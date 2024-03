Bilbao Basket, un barco sin timón ofensivo ni capitán

El Bilbao Basket no es el rival más peligroso que le podía tocar ahora mismo a Covirán Granada. Aunque los MIB llegan al Palacio de Deportes con el average ganado (tan solo un punto) tras ganar en el encuentro de la primera vuelta por 94 a 93, la situación que arrastran los de Jaume Ponsarnau los convierten en un rival más que asequible para confirmar el cambio de dinámica rojinegra.

El conjunto vasco es duodécimo en la clasificación con 9 victorias y 14 derrotas, empatado con Casademont Zaragoza y Girona con el mismo balance. Aunque la distancia con los granadinos sea de tres triunfos, las sensaciones de los 'Hombres de Negro' hacen que su final de temporada se antoje más angustioso de lo esperado. Y es que Bilbao Basket, a priori, no debería estar en esta situación. Su inicio de liga fue brillante. Cuatro triunfos en las primeras cinco jornadas, siendo una de estas victorias ante Covirán Granada, precisamente la última antes de entrar en una mala racha de seis derrotas consecutivas que los pondrían en serios aprietos. En las últimas once jornadas, los de Ponsarnau han sumado cinco triunfos. Un goteo de partidos ganados que les otorga cierta "tranquilidad", pero que no termina de enmascarar los problemas que presenta el equipo.

Bilbao Basket se apaga por momentos, ejemplo de ello fue la derrota que sufrió el pasado miércoles en la FIBA Europe Cup ante el Legia Varsovia por 83 a 64. Una derrota no solo dolorosa por cómo se produjo, sino también prácticamente condenatoria pues los MIB deberán remontar 19 puntos si quieren seguir con opciones en la competición europea. Los bilbaínos acusaron un pobre 1 de 19 en triples, la ausencia de Xabi Rabaseda y la falta de un líder sobre el parqué que aplacase la efectividad de los polacos.

Un viaje frustrado que añade más peso a la ya cargada mochila bilbaína

Por si la derrota ante el Legia Varsovia no fue suficiente, el Bilbao Basket ha vivido una auténtica odisea para regresar a tierras vascas. La expedición no pudo tomar la conexión prevista en Frankfurt debido a una huelga de personal. Esta circunstancia hizo que la expedición tuviese que dividirse en tres grupos. El primero, formado por nueve personas, siete de ellos jugadores, realizó escala en Düsseldorf. El segundo, formado por cinco jugadores y dos técnicos, realizó la combinación Varsovia-Milán, Milán-Madrid y Madrid-Bilbao. El último grupo, viajó hasta Barcelona, pero tuvo que desplazarse hasta el País Vasco en coche debido a que no había plazas en los vuelos.

Una auténtica odisea que deja a los bilbaínos con un cansancio acumulado que puede reflejarse este domingo sobre el parqué del Palacio de Deportes. Además, la prolongación del viaje de vuelta hace que los MIB solo dispongan de dos días para preparar la Jornada 24 de la ACB. El Bilbao Basket deberá volver a coger las maletas el sábado para viajar hasta Granada.

Sin timón ofensivo, ni capitán

El Bilbao Basket llegará a Granada con la más que probable baja de Xabi Rabaseda. El alero español sufrió un fuerte golpe en el partido del pasado fin de semana contra Unicaja que le provocó una fractura múltiple en el maxilar superior con desplazamiento y posterior exodoncia de los incisivos superiores. La imagen fue escalofriante, pues el jugador llevó a perder tres dientes por la fuerte contusión que lo llevó a ser intervenido de urgencia en el Hospital Quirón de Málaga. La fractura que sufre hace que su presencia en el duelo de este domingo sea improbable, perdiendo así Bilbao Basket a su gran líder sobre la pista.

Los vascos acusan una clara falta de referencias ofensivas. Adam Smith y Sacha Killeya-Jones se posicionan como principales focos en ataque con 11'7 y 12'4 puntos de media respectivamente. Aun así, Smith no está disfrutando de una regularidad en su juego y el resto de la plantilla no termina de aportar lo necesario para suplir sus intermitentes ausencias. Kristian Kullamae y Melwin Pantzar son los siguientes jugadores en la lista con mayor anotación media, ambos superando levemente los nueve puntos por encuentro. Ha llegado también Keith Hornsby que en cinco partidos como 'Hombre de Negro' firma una media de 8'2 puntos, 1'8 rebotes y 5'4 de valoración, unas cifras aceptables, pero aun insuficientes. Álex Reyes, que el pasado año fue la bestia negra de Covirán Granada, esta temporada apenas dispone de minutos. Si a esto se le suma que Bilbao Basket, en la presente campaña, es un equipo algo previsible en su juego, la ausencia de Rabaseda y que fuera de casa el nivel de los MIB desciende considerablemente, se convierte en un rival más que asequible para el Covirán Granada.

A nivel colectivo, el conjunto vasco es décimo sexto en anotación con 78'7 puntos por encuentro. Su porcentaje de acierto en el triple se sitúa en el 33'4%, mientras que en el tiro de dos sube hasta el 53%. En el plano defensivo, son sextos en balones capturados de media con 35'9 por encuentro, de los cuales 11'1 son ofensivos y 24'8 defensivos. Recuperan una media de 7'6 balones, pero cometen 13'3 pérdidas por partido. Además, son el undécimo equipo en asistencias con 16'3 de media, siendo Alex Renfroe y Killeya-Jones sus principales generadores con 4'7 y 4'6 asistencias de media.