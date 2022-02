Si la primera jornada de cuartos no dejó suficientes emociones, Valencia Basket y UCAM Murcia se han encargado de recordar en la tarde de este viernes porqué la Copa del Rey es la mejor competición que tiene el baloncesto español. El primer choque de la segunda jornada de cuartos de final ha dejado dos partes completamente distintas y una final de infarto que ha acabado con la primera sorpresa del campeonato al clasificarse UCAM Murcia para las semifinales.

Ni en los mejores pronósticos se esperaba el arranque de partido que firmó UCAM Murcia. Los de Sito Alonso barrieron desde la línea de triple a un Valencia Basket totalmente irreconocible. Con transiciones rápidas, aprovechando la explosividad de McFadden y Taylor y con una gran actuación de Augusto Lima en la defensa y de Webb III en el tiro exterior, el conjunto murciano dominó de principio a fin el primer cuarto. En la otra cara de la moneda se vio a un plantel taronja desubicado, sin ideas para frenar el vendaval de puntos de los murcianos y dubitativo en cada acción ofensiva.

Con una ventaja de 14 puntos para los de Sito Alonso (14-28), el segundo cuarto fue casi un calco del primero. Jasiel Rivero y Bojan Dubljevic estaban desesperados ante el muro en el que se convirtió la defensa murciana. El juego interior de los de Peñarroya era inexistente. Con el 19-36, el técnico taronja se vio obligado a parar por segunda vez el encuentro, el partido estaba roto. El 2 de 12 en triples estaba condenando a los valencianos a perderle la cara al encuentro. Mientras tanto, Murcia siguió a lo suyo. A falta de 4:30 para el descanso ya ganaban de 20 puntos. Isaiah Taylor fue la representación sobre el parqué del alma y corazón de UCAM Murcia. Al base estadounidense no le importaba si tenía enfrente a jugadores de la talla de Dubljevic o Prepelic, él luchaba contra viento y marea para seguir ampliando la distancia en el marcador. La afición murciana disfrutó de 20 minutos de puro espectáculo y de un baloncesto brillante de los suyos que se marcharon al descanso con 19 puntos de ventaja (33-52).

Parecía que la victoria era más que segura para los de Sito Alonso viendo la primera mitad del encuentro, pero esto es la Copa y hasta que no suena el pitido final todo puede pasar. Valencia Basket regresó del descanso como un equipo totalmente nuevo. Los murcianos asistieron impasibles a la apisonadora en la que se habían convertido los taronjas. Un parcial de 21-0 devolvió la esperando a los valencianos y fue como un nuevo comienzo de partido. No fue hasta el minuto cinco del tercer cuarto que Murcia anotó sus primeros dos puntos. Poco a poco UCAM comenzó a recuperar su esencia de la primera mitad, pero esta vez Valencia no iba a cometer los mismos errores (64-61).

Los finales de infarto se han convertido en algo habitual en esta Copa del Rey de Granada. Cada jugada, cada minuto se volvió una auténtica batalla, cada mínimo detalle podría suponer el pase a semifinales. Prepelic reapareció en el encuentro para convertirse en el héroe que necesitaba Valencia Basket. Todos los triples que no entraron en el primer tiempo sí lo hicieron en el último cuarto. El choque se volvió un intercambio continuo de golpes donde ninguno de los dos equipos lograba romper el partido. Solo quedaban unos pocos segundos de partido cuando Webb III anotó el triple de la victoria. La ilusión pudo con la experiencia y UCAM Murcia ya espera rival en semifinales (83-84).