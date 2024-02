Los agricultores han vuelto a la carga en Granada antes de lo previsto. El campo ha retomado a primera hora de este martes las movilizaciones con una nueva oleada de protestas de los tractoristas en la A-92, lo que ha obligado a la DGT a cortar el tráfico a la altura de Láchar.

Aunque la fecha señalada en el calendario era la de este miércoles, cuando estaba programada la tractorada convocada por las organizaciones agrarias, algunos trabajadores se han echado a la carretera desde primera hora de este miércoles. Eso ha obligado a la Guardia Civil a cortar el tráfico, ya restablecido en ambos sentidos y sin retenciones, como ha podido constatar este periódico.

Las organizaciones agrarias han informado de que las protestas convocadas para este miércoles "no deben influir en la circulación de Granada". Así lo expresaba el secretario general de Asaja Granada, Manuel del Pino, en declaraciones a GranadaDigital. Los agricultores granadinos que participen en las concentraciones en Guarromán y en Motril no se desplazarán en caravana, por lo que su movimiento no afectará al tráfico en la GR-30.

Este miércoles será el punto de partido de un notable calendario de protestas por parte de las organizaciones agrarias granadinas. Su cita más relevante será el 14 de marzo, cuando la capital acogerá una tractorada.