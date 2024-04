La lluvia ha sido la triste protagonista de una Semana Santa de Granada 2024 marcada por la continua suspensión de pasos. De las 32 cofradías y 34 procesiones, únicamente diez terminaron saliendo a la calle. Un balance negativo que ha dejado un reguero de tristeza y lágrimas en casi todas las iglesias y casas de hermandad de Granada.

No en vano, según datos facilitados a GranadaDigital por la Real Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Granada, se trata del peor año reciente en cuanto a salidas de desfiles procesionales, lo que pone de relieve la magnitud producida por el elevado número de suspensiones. Y es que hace diecisiete años, en 2007, la lluvia permitió que once hermandades y cortejos realizaran su estación de penitencia en la calle, y además de manera más espaciada. Es decir, sin tantas jornadas seguidas con suspensiones.

Para Armando Ortiz, presidente de la Federación de Cofradías, "diez procesiones de treinta y cuatro haciendo estación de penitencia en la calle constatan que ha sido una Semana Santa absolutamente atípica". "No era previsible, pero sí entraba en nuestros planes, aunque este año es verdad que ha sido algo excepcional", explica. Ortiz mostraba así su "tristeza y desolación" porque "es verdad que prepararse para hacer su culto externo más importante no es la única actividad que las hermandades realizan a lo largo del año, pero sí que cada vez va dejando un poso más amargo la suspensión de las procesiones".

Pese al desasosiego, el presidente de las cofradías recuerda que "se han realizado en sus templos algún acto y han podido vivir en hermandad todos esos momentos que siempre son difíciles". "No recuerdo un año con tantos días de lluvia seguidos. En 2007 salieron once hermandades y además no hubo tantos días consecutivos, sino que fueron salteados. Una semana así nunca se había dado excepto en 2020 y 2021 por la pandemia", apunta finalmente.

Ortiz aprovecha la ocasión para "felicitar a todas las hermandades". "A las que han salido y a las que no porque todas lo han hecho considerando que era lo que tenían que hacer. Todas absolutamente tenían más que preparadas sus estaciones de penitencia y han venido trabajando este año y los anteriores. Tenemos que estar llenos de orgullo por las grandes hermandades que tenemos y pedirles que sigan trabajando", consideraba.

El presidente de la Federación defiende la decisión de Las Chías de suspender su estación de penitencia pese al buen tiempo del Viernes Santo: "Habría tenido para ellos la peor de las consecuencias. La previsión era que había posibilidad de lluvia durante la tarde, pero que se incrementaba mucho a las diez de la noche. Luego se retrasó a las once. En el momento en que empezó a caer la lluvia por la noche, le habría quedado aproximadamente una hora de recorrido. Era la hermandad que salía más tarde y, por tanto, también la que se encerraba más tarde. Hay que recordar que todas las demás tuvieron que acelerar mucho su paso el viernes".

Y, en el extremo opuesto, también aplaude la valentía de El Cautivo para desafiar a las inclemencias meteorológicas el Domingo de Ramos, cuando ninguna de las otras cinco congregaciones se atrevió a salir: "El Cautivo decidió ponerse en la calle. Consideraron que podían hacerlo y lo hicieron. Todos sabemos que esa es una decisión que adopta cada hermandad según los partes que se le facilitan. Tenemos que respetar la decisión de cada una de las hermandades, que son soberanas. Te puedes equivocar por exceso o por defecto y es una decisión es muy compleja, no es fácil. Yo me he visto en esa situación como hermano mayor y no se lo aconsejaría a nadie".

La facturación cae un 70% en "la peor Semana Santa" de la Costa Tropical

Por si lo anterior fuera poco, el mal tiempo también ha estado detrás de la cancelación de reservas de última hora en la planta hotelera de la capital, con el consiguiente perjuicio para el sector servicios. Por si esto fuera poco, el temporal también ha vuelto a mermar el estado de las playas de la Costa Tropical de Granada, cuyos establecimientos de hospedaje también se han visto resentidos por el temporal de lluvia y viento. No le ha ido mejor a Sierra Nevada, que ha registrado varias jornadas de cierre o de apertura bajo mínimos pese a las nevadas de los últimos días.

Respecto a lo primero, Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, una de las principales patronales turísticas en el litoral, cifraba a última hora de este domingo en "alrededor del 70% la bajada de la venta y facturación" respecto a 2023. Un porcentaje de ocupación que hace de esta Semana Santa "la peor desde que tenemos datos". "Es difícil evaluar cómo nos afectará a lo largo del año. Estábamos totalmente preparados. Las perspectivas que teníamos eran muy altas y no se han alcanzado ni por asomo", aseguraba con preocupación.

Con todo, Trujillo trataba de ver el vaso medio lleno para sacar una lectura optimista: "Es verdad que ha tenido su parte positiva, que ha sido la cantidad de agua que ha caído, algo muy bueno para el sector turístico. Estamos tristes, pero valorando la parte positiva que ha sido esa lluvia que ha caído y que a largo plazo nos va a beneficiar también".