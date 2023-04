Las cofradías ya plantean mejoras y retos de cara a la Semana Santa de 2024

Granada ya ha dicho adiós a su Semana Santa. Después de años en los que las hermandades han tenido que sufrir un encierro forzado, bien por la pandemia del coronavirus o bien por la lluvia, el 2023 ha regalado a los granadinos y a todas las cofradías una semana de plenitud, pasión y devoción en el que las 32 hermandades de la capital han podido realizar su estación de penitencia con normalidad.

Desde el Domingo de Ramos, hasta el Domingo de Resurrección, las calles de Granada han sido un auténtico hervidero durante ocho días en los que miles de personas han copado cada mínimo espacio de la capital para presenciar la belleza de una Semana Santa de Granada que cada año cobra más importancia y reconocimiento.

Armando Ortiz, presidente de la Federación de Cofradías de Granada, ha apuntado para este medio que este ha sido "un año excepcional". "Desde mi posición de presidente, me tengo que quedar con cada uno de los momentos con las hermandades. Saber que las 32 han podido pedir la venia y que yo he podido otorgársela para que puedan realizar su estación de penitencia ha sido todo un orgullo para mí. Ya no es solo que se realicen estaciones de penitencia esplendorosas, sino todo el trabajo que esto conlleva".

Ortiz ha destacado la plenitud con la que se ha podido vivir esta Semana Santa, gracias a la ausencia de precipitaciones y de incidentes. El único aspecto a resaltar fue el pequeño prendimiento que sufrió el manto de la Virgen del Triunfo al caerle cera de una vela. Ante este pequeño susto que fue solventado con gran rapidez, el presidente de las cofradías ha reconocido que esto demuestra que tienen que "estar preparados siempre" y que deben "prever todo lo que pueda ocurrir". "Por suerte se ha producido antes de la carrera oficial, pero podría haber significado un retraso de la misma. Todo ha podido transcurrir con normalidad, pero sin duda es una demostración de que debemos estar preparados", ha añadido.

Con la mirada puesta en la Semana Santa de 2024

No han pasado ni 24 horas desde que la Semana Santa de 2023 echó el telón y las hermandades ya piensan en los preparativos de cara a la festividad del próximo año. Armando Ortiz ha confirmado que en la semana entrante se reunirá con las cofradías para dialogar sobre todo lo que ha ocurrido en estos últimos días en Granada.

"Se nos presenta un reto muy importante. La Semana Santa de Granada cada vez es más grande y, por lo tanto, la gestión es más compleja. Tenemos que saber que ha funcionado para potenciarlo y ver qué aspectos debemos modificar y mejorar. Uno de los puntos a analizar es el de los cortejos. Este año han sido más grandes que nunca, todas las hermandades han aumentado su número de hermanos en la calle. Esto hace que tengamos que reflexionar sobre los horarios, los recorridos y que nos coordinemos muy bien para la Semana Santa del próximo año", ha comentado.