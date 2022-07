Mike Scott: “The Waterboys es una de las mejores bandas del mundo para ver en directo”

El ciclo ‘1001 Músicas - Caixabank´, perteneciente a ‘Septiembre en el Generalife’, cuenta este año con un atractivo cartel de gran calidad y prestigio, además de una variedad para satisfacer a todos los gustos musicales. Pablo Alborán, Texas, Juan Perro, Vanesa Martín, Los Planetas, Mon Laferte, Crystal Fighters o The Waterboys forman un elenco de nombres dignos de un gran escenario, como es el Teatro del Generalife. Precisamente, The Waterboys, mítica banda escocesa de folk rock, y que ha sido versionada por Prince, The Killers o U2, entre otros, es uno de los grandes alicientes con que cuenta esta edición del ciclo. El grupo, que actuará el 17 de septiembre, está liderado por el brillante guitarrista y vocalista Mike Scott, con quien GranadaDigital ha tenido la oportunidad de mantener una charla para conocer sus impresiones de cara al concierto que ofrecer en el recinto monumental de la Alhambra.

Scott confiesa que nunca ha estado en Granada y que no tiene referencias de la ciudad ni del lugar en el que va a actuar. “Será todo un descubrimiento”, dice, aunque al recibir más reseñas de la Alhambra se muestra gratamente sorprendido. “Suena fantástico”, añade e incide en que “me encanta visitar España”.

Eso sí, dado el lugar, Scott reconoce inspiración flamenca en su música, aunque “no podría hablar de una inspiración específica, pero los ritmos de la rumba española han influido en la música de The Waterboys en el pasado”, puntualiza.

Una música que no le gusta etiquetar ni encasillar. De hecho, la calificación de grupo folk rock que se utiliza para la banda él siempre la ha odiado ya que “hacemos mucho más que eso”, según ha manifestado siempre. El músico escocés prefiere los términos ‘rock and roll’ o ‘soul’ como estilo definitorio, aunque en su música ha habido inspiraciones de todo tipo: psicodélica, punk rock, folk, hip-hop, urbana... “Actualmente -afirma Scott- estoy atravesando un periodo de colaboración, me encuentro escribiendo junto a otras personas, y lo estoy disfrutando mucho. Me gusta la música que escribo solo, por supuesto, pero a veces me llego a aburrir un poco de mi estilo de guitarra y de mis propios acordes. Y disfruto escribiendo con otra gente, así que algunos de los miembros de mi banda son muy buenos coautores, pero también escribo con gente de fuera de la banda. Y creo que esto mantiene la música muy fresca”.

De hecho, como el artista prolífico que siempre ha sido, adelanta que “estoy trabajando en el siguiente álbum de The Waterboys ahora mismo. Es una mezcla de estilos, un trabajo muy diferente y, además, es un álbum que cuenta una historia. Todavía no puedo decir sobre qué trata esa historia, pero es un álbum hermoso”.

Un buen directo

Uno de los aspectos que los críticos siempre han destacado como más positivos del grupo escocés ha sido su magnífico directo. “Para un buen concierto se necesita una banda que toque bien y se necesita un público que responda ante ello e, idealmente, un público que se emocione de verdad. Y en España siempre lo tenemos”.

Además, tras más de 36 años de trayectoria, confiesa que todavía subirse a un escenario “es muy emocionante. Nunca sé del todo qué es lo que va a ocurrir y subir a un escenario es una de las experiencias más mágicas de mi vida. Siempre lo es”.

En Granada anuncia que tiene la intención de tocar “una mezcla de canciones antiguas y nuevas. Todavía estoy desarrollando el repertorio para este verano. Hemos tenido algunos cambios en la alineación del grupo así que aún estamos haciendo pruebas con el setlist, pero será una mezcla”.

Lo que tiene claro Mike Scott es que, toquen las canciones que toquen, los granadinos disfrutarán porque “The Waterboys es una de las mejores bandas del mundo para ver en directo y siempre tocamos con toda nuestra alma. Cada concierto cambia de una ocasión a otra, es una experiencia y actuación muy auténtica. Así que no somos como otros grupos, no tocamos las canciones del mismo modo cada noche, siempre cambiamos algo, y yo siempre estoy abierto a la inspiración que llega en el momento. Por lo que si la gente quiere ver una verdadera banda en vivo que arriesga, improvisa con facilidad… Esas cosas que otros grupos no hacen, entonces deben venir a ver a The Waterboys”.

Anunciaban los organizadores del ciclo que escuchar The whole on the Moon con la luna como telón de fondo en un escenario único como el Generalife va a ser un absoluto privilegio. Y, efectivamente, basta con escuchar las palabras de Mike Scott para aventurar que será algo digno de ver.