Renta 4 Banco analiza la economía actual marcada por los tipos altos y el bajo rendimiento

La Cámara de Comercio de Granada ha acogido un año más la tradicional conferencia de Renta 4 Banco para analizar la situación actual de los mercados financieros y la economía en este inicio de 2024. Bajo el título de 'Economía y mercados financieros en 2024: Buscando un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos y bajo rendimiento', el presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Ureta, ha desgranado las sensaciones actuales de los mercados y los cuatro procesos que están configurando la economía “post Covid”.

La conferencia tiene como objetivo trasladar a todos los granadinos "nuestra visión de la economía a principios de año", como el propio Ureta explica, y una forma de "acercar la realidad de los mercados financieros, del mercado bursátil y las perspectivas para este 2024, así como para dar ideas de ahorro e inversión para perfiles conservadores e inversores más tolerantes al riesgo", como señala Carlos Bocanegra, director de Renta 4 Banco en Granada.

Ureta ha comenzado su ponencia explicando que la expectativa de "una bajada de los tipos de interés ha generado un sentimiento inversor muy positivo", algo que contrarresta con el "pesimismo que dominaba hace un año". En 2023, "ha bajado la inflación a niveles del 3%, algo que permite a los bancos centrales bajar los tipos de interés. La economía volverá a despejar ya que el aterrizaje suave de la misma ya se ha producido. Esto es lo que piensan los mercados financieros, pero es una visión poco acertada ya que se basa en extrapolar los modelos del siglo XX a una economía post pandemia".

El presidente de Renta 4 Banco también ha señalado que la "economía está entrando en una etapa de innovación disruptiva permanente, como es el caso de la inteligencia artificial. La economía está entrando en otro tipo de proceso porque el sistema bancario y financiero está capitalizado. No hacen falta grandes reconversiones industriales".

Ureta espera un 2024 como un año de "mayor normalización" donde la economía pasará a la llamada forma 'K': parte de la economía "crecerá muchísimo, mientras otros decrecerán también muchísimo". Además, se han analizado los cuatro procesos que están configurando la economía post pandemia del Coronavirus y cómo estos procesos están creando una economía de bajo crecimiento, eso sí positiva.

Por último, Juan Carlos Ureta ha hablado sobre las consecuencias que todos estos factores tendrán en los mercados financieros, haciendo especial hincapié en el año que acaba de comenzar, así como las implicaciones para la selección de activos en las diferentes carteras de inversión.

Con este, ya son 26 los años que Renta 4 Banco trata de arrojar luz a la situación económica del momento, además de ayudar a los granadinos a "tener acceso a un servicio de inversión personalizado y que permite tener una mayor rentabilidad en función del perfil del inversor para así conseguir los objetivos de ahorro e inversión. También cada vez más cercano a las empresas, con asesoramiento para el acceso al mercado de capitales, a la bolsa o a la emisión de bonos de deudas, entre otros", explica Carlos Bocanegra.

Renta 4 Banco sigue creciendo año a año, aunque siempre con pies de plomo. "Nacimos en el año 86 y no ha habido un solo año en el que no haya tenido un crecimiento. Esto se consigue si el cliente está contento, por eso no nos marcamos grandes objetivos. Sabemos que si las cosas se hacen bien, el crecimiento viene solo".