El Cautivo ilumina un Domingo de Ramos con cuatro pasos sin procesionar

Domingo de Ramos con sabor agridulce en Granada. Las previsiones de lluvia acompañadas por barro debido a la calima que se cernía sobre la ciudad llevaron a cuatro de las cinco hermandades que debía procesionar en la primera jornada de la Semana Santa de 2024 a mantenerse en sus templos para evitar los posibles daños que las precipitaciones podrían ocasionar en los pasos. Solo el Cautivo apostó por recortar parte de su corrido y ofrecer a los granadinos su estación de penitencia, una procesión que iluminó un Domingo de Ramos demasiado gris.

La Borriquilla

Ilusión y tensión a parte iguales. Así comenzaba el Domingo de Ramos en Granada. Las miradas se fijaban con cierta continuidad en el cielo, deseando que las gotas de lluvia no hicieran acto de presencia permitiendo así una inauguración de la Semana Santa como la ciudad merece. La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquilla esperó hasta el último momento para tomar la decisión que marcaría o no el inicio de su estación de penitencia. El inicio de la procesión estaba marcado a las 16:15 horas, una salida que se retrasaba cada vez un poco más. Una espera que mantenía la ilusión entre todos los granadinos que abarrotaban la calle Elvira.

No fue hasta las 16:30 horas cuando se confirmó la peor de las noticias. La Borriquilla no saldría a la calle. Las previsiones meteorológicas marcaban el inicio de las precipitaciones para las 18:00 horas, una lluvia que vendría acompañada de barro. Esta circunstancia llevó a la Junta de Gobierno a cancelar la estación de penitencia para proteger no solo al paso de La Borriquilla, sino también a su "capital humano". Lágrimas y miradas de incomprensión contemplando un cielo despejado solo empañado por una calima que privó a Granada de su inicio soñado de la Semana Santa.

Maravillas y Santa Cena

Con la cancelación de la estación de penitencia de la Borriquilla, el Cautivo, la Santa Cena y las Maravillas eran las siguientes Hermandades en tomar el testigo de mirar al cielo y tomar la difícil decisión entre salir a la calle y arriesgarse a esa maldita lluvia con barro o quedarse en su templo y, con resignación, tener que esperar a la Semana Santa del próximo año. La hora de su salida se acercaba y los pasos no daban señales de asomar a la puerta de sus templos. Maravillas y Cena retrasaron 15 minutos su estación de penitencia, a la espera de que las previsiones meteorológicas mejorasen. Sin embargo, todos sus deseos fueron denegados.

Ambas Juntas de Gobierno tomaron la dolorosa decisión de retener sus pasos y cancelar su estación de penitencia. Las procesiones no saldrían a la calle. En el caso de la Santa Cena, la decisión de no salir se tomó, principalmente por la reciente restauración de su palio. Arriesgar tanto trabajo ante la probabilidad de lluvia y, sobre todo, el barro que la calima podría dejar si caían algunas gotas era demasiado peligroso para la integridad del paso. La ilusión por volver a procesionar por las calles de Granada dio paso a los abrazos y las lágrimas en Santo Domingo y en la Iglesia de San Pedro y San Pablo. El Domingo de Ramos comenzaba a tornarse demasiado gris.

El Cautivo

Mientras la Borriquilla, la Santa Cena y las Maravillas aguardaban en sus templos, el Cautivo rompió con un Domingo de Ramos triste al tomar la valiente decisión de salir a la calle, eso sí recortando su recorrido. Los granadinos comenzaron a agolparse en la Plaza de las Pasiegas cerca de las 18:00 horas esperando un milagro que les permitiese disfrutar de al menos un paso en este primer día de la Semana Santa. La decisión se hizo esperar, pero finalmente, el Cautivo pisaría las calles de Granada. La banda comenzó a entonar sus primeras notas arracando el aplauso de los presentes. Al fin había comenzado la Semana Santa en Granada.

Con un recorrido poco habitual, pasando por Marqués de Gerona, Jáudenes y Paz para, posteriormente, encarar Puentezuelas, el Cautivo iluminó un Domingo de Ramos demasiado gris. Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación llenaron de pasión un centro de la ciudad repleto de granadinos deseosos de disfrutar de su esperado primer día de Semana Santa. La procesión transcurrió con normalidad hasta llegadas las 21:00 horas, momento en el que la lluvia hizo acto de presencia. En cuestión de pocos minutos, el nerviosismo se apoderó de la Hermandad de El Cautivo que se armó de valentía para continuar con su estación de penitencia y acabar lo antes posible su paso por la Carrera Oficial, ubicación en la que justo empezó a llover. La imagen de Jesús Cautivo sin su corona y con una capa negra quedará para siempre grabada en la memoria de los granadinos, pero también el valor que el cortejo, capataces y, sobre todo, costaleros tuvieron para continuar con su procesión y resguardar su paso lo antes posible entre los aplausos y vítores de los granadinos que quisieron acompañar a la hermandad en este acto de honor y valentía.

El Despojado

Con la salida del Cautivo, la ilusión por ver a un segundo paso realizando su estación de penitencia aumentó conforme se acercaba el turno de El Despojado. Sobre las 18:30 horas, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista. Parroquia de San Emilio se reunía para tomar una decisión con las previsiones meteorológicas en la mano. Una parte de la ciudad vivía su único momento de pasión de este Domingo de Ramos, mientras que la otra recibía la triste noticia, a las 19:05 horas, justo cuando las puertas de la Parroquia de San Emilio debían abrirse, de que el Despojado sería el cuarto paso que este Domingo de Ramos no pisaría la calle.