Granada registra la mayor caída del paro para un mes de marzo de toda la serie histórica

Las cifras de desempleo continúan su particular desescalada en Granada. Los datos del paro hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan un descenso en el número de parados de la provincia de 1.655 personas con respecto a febrero (-2,05%). Se trata de un guarismo histórico, pues supone la mayor bajada en este apartado, tanto en términos absolutos como relativos, para un mes de marzo de toda la serie histórica actual, cuyo registro de datos comenzó en mayo de 2005.

De esta forma, el número total de desempleados en la provincia baja de las 80.000 personas hasta situarse en 79.269, algo que no sucedía desde 2009. El descenso del paro interanual es aún más acentuado, pues 6.261 han salido de las listas del SEPE, lo que supone una caída del 7,32%. Durante los 17 años anteriores, solo en tres ocasiones se mejoró dicho guarismo absoluto en un mes de marzo. Fue en 2014, cuando se redujo el número de desempleados en 7.240 personas, en 2017 (-11.228) y en 2022, en plena recuperación 'post Covid', cuando 18.850 granadinos encontraron trabajo.

Esta estadística corta además una racha de dos meses seguidos con subida del desempleo en la provincia, que en todo 2023 no había visto mejorar sus cifras de parados. La última vez que eso sucedió fue en diciembre de 2022, cuando 3.137 personas salieron de las listas.

Por sectores, servicios es el que acumula el mayor grueso de personas sin trabajo, con 52.282, pero también el que experimenta una mejora más acentuada desde febrero (1.249 parados menos). En este ámbito, le siguen la agricultura (-190), la construcción (-164) y la industria (-126); mientras que crece en 74 unidades el colectivo de personas sin empleo anterior. En términos globales, tras los servicios, es la construcción el sector de la economía más castigado de la provincia, con 7.386 inscritos como demandantes de empleo actualmente. Por delante de la agricultura (6.526) y la industria (3.850). Un total de 9.225 personas que ya aparecían como paradas en febrero continúan en marzo con la búsqueda activa de una oportunidad en el mercado laboral.

En cuanto a la contratación, durante este mes se han realizado en Granada un total de 30.513 contratos. Son 9.604 (-23,94%) menos que en el mismo mes del año 2022 (40.117) y 4.588 (17,70%) más que entonces. Del total de acuerdos laborales de marzo, 16.623 (54,47%) han sido temporales y los restantes (13.890) indefinidos. En cuanto al total de contratos acumulados de 2023 (88.435, 36.725 menos que en 2022, cuando había 125.160), se han suscrito 39.451 acuerdos indefinidos en la provincia de Granada, un 44,61% del total.

Para el nuevo secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, "estos datos reflejan la estabilidad del mercado laboral granadino tras más de un año de implantación de la reforma laboral, cuyo dinamismo se mantiene, a la par que lo hace la calidad del empleo creado, en tanto que el contrato indefinido sigue aumentando su peso mes tras mes".

Gutiérrez considera que "no pueden ocultarse aspectos del mercado laboral granadino que siguen mostrando un comportamiento muy preocupante: el paro de larga duración". El sindicalista ha puesto en solfa la eficacia de las políticas activas de empleo existentes, "algo que la nueva Ley de Empleo aprobada recientemente no va a solucionar, en tanto que no resuelve ninguno de los problemas que tradicionalmente han arrastrado los servicios públicos de empleo, como es la falta de orientadores profesiones que sean capaces de proveer a las personas desempleadas de un itinerario personalizado de inserción en el empleo acorde a sus necesidades".

