El rock and roll conquista la Alhambra

Mike Scott, el mítico fundador, vocalista y cantante de The Waterboys, había avisado en sus declaraciones a diferentes medios de comunicación antes de aterrizar en Granada que la banda escocesa iba a plantear en el Teatro del Generalife un rock and roll a toda velocidad, y que su directo es uno de los mejores del mundo. No le faltaba razón. Anoche, el ciclo 1001 Músicas–CaixaBank tuvo la fortuna de acoger uno de los tres únicos conciertos que este gran grupo británico da este 2022 en España.

La noche resultó especial e inolvidable para los que estuvieron presentes en el recinto monumental de la Alhambra. The Waterboys se ha ganado a pulso la reputación, fama y prestigio con el que han sido etiquetados e hicieron vibrar al público a base de una mezcla de canciones presentes y pasadas, con todos los estilos con los que Mike Scott se ha visto influenciado en sus tres décadas de carrera musical.

The Waterboys presentó su último trabajo, All souls hill, publicado esta primavera, pero no faltaron sus temas más conocidos.

El público, en su mayoría de habla inglesa, alababa con entrega cada canción que el grupo interpretaba. También pudieron escucharse algunos vítores de "¡vamos, Miguel", invitando a la banda a seguir manteniendo la velocidad majestuosa de su directo, haciendo gala de que el grupo también ha dejado su poso entre el respetable local.

Demostraron una vez más que el rock and roll clásico sigue de moda. Con su sempiterno gorro de cowboy, Mike Scott abrió su show con Where the action lives, dejando claro desde el primer acorde y por si alguien lo dudaba, de que iba a tratarse de una noche que nunca iban a olvidar.

Clásicos como The whole of the moon, invocando a una tímida luna que no acababa de dejarse mostrar o Fisherman's blues, con la que se despidieron de sus fieles seguidores, pusieron en pie a todos los asistentes al unísono, que coreaban y bailaban con auténtico placer las eternas letras del repertorio de los escoceses.

El ciclo finaliza el próximo fin de semana con los conciertos de Vanesa Martín (23 de septiembre), para el que se han agotado todas las entradas, y Crystal Fighters (24 de septiembre).