Carta abierta de un profesor a la dirección y al cuerpo docente de colegios e institutos de Granada

A la atención del centro y su equipo. Me llamo Alberto y soy profesor de matemáticas, física y dibujo técnico entre otras asignaturas. Tengo 27 años y llevo 10 dando clase de apoyo a cientos de niños de todos los colegios e institutos de Granada.

A medida que avanzan los años percibo con asombro como cada vez son más los alumnos y alumnas con problemas derivados de la atención y la concentración, como cada vez más son los niños y niñas con problemas de adicción a los smartphones y, sorprendentemente, cada vez menos saben manejar un ordenador, lo que es vital de cara al futuro laboral. El claustro de profesores de la academia coincidimos en el mismo motivo: los móviles, las redes sociales y la adicción a cualquier aplicación o juego de los teléfonos.

Desde la llegada del Covid hemos vivido en primera persona en la academia el proceso de informatización de los centros reglados. A grandes problemas, grandes soluciones. Genial. Se dejaron de hacer trabajos a mano para hacerlos en el móvil. Se dejaron de tomar apuntes a mano para hacerlos con el móvil. Se dejaron de anotar los deberes en las agendas para anotarlos en el móvil y se dejaron de entregar trabajos en papel para entregarlos escaneados a través de plataformas digitales que requieren el uso del móvil.

Y yo me pregunto, ahora que no hay Covid, ¿por qué seguimos con estas dinámicas? ¿Qué beneficio tiene el teléfono móvil para los estudiantes más allá del ahorro de papel? Las excusas de "profe, es que tengo que mirar classroom" o "la seño me ha dicho que le haga foto a los deberes y los suba a classroom" no sirven para otra cosa más que para incentivar el uso de los móviles. ¿Qué autoridad me queda a mi cuando les pido a los estudiantes que no cojan los móviles y me dicen que sus profesores de los institutos así se lo piden? Yo les respondo: ninguna autoridad.

Aprovechan las circunstancias para hacer fotos, vídeos, tiktoks, ver instagram, whatsapp, jugar a juegos y una infinidad de distracciones que impiden un desarrollo adecuado de las clases. Vemos día a día el deterioro en la atención, la falta de tolerancia a la frustración, la necesidad de inmediatez, etc. que influyen negativamente en el desarrollo cognitivo y en el aprendizaje de los alumnos y alumnas.

Es fundamental que con sus edades desarrollen el manejo de sus manos, del lápiz y del bolígrafo, la ideación y la creatividad con cartulinas y otros materiales, es muy importante que se fomente el trabajo real y no virtual.

A veces yo también me frustro, y pienso que esto no tiene arreglo ya, que vamos tarde. A veces tengo esperanza y confío en que se revierta la situación, que volvamos al lápiz, al papel y a las agendas. A veces confío en que volveremos al mundo real. Estamos a tiempo.

Alberto López