Ser conscientes de que podemos 'tocar el futuro' de otras personas. Es el segundo de los varios epígrafes con los que el doctor Mario Alonso Puig trata de explicar en sus conferencias la importancia de aprender a ser feliz y también a hacer felices a los demás. Así que tomando de manera cuasiliteral sus enseñanzas, se puede decir que en el Teatro Isabel La Católica 'tocó el futuro' de los 700 asistentes que este miércoles presenciaron la conferencia El desafío de educar hijos felices, impartida en el marco del Foro Attendis Talks, que está organizado por el Colegio Monaita-Mulhacén coincidiendo con el 50 aniversario del Grupo Attendis.

Divulgar el concepto de felicidad y ayudar a los demás a alcanzarla es el objetivo con el que el doctor encara todas y cada una de sus charlas desde que un buen día decidiera colgar la bata de cirujano en Boston y volver a España. A Estados Unidos llegó tras una dilatada carrera forjada ni más ni menos que en los pasillos de Harvard. A partir de 2002 fue abandonando progresivamente su labor como médico para dedicarse al coaching profesional y ejecutivo. Algunas de las empresas más importantes de todo el mundo le han contratado para impartir conferencias en las que es capaz de conectar la ciencia con los sentimientos, uniendo conceptos del ámbito biológico o genético, como la telomerasa, con otros como la afectividad, la compasión o la empatía.

Y esa misma es la base que sustenta la metodología del Grupo Attendis, que en sus diez colegios con veinte sedes repartidas por Andalucía y Extremadura lidera proyectos pioneros como Attendis Preschool. Iniciativas construidas sobre los cimientos de que la felicidad es el único camino para potenciar las mejores capacidades de un niño, y que esa felicidad debe partir de su propia conciencia como ser humano libre para tomar decisiones.

La conferencia de Puig giró sobre varios ejes, como pueden ser conocer la importancia del vínculo afectivo en el desarrollo humano; el ya mencionado de ser conscientes de que podemos 'tocar el futuro' de otras personas; comprender el valor de la escucha, la empatía y la compasión; saber prestar atención así como querer, creer, valorar, desafiar, apoyar y acompañar; educar en valores como eje de una sociedad o liderar para transformar. Valiéndose de los ejemplos de destacados científicos como Elizabeth Blackburn, Hans Selye o el propio Santiago Ramón y Cajal, Alonso Puig se mimetiza con el público haciendo trivial aquello que se cimenta sobre mecanismos biológicos complejos. Y todo aderezado con toques de humor que, en ocasiones, se convierten en auténticas carcajadas derivadas en ovación.

Éxito organizativo

El éxito de la organización fue total, y quedó ratificado por el hecho de que más de 400 personas se quedaran en lista a la espera de obtener entrada, como destacó Juan de Dios Jerónimo, jefe de informativos de Cadena Cope Granada y presentador del evento. El periodista es un ejemplo de los "seres humanos transformadores" que Attendis trata de que se autodescubran en sus aulas a lo largo de toda una vida académica, pues, no en vano, fue alumno de la undécima promoción de la sede Mulhacén.

El 'fenómeno Mario Alonso' arrastra a su paso una legión de fans. Acumula 2,5 millones de entradas en Google y cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y, aunque con él la expectativa es alta, el personaje, lejos de apagarse, brilla sobre el escenario. Él lo achaca a un factor: "No salgo a brillar, porque a tu público no le puedes tener miedo". A su eminente trayectoria médica en algunos de los mejores hospitales del mundo hay que añadirle su enorme capacidad comunicativa.

De voz robusta, grave, y con matices que le permitirían ser actor de doblaje, maneja a la perfección el timbre y la modulación. Acomoda el tono al nivel de solemnidad que cada pasaje que recrea sugiere. Tiene presencia, es esbelto, y sobre el escenario maneja los tempos y el movimiento de la mejor forma. Las conferencias las acompaña de unas diapositivas muy simples. Lo justo para ilustrar lo que dice sin que lo visual reste protagonismo a su despliegue de conocimientos y capacidades. Lo más sorprendente es que, con estas mimbres, cualquier podría pensar que el envoltorio no permite ver el contenido. Lo cierto es que la charla va de menos a más. Consigue abrir a la mente realidades que, no por evidentes, dejan de estar ocultas en el día a día de cualquier estresado ciudadano occidental.

Alonso Puig explicó el porqué científico del vínculo existente entre la falta de cariño durante la infancia y conductas como la desmotivación, la violencia o incluso la ineptitud para realizar determinadas tareas durante esta etapa de la vida. "El vínculo afectivo lo nota el cuerpo hasta a nivel genético", formuló. Entre chascarrillos, expuso la paradoja del padre que regaña a su hijo por mentir pero le dice que comunique que no está cuando alguien le llama por teléfono. En este punto se detuvo y reprodujo una supuesta conversación con su hijo: "Papá, tú que le hablas a los padres, diles que hablen menos y escuchen más", le dijo el pequeño. "¿Eso lo dices por mí?", le habría replicado. Su estilo camina a caballo entre la ponencia técnica, el coaching y una suerte de stand up comedy o monólogo abordado desde perspectivas serias.

