ilusión por ser portero siguen intactas. Es lo que nos mueve en el día a día para ir a entrenar, para estar motivado. En ese aspecto, creo que se mantiene la misma actitud en todos los años que llevo jugando.

P.: ¿Qué recuerdos guarda de aquella temporada?

R.: Muy bonitos. También fue complicado, porque eres joven y pasas mucho tiempo solo. En aquella época yo no tenía mujer ni hijas, y es verdad que la soledad es, igual, lo que más te cuesta. Estar lejos de casa, cuando eres tan pequeño… Pero también te hace aprender, estar más tiempo con los compañeros del equipo. Guardo buenas amistades, la relación con la afición… Se consiguió subir a Segunda División y la celebración ha sido de las mejores que he tenido nunca. Ese es el recuerdo más bonito que tengo.

P.: No vivió el posterior ascenso a Primera. ¿Le queda la espinita?

R.: Sí, recuerdo que lo celebré estando de vacaciones. Fue contra el Elche, con gol de Ighalo, creo. Fue emocionante y la verdad es que disfrutamos un montón. Yo estaba con amigos viendo ese partido. Lo que me gustó ver es que el Granada estuviese en Primera División y lo que ha crecido el club. Solo hay que ver dónde estamos ahora -en relación a la Ciudad Deportiva del club- y lo que era entonces. Te hace estar muy feliz por la gente, por la ciudad. Que haya una referencia como el Granada es algo muy bonito.

P.: El camino de vuelta ha sido largo. Muchos equipos, titularidades, suplencias, lesiones… ¿Cuánto cultiva la experiencia a un portero?

R.: Está claro que cuando no juegas es lo más duro. Es lo que te hace estar más nervioso o más preocupado, porque ves que no puedes sacar todo lo que tienes, que no puedes demostrarlo, y van pasando los años, por lo que te genera ansiedad. Al final, eres joven y quieres estar jugando siempre. Hay que entender que el puesto de portero, ya lo sabemos, es complicado, que juegan muchos detalles en las decisiones del entrenador, las edades, los momentos del equipo… Son circunstancias que se pueden dar y lo que he aprendido con el tiempo es a estar siempre bien preparado, que es lo que está en mi mano. Entrenar bien, estar con buena actitud, que el entrenador y los compañeros te vean siempre en buena disposición. Luego, si te toca jugar porque lo decide el míster o porque sucede cualquier circunstancia, te hace estar preparado. Es lo que te hace luego crecer. Va todo de la mano. Tener esa madurez y estar siempre preparado es la clave en un portero.

P.: ¿Cómo se dio su regreso?

R.: En Las Palmas disputé 30 partidos ese año, que jugué bastante, pero en los últimos doce o trece acabó jugando el otro portero. Se cambió de entrenador y, como hablábamos antes, se cambian circunstancias, gustos del técnico, y yo sabía que, a lo mejor, iba a perder esa ventaja para empezar jugando. El club me transmite también que si encuentro alguna salida me van a dejar marchar, y cuando me comunica eso, pensé en Granada, sinceramente -ríe-. Creo que era el sitio adecuado si quería salir. Si no, podría haberme quedado en Las Palmas otro año más. Seguramente hubiera tenido alguna opción de jugar, porque soy un chico trabajador, disciplinado al que le gusta estar preparado, y de ese modo llegan las oportunidades. Pero estaba deseando que el Granada me abriera la puerta para poder venir aquí. Creo que el Granada también estuvo contento de que viniera. Se juntaron las dos cosas y la verdad es que estoy muy feliz.

P.: ¿Es cierto que llamó a su representante para pedirle que hiciera lo posible por que viniera al Granada?

R.: Claro, por eso. Cuando el director deportivo de Las Palmas habló conmigo, lo primero que hice fue llamar a mi representante, y lanzó la caña a todos los contactos que tenía en Granada para ver si había alguna oportunidad. Sé que ellos tenían ya apalabrado el fichaje de un portero y estaban buscando otro tipo de perfil, a lo mejor a alguien un poquito más joven, pero ellos también supieron ver la oportunidad y salió todo bastante sencillo porque las dos partes estábamos contentas de juntarnos.

P.: ¿Por qué tuvo tanto interés en volver?

R.: Porque es una ciudad que ya conocía, conozco lo que ha crecido el club, las instalaciones que tiene, la afición… Creo que es un club más de Primera que de Segunda, aunque ahora estemos aquí. Tenemos esa responsabilidad. Es un proyecto ambicioso, los futbolistas sabemos de esa presión, porque es un club grande dentro de los que hay. A mí me gustan los retos y estar en los equipos ganadores, y creo que el Granada es uno de ellos.

P.: Su posición al comienzo del curso era compleja tras la inversión en André Ferreira. Sin embargo, se ha hecho con el puesto.

R.: Desde el inicio he estado muy contento en el club. Ya sabía que iba a ser difícil, pero siempre doy un buen nivel entrenando, estoy con buena actitud, ayudando a mi compañero cuando le toque jugar a él. Es lo que te da los años, como decíamos. Cuando tienes una experiencia y sabes cómo funciona esto, siempre intentas hacer lo que está en tu mano, que es entrenar duro, con buena actitud, ser un ejemplo para tus compañeros, que también creo que es importante. Luego, si se dan las cosas, estar preparado para aprovechar y seguir disfrutando, que lo que a uno le hace feliz es estar en el campo, lógicamente.

P.: De hecho, ha cumplido el cupo de partidos para renovar con el club, aún con jornadas por delante.

R.: Sí, era una cláusula que creo que había en el contrato, pero tampoco pienso mucho en ello ahora. Mi cabeza está tan centrada en el presente y en lo que nos estamos jugando, que casi no te hace ver las cosas que van sucediendo. Es algo que está ahí y que te hace estar contento, pero, al mismo tiempo, con esa responsabilidad todavía de que quedan siete jornadas y nos queda mucho por jugarnos, así que tampoco estoy muy distraído con eso.

P.: Ha batido el récord de porterías a cero del Granada, lo que no deja de ser un factor diferencial en un equipo que aspira al ascenso directo.

R.: Siempre comento con mis compañeros que los porteros poco pintamos cuando hay muchas porterías a cero. Creo que es más una actitud del equipo, un compromiso en general del grupo. Muchas veces, los porteros dependemos mucho de ellos. Simplemente, hay que estar agradecido con el equipo, porque eso -la estadística- significa que es muy comprometido. Sabemos que es muy importante no encajar para llevar muchos puntos. Hay que intentar volver a esa dinámica para este tramo final, porque va a haber marcadores muy ajustados y eso será una buena referencia siempre.

P.: Estas estadísticas suelen ir acompañadas de una zaga inamovible. Sin embargo, en este Granada hay mucha rotación. ¿Para un portero supone un factor positivo o una dificultad?

R.: Tenemos la suerte de tener una plantilla amplia. Es verdad que ha habido ciertos momentos de mala suerte con lesiones, pero es como que te hagan elegir entre un Porsche y un Ferrari, son coches que funcionan bien. Algunos tienen unas características mejores que otras, pero ya nos vamos conociendo. Víctor tiene unas características, Miguel tiene otras, Ignasi, Cabaco… Son jugadores muy buenos con virtudes distintas. Lo que hay que hacer es aprovechar cada virtud de cada jugador y conocernos, saber qué le cuesta más a uno o qué le cuesta menos para, así, poder hacer las cosas más fáciles.

P.: ¿Cómo ve al equipo en este tramo decisivo del curso?

R.: Estamos en una situación inmejorable. Si nos dicen al principio de temporada que íbamos a estar así, casi lo firmábamos. Está todo por jugarse, con todas las opciones del mundo. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del sábado. Es delante de nuestra gente, que también nos hace falta. En este momento de la Liga, el impulso y el arropo de la gente se echa en falta. Esperemos darles una alegría.

P.: ¿Qué cree que le ha sucedido en las últimas jornadas, en las que el juego se ha atragantado un poco y ha visto reducido su caudal ofensivo?

R.: Hombre, es que es complicado dar el mismo nivel en las 42 jornadas. Intentamos ser lo más regulares posible, pero también hay rivales en contra que hacen bien las cosas y te van conociendo. Son muchos meses trabajando duro y es normal que no todos los partidos salgan perfectos. Ahora, lo que hay que hacer es otra vez volver un poco a los orígenes, a lo que nos ha ido bien, y reforzar eso para, en lo que queda, dar nuestra mejor versión.

P.. ¿Cómo se vive esta regresión desde la portería, cuando ve que el equipo no funciona como debería o surgen despistes que le generan peligro?

R.: Intentamos reajustar todo, desde los entrenamientos, manejar las situaciones que se pueden dar, ver qué es lo que estamos haciendo peor para que no vuelva a suceder. Corregir en el día a día, que para eso sirven los entrenamientos. En los vídeos que vemos con el cuerpo técnico también se aprecian cosas para mejorar. Ahí es donde nosotros tenemos que dar cuenta de las cosas que tenemos que retocar para que el equipo siga avanzando.

P.: Sabe lo que es ascender. ¿Qué debe tener un equipo que quiera hacerlo?

R.: Es fácil y difícil a la vez -sonríe-. Hay que tener calma y cabeza fría, porque se juega con muchas emociones en momentos clave de la Liga. Creo que el equipo está preparado para eso. Tenemos gente veterana y joven, que te aporta esa frescura, y esa unión, ese grupo, creo que es clave. Para conseguirlo, hay que tener un conjunto de todo, pero, si me tengo que quedar con algo, sería un buen grupo, una familia, un buen vestuario en el que los que juegan aportan y los que no, más todavía. Que entre uno u otro y se vea buen nivel es fundamental en Segunda.

P.: ¿Lo ve en este Granada?

R.: Sí.

P.: Los resultados de los rivales directos han sido benévolos con el Granada, pero han convertido el encuentro frente a Las Palmas en una final.

R.: Sí, de aquí al final van a ser todos los partidos muy igualados y hay duelos directos. Intentamos no fijarnos mucho en lo que sucede, pero, cuando pierdes, lógicamente, te fijas más. Está en nuestras manos mejorar nuestro nivel, sacar los puntos si se puede, y en eso estamos centrados ahora, en ser el mejor Granada posible e intentar sacar la mejor de las caras este sábado.

P.: Partido especial, ¿no?

R.: Sí, es un partido bonito. Son muchos compañeros con los que conviví. Tengo amigos, pero, como sabemos todos, dentro del campo, pocos amigos. Lo que nos importa ahora es ganar.

P.: ¿Qué supondría para el vestuario no ascender de forma directa y quedarse en playoff?

R.: No es algo en lo que piense ahora, sinceramente. Nadie piensa ahora en eso. Estamos centrados en el presente y con toda la ilusión de estar entre los dos primeros. Si se puede quedar primero, mejor. En las suposiciones, si tienen que llegar, ya pensaremos.