"Poner el foco en el potencial y no en el performance"

Minutos antes de la conferencia, Mario Alonso Puig pasó por el photocall del evento, en el recibidor del Isabel La Católica, donde atendió a GranadaDigital. A juicio del doctor, "nuestra sociedad está demasiado polarizada en el tener y no en el ser. El ser es lo que nos da la felicidad, nuestra dimensión más profunda y nuestra esencia más auténtica. Y a mí me parece de una importancia extraordinaria". "Es curioso observar cómo vamos ganando en bienestar, pero no da la sensación de que se vaya ganando en felicidad. De alguna manera estamos errando el tiro, fallando en nuestra forma de concebir cuál es el camino a través del cual un ser humano alcanza su plenitud. Ser feliz no está en absoluto en contradicción con obtener buenos resultados, en generar abundancia. Es la experiencia de estar a gusto en tu piel y estar a gusto con la vida", expuso.

Para el cirujano, "el foco hay que ponerlo en distintos sitios". Y el primero sería "fijarse más en el potencial que en el performance". "El performance es lo que las personas expresamos, a lo mejor las notas que sacamos, y el potencial, lo que podríamos expresar si nos sintiéramos realmente capaces de hacer frente a los desafíos: si mejorara nuestra autoestima, se transformara nuestro autoconcepto y fuéramos conscientes de nuestra verdadera grandeza", manifestó. Ese potencial, prosiguió, pasa por "no desechar a nadie porque sus resultados no son adecuados. Intentar entender cómo favorecer que esa persona se sienta serena, ilusionada y capaz".

De otro lado, reclamó poner el acento en "un tema muy importante como es el vínculo afectivo". "Pertenecemos a una cultura bastante analfabeta desde el punto de vista emocional. Le hemos dado un peso enorme a todo lo que es cognitivo e intelectual y muy poco valor a lo afectivo y lo emocional", lamentó. Alonso Puig sostuvo que, cuando se estudia Neurociencias, "se comprende perfectamente cómo el mundo cognitivo, intelectual, está íntimamente conectado con el mundo emocional". "Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Poner en valor lo que un alumno siente y está percibiendo es de una enorme importancia. Porque cuando esa inspiración e ilusión existen, realmente empiezan a aflorar talentos que previamente parecía que no existían. Y no porque no existieran en el mundo real, sino porque sencillamente estaban dormidos", agregó al respecto.

En relación a lo anterior, el prestigio conferenciante consideró "ante todo, una noticia excepcional" la iniciativa puesta en marcha por el Colegio Monaita-Mulhacén y Grupo Attendis: "Que el Colegio Monaita-Mulhacén haya apostado por generar una educación en la que se pone en valor hacer a los niños felices, o por lo menos que descubran dónde está la verdadera felicidad, me parece un acierto. Es una apuesta realmente interesante y que, lógicamente, va a dejar un impacto en el corazón de esos niños. Albert Einstein, un hombre muy conocido en su dimensión física, y a veces ignorado en su dimensión metafísica, decía que el problema del ser humano no estaba en la bomba atómica, sino en su corazón. Todo lo que sea reconectar al ser humano con su corazón, con ese descubrimiento de que ya somos felices pero no lo sabemos, me parece una cosa extraordinaria".

50 años con el reto de formar en valores

También hubo palabras de agradecimiento por parte de José María de Andrés y Rosa Serrano, directores de Monaita y Mulhacén, respectivamente. De Andrés destacó el "gran equipo de profesores y personal no docente" que hacen posible la experiencia Attendis en Granada. "Las familias nos dan lo que más quieren, que son sus hijos, y para poder atenderlos de la mejor manera necesitamos la excelencia académica", sintetizó. Esa experiencia se traduce en "los mejores profesores, unos grandísimos profesionales que en los tiempos que corren han sabido formar continuamente. Hay una gran formación continua por parte de todos los profesores y nos estamos adaptando a todas las necesidades del mundo".

Por su parte, Serrano puso en valor el hecho de que Attendis pueda conmemorar sus bodas de oro como referente en la enseñanza y la oferta educativa. "Cincuenta años no solo es medio siglo en el que ayudamos a las familias a educar a sus hijos. No solamente nos importa la excelencia académica, sino hacer de todos los alumnos personas íntegras que ayuden en el futuro a transformar la sociedad para que se pueda hacer un mundo más pacífico y más justo. Son 50 años que queremos celebrar por todo lo alto. Grupo Attendis tiene 20 colegios en Andalucía y Extremadura. Monaita-Mulhacén son las dos sedes de aquí de Granada y vamos a la avanzadilla porque fuimos los segundos que se fundaron dentro del grupo", subrayó.

Una experiencia compartida por padres como Isabel y Enrique, cuyo hijo, Álvaro, cursa PEP 2, uno de los cursos en los que se divide el programa del Bachillerato Internacional, que únicamente oferta en Granada Monaita-Mulhacén. "Aparte del Bachillerato Internacional, que es una pasada; de tener un C1 en Cambridge cuando acaban el colegio o las notas de Selectividad que les avalan, una de las cosas que más nos movió a que Álvaro entrase en Monaita-Mulhacén fue los valores que aportan a las familias, la felicidad", adelantaba Isabel. En la misma línea, su marido Enrique apuntaba a "la tranquilidad que nos da que eduquen en el valor de la felicidad. Tener la tranquilidad de que están en el colegio y que es una prolongación de nuestra casa. Nos sentimos en familia con ellos y, aparte de toda la formación académica que tiene, esa tranquilidad para nosotros es un lujo".

Y es que como bien definió Mario Alonso Puig: "La felicidad no son momentos. Es el estado del ser. En momentos de desafío, bajas un poco pero no te hundes